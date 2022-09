เทียบฟอร์มจะจะ "เพชรมรกต vs ตะวันฉาย" ก่อนฉะเดือด 29 ก.ย.นี้

ใกล้เข้ามาทุกขณะกับศึกสายเลือดมวยไทยวิกแตกระหว่าง "เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี" และ "ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) เป็นเดิมพันโดยก่อนที่จะทั้งคู่ฉะกันในฐานะคู่เอกของศึก ONE 161: เพชรมรกต vs ตะวันฉาย ที่จะถ่ายทอดสดในวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.นี้ เราจะพาไปดูการเปรียบเทียบสถิติด้านต่างของทั้งคู่ว่าใครจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบกว่ากันความสดด้านแชมป์โลก ONE "เพชรมรกต" ปีนี้อายุ 28 ปี ขณะที่ผู้ท้าชิง "ตะวันฉาย" เพิ่งจะอายุ 23 ปี แน่นอนว่าผู้ท้าชิงสดกว่า แต่ เพชรมรกต ก็ใช่ว่าจะยอมให้บดง่าย ๆ เพราะเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความความอึดและความแข็งแกร่งที่ทำให้คู่แข่งลำบากใจมานักต่อนักประสบการณ์ด้าน "เพชรมรกต" ถือว่าเป็นต่อเรื่องประสบการณ์การชกมามากมายทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 200 ไฟต์ โดยผ่านสังเวียน ONE มาถึง 11 ไฟต์ ขณะที่ "ตะวันฉาย" ผ่านการชกมา 160 ไฟต์ และเพิ่งเข้ามาชกใน ONE ได้เพียง 4 ไฟต์ โดยเพิ่งขยับน้ำหนักมาชกในรุ่นเฟเธอร์เวตอย่างเต็มตัวได้เพียงไฟต์เดียวเท่านั้นอัตราการปิดเกมใน ONEทั้งคู่ผ่านศึกมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ โดย"เพชรมรกต" สั่งสมสถิติรวมชนะ 165 ไฟต์ตลอดเส้นทางอาชีพ ขณะที่ "ตะวันฉาย" พกสถิติรวมชนะ 127 ครั้งขึ้นสังเวียนครั้งนี้ส่วนใน ONE "เพชรมรกต" เก็บแต้มชัยได้ 8 ครั้ง โดยเป็นการปิดเกมแบบไม่ครบยก 4 ครั้ง มีอัตราการปิดเกมอยู่ที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ฝ่าย "ตะวันฉาย" คว้าชัยมาได้ 3 ครั้ง โดยเป็นการน็อกเอาต์คู่ต่อสู้ทั้งหมด เท่ากับมีอัตราการปิดเกมไม่ครบยกเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์แฟน ๆ สามารถติดตามชมบทสรุปของศึกสายเลือดมวยไทยคู่หยุดโลกนี้ได้ในศึก ONE 161: เพชรมรกต vs ตะวันฉาย ถ่ายทอดสดวันพฤหัสฯ ที่ 29 ก.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.