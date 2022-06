แผนการลึกล้ำ “ยอดไก่แก้ว” เผยเทคนิคเด็ด "สู้ด้วยเสียงหัวเราะ"

"Y2K" ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์ แม้ต้องอกหักหลังพ่ายคะแนนคู่แข่ง "เกอร์ดาร์ชาน มานกัต" ไปแบบสูสีในศึก ONE 158: ตะวันฉาย vs นิคลาส เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา แต่เขาก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีไม่น้อยจากแฟนกีฬาหลายคนที่มองว่าเขาโชว์ผลงานได้ค่อนข้างดีและควรเป็นฝ่ายชนะในไฟต์นี้อีกหนึ่งไฮไลต์ที่ ยอดไก่แก้ว ทำให้แฟน ๆ พูดถึงอย่างกว้างขวางคือการระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นกลางเวทีแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย ทั้งที่กำลังโดน เกอร์ดาร์ชาน จับล็อกจากด้านหลัง ซึ่งทำเอาคู่ชกและผู้บรรยายที่นั่งอยู่ข้างสนามอดที่จะหัวเราะตามไม่ได้หลังจากมีคำถามเข้ามาหนาหูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ถึงทำให้ ยอดไก่แก้ว ต้องหัวเราะออกมาแบบนั้น เจ้าตัวก็ออกมาเฉลยว่านั่นเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งในการต่อสู้“ตอนแรก ผมได้ยินเสียงเหมือนคู่แข่งเขาหัวเราะก่อนครับ ผมก็เลยหัวเราะตาม เพื่อทำให้เขาเห็นว่า ที่ผมกำลังโดนล็อกจากข้างหลัง ผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลย เขาอยากจะทำอะไรก็ทำได้เต็มที่เลย เพราะผมรับมือได้สบายอยู่แล้วครับ”คลิป ยอดไก่แก้ว หัวเราะระหว่างโดนจับล็อกแม้สุดท้าย ยอดไก่แก้ว ต้องพบกับความพ่ายแพ้เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน เขาก็เชื่อว่าในไฟต์ที่ผ่านมา อย่างน้อยเขาก็ได้คะแนนจากกรรมการมา 1 เสียงจาก 3 เสียง ซึ่งน่าจะมีโอกาสทำให้เขาได้กลับมาแก้มือกับ เกอร์ดาร์ชาน อีกครั้งในไฟต์รีแมตช์แฟน ๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ ยอดไก่แก้ว รวมถึงโปรแกรมการแข่งขันในไฟต์ต่อไปได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ ONEFC.com/th