“ตะวันฉาย” น็อก “นิคลาส” ยก 2 เตรียมชิงแชมป์โลก "เพชรมรกต" ศึก ONE 158

ดุเดือดสมการรอคอยของแฟน ๆ สำหรับศึก ONE 158 ตะวันฉาย vs นิคลาส เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ โดย “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” เช็กบิลคู่ปรับจากแดนโคนมเดนมาร์กแบบไม่ครบยก จ่อชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตในไฟต์ต่อไป ด้าน “ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์” ยังกู้ศรัทธาไม่สำเร็จ แพ้รวดเป็นไฟต์ที่ 3สำหรับคู่เอก ตะวันฉาย ขยับขึ้นมาชกในรุ่นเฟเธอร์เวตเป็นครั้งแรก พบกับ “นิคลาส ลาร์เซน” นักมวยไทยจอมเก๋าชาวเดนมาร์ก ซึ่งได้รับโอกาสเปิดตัวใน ONE เป็นครั้งแรก โดยมีตั๋วชิงแชมป์โลกเป็นเดิมพันเปิดฉากยกแรกไม่กี่วินาที ตะวันฉาย ก็ปล่อยหมัดเด็ดส่ง นิคลาส ลงไปกองกับพื้นให้กรรมการนับ 8 กุมความได้เปรียบเอาไว้ก่อน จากนั้นยกที่ 2 เจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” ยังเดินบู๊ต่อเนื่อง ก่อนได้จังหวะยิงหมัดซ้ายเข้าเต็มหน้าคู่ชกจนลุกไม่ขึ้น ชนะน็อกไปได้แบบสะใจคนดูในยกที่ 2ชัยชนะดังกล่าวส่งให้ ตะวันฉาย ขึ้นแท่นเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตกับ “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” อย่างเป็นทางการ พร้อมหยิบโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.7 ล้านบาท) จากฟอร์มสุดจัดจ้านในศึกนี้ด้าน “Y2K” ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์ อีกหนึ่งนักสู้ MMA ความหวังของไทยในรุ่นฟลายเวต หวังมากู้ศรัทธาจากแฟน ๆ โดยพบกับ “เกอร์ดาร์ชาน มานกัต” คู่ปรับมากประสบการณ์ชาวอินเดีย-แคนาดาคู่นี้สู้กันได้อย่างดุเดือดสูสี โดย เกอร์ชาร์ดาน ใช้ความเก๋าเกมในกติกา MMA ไล่เทกดาวน์ ยอดไก่แก้ว เพื่อหาช่องปิดเกม ขณะที่นักสู้ชาวไทยแม้จะได้จังหวะเตะปลายคางคู่ชกจนออกอาการในยกที่ 2 แต่ไม่สามารถคว้าโอกาสทองได้ ครบ 3 ยก เกอร์ชาร์ดาน เป็นฝ่ายเบียดเอาชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันท์ ยัดเยียดความปราชัยให้ ยอดไก่แก้ว เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะน็อก นิคลาส ลาร์เซน นาทีที่ 1.42 ของยกที่ 2 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)ฟาบริซิโอ อานดราด ชนะน็อก ควอน วอน อิล นาทีที่ 1.02 ของยกที่ 1 (MMA รุ่นแบนตัมเวต)รีซ แม็คลาเรน ชนะซับมิชชัน เซียะ เหวย นาทีที่ 3.42 ของยกที่ 1 (MMA รุ่นฟลายเวต)ไครัต อักห์เมทอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทัตสึมิตสึ วาดะ (MMA รุ่นฟลายเวต)กูโต อิโนเซนเต ชนะน็อก ราเดอ โอพาชิช นาทีที่ 2.33 ของยกที่ 1 (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต)อเล็กซ์ ซิลวา ชนะซับมิชชัน อาเดรียน มาเทอิส นาทีที่ 3.34 ของยกที่ 1 (MMA รุ่นสตรอว์เวต)เกอร์ดาร์ชาน มานกัต ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ยอดไก่แก้ว แฟร์เท็กซ์ (MMA รุ่นฟลายเวต)คอนสแตนติน รูซู ชนะคะแนนเอกฉันท์ มารวน ทูทูฮ์ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เวต)มาร์คัส อัลเมดา ชนะทีเคโอ ไซมอน คาร์สัน นาทีที่ 2.24 ของยกที่ 1 (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)โอดี เดเลนีย์ ชนะซับมิชชัน เมห์ดี บาร์กี นาทีที่ 2.22 ของยกที่ 2 (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)จาซูร์ เมียร์ซามูคาเมดอฟ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ดุค ดิเดียร์ (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)เจเนลีน โอลซิม ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ จูลี เมซาบาร์ซา (MMA รุ่นอะตอมเวต)เอ็ดสัน มาร์เควส ชนะคะแนนเอกฉันท์ คิม คยุง ล็อก (MMA รุ่นไลต์เวต)