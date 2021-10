ตัวแม่มาเอง! "แองเจลา ลี" เก็งผลคู่ชิงรอบสุดท้าย ศึกเวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง

ขณะที่แชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตหญิง "แองเจลา ลี" ต้องพักจากการลงสังเวียนเพื่อทำหน้าที่คุณแม่ดูแลลูกน้อย เธอก็ยังติดตามฟอร์มการต่อสู้ของผู้เข้าแข่งขันทั้ง 8 คนใน เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง อย่างละเอียด เพื่อวางแผนล่วงหน้าในการรับมือกับ "ว่าที่ผู้ท้าชิง" ในอนาคตโดยหลังจากได้ชมการแข่งขันรอบแรกในศึก ONE: EMPOWER เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา แองเจลา เผยความรู้สึกว่าเป็นเกมที่น่าตื่นเต้น มีทั้งการพลิกล็อกและดรามาตามมามากมาย โดยมองว่าเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้และเป็นโอกาสของทุกคนจริง ๆอย่างไรก็ตาม แองเจลา เผยว่าไฟต์ที่เตะตาเธอมากที่สุดเป็นศึกพลิกล็อกระหว่างนักปล้ำสาวแดนโรตี "ริตู โฟกาต" ที่โกงความตายพลิกเอาชนะตัวเต็งอย่าง "เมง โบ" นักสู้สาวชาวจีนไปได้อีกไฟต์ที่ทำให้ แองเจลา นั่งไม่ติดเก้าอี้คือคู่ของอดีตแชมป์สองประเภทกีฬาชาวไทยอย่าง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ที่กลับมาแก้แค้นอริเก่า “อาลีโอนา ราสโซฮินา” จอมเก๋าชาวยูเครนได้แบบสูสีเมื่อได้เห็นฝีมือของสาวแกร่งแต่ละคนแล้ว แองเจลา ก็พอจะมีตัวเต็งในใจว่าใครจะได้ผ่านไปสู่รอบชิงชนะเลิศของ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ครั้งนี้ ซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นผู้ท้าชิงเข็มขัดจากเธอ โดย แองเจลา เผยว่า“ฉันคิดว่ามีแนวโน้มสูงที่เราจะได้เห็น แสตมป์ เจอกับ ริตู ในรอบชิงฯ ฉันว่าทั้งสองคนเป็นนักสู้ที่เก่งกาจ พวกเธอต่างมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน แต่มันคงสนุกน่าดูที่ได้เห็นนักมวยไทยกับนักมวยปล้ำมาชนกัน”เราคงต้องรอลุ้นกันว่าการทำนายผลของ แองเจลา จะเป็นจริงหรือไม่ในศึก ONE: NEXTGEN 29 ต.ค.นี้ เริ่มถ่ายทอดสดคู่แรกเวลา 19.30 น. รับชมทางแอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสด 22.40 น.