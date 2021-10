นานาทัศนะ ซุปตาร์ ONE ไฟต์ “ซุปเปอร์บอน vs เปโตรเซียน” ศึก ONE: FIRST STRIKE 15 ต.ค.นี้

ฟังทัศนะ “สามเอ -เพชรมรกต-เพชรทนง-รถถัง-ตะวันฉาย” กับดรีมไฟต์ที่ทุกคนตั้งตารอคอย ระหว่าง “ซุปเปอร์บอน” และ “จอร์จิโอ เปโตรเซียน” ในฐานะคู่เอก ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ในศึก ONE: FIRST STRIKE ที่จะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ในวันศุกร์ที่ 15 ต.ค.นี้ทั้งนี้ ไม่ใช่เฉพาะแฟน ๆ ที่ใจจดใจจ่อกับการลุ้นให้ ซุปเปอร์บอน คว้าแชมป์โลก ONE กลับมา บรรดานักกีฬา ONE ก็ตื่นเต้นไม่แพ้กัน โดยนักชกแถวหน้าระดับซุปตาร์ 5 คน มาให้ทัศนะเกี่ยวกับดรีมไฟต์ครั้งยิ่งใหญ่นี้แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ในฐานะที่ เป็นนักมวยไทยเพียงคนเดียวในเวลานี้ที่ครองแชมป์โลก ONE กติกาคิกบ็อกซิ่ง โดยครองบัลลังก์ในรุ่นนสตรอว์เวต (52.3 – 56.7 กก.) “สำหรับ เปโตรเซียน ในเรื่องคิกบ็อกซิ่ง เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว เขามีหมัดที่น่ากลัวซึ่งสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลา มีการยืนมวย การออกอาวุธที่เนียนตา ส่วนทางด้านของ ซุปเปอร์บอน ก็เป็นมวยไทยที่เก่ง เรื่องกระดูกมวย การผ่านมวย ถือว่าโชกโชนสุดยอดอยู่แล้วครับ ผมคิดว่า ซุปเปอร์บอน น่าจะชนะโดยอาศัยความไวและความคล่องตัว รวมทั้งการเล่นลูกยาวไม่ให้เข้าใกล้ตัว ผมว่า ซุปเปอร์บอน น่าจะผ่านไปได้ครับ ผมเอาใจช่วย ซุปเปอร์บอน ครับ”แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ก่อนจะได้ครองบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตในปัจจุบัน “เพชรมรกต” เคยเป็นผู้เข้าแข่งขัน คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ครั้งแรกที่จัดขึ้นในปี 2562 โดยได้ประมือกับ เปโตรเซียน มาแล้วในรอบแรกเพชรมรกตกล่าวว่า “เปโตรเซียน เป็นมวยระดับโลก อาวุธหนัก คม รุนแรงครับ รูปร่างดีและออกอาวุธแม่น ผมเคยเจอมาแล้วครับ เขาก็หนักจริงครับ ส่วนพี่ซุปเปอร์บอน ก็คล้าย ๆ กันครับ รูปร่างดี อาวุธหนัก คม ทั้งคู่ก็น่าจะแลกอาวุธสนุก คู่นี้สูสีคู่คี่ครับ ผมยังมองไม่ออกว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ ต้องรอติดตามชมวันที่ 15 ต.ค.นี้”นักชกคิกบ็อกซิ่งแถวหน้าของเมืองไทยในจำนวนไม่กี่คนที่คร่ำหวอดบนเส้นทางสายคิกบ็อกซิ่ง และคว้าเข็มขัดมาจากหลายเวทีทั่วโลก “เพชรทนง” ถือเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่สนิทสนมใกล้ชิดกับ ซุปเปอร์บอน เขาจึงเห็นฝีมือและพัฒนาการของ ซุปเปอร์บอน มาตลอด“สำหรับ ซุปเปอร์บอน หลายคนอาจมองว่าประสบการรณ์น้อยกว่าหรือเปล่า ด้อยกว่าและเป็นรองหรือเปล่า จริง ๆไม่ใช่นะครับ ซุปเปอร์บอน ผ่านการชกคิกบ็อกซิ่งมาแล้วอย่างโชกโชน เขาเดินสายชกคิกบ็อกซิ่งทั่วโลกมาประมาณ 6 ปีแล้ว เรียกว่าเขาเป็นคิกบ็อกซิ่งจ๋าเลย ไม่ได้เป็นรองหรือด้อยกว่า เปโตรเซียน ส่วนตัวผมมองว่าการชก 5 ยก คนไทยเรามีความอึดมากกว่า ผมคิดว่า ซุปเปอร์บอนจะสามารถเข้าป้ายได้ง่าย ๆ อาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยลูกเตะก้านคอ เพราะ ซุปเปอร์บอน เก่งเรื่องเตะก้านคอมากนะครับ อาจจะไม่ครบยกด้วยซ้ำ”จอมบู๊ขวัญใจชาวไทย กล่าวว่า “ผมว่าคู่นี้น่าสนุกมาก เป็นคู่ที่หลายคนรอดู ผมเองก็รอดูเมือนกัน เรื่องการผ่านมวย ผมว่าพี่ ซุปเปอร์บอน ดูดีกว่า เขามีสไตล์คิกบ็อกซิ่งที่หลากหลาย มีเตะ มีหมุน มีความพลิ้วไหวกว่า ว่องไวกว่า แต่ เปโตรเซียน ก็มีความรุนแรง หนักหน่วง มีหมัดซ้ายที่อันตรายที่สุด ต้องดูในวันชกครับว่า ทั้งคู่จะแก้เกมยังไง ถ้าพี่ ซุปเปอร์บอน ประมาทเกินไป เปโตรเซียน มากดได้นับหรือน็อกก่อน ก็เสร็จเขาเร็วแน่นอน แต่ถ้ายืดเยื้อไปถึงยก 4-5 แล้ว เปรโตรเซียน ยังไม่ได้นับหรือน็อก ผมว่า เปโตรเซียน จะเสร็จ พี่ซุปเปอร์บอน ผมไม่กล้าฟันธงเพราะผมก็กลัวหมัด เปโตรเซียน เหมือนกัน แต่ถามว่าชอบใคร ก็ต้อง ซุปเปอร์บอน ครับ ถ้าไม่มีการนับหรือน็อกเกิดขึ้น พี่ซุปเปอร์บอน อาจเป็นฝ่ายได้แชมป์ไปครับ”ด้านยอดมวยไทยแห่งยุค กล่าวว่า “เปโตรเซียน เป็นมวยที่ไอคิวดี ออกหมัดได้ดีครับ และแข็งแรงด้วย ส่วน พี่ซุปเปอร์บอน ก็เป็นมวยที่ใช้แข้งและเท้าดี ถ้าให้ผมวิเคราะห์ ผมก็เชียร์ ซุปเปอร์บอน ครับ คนไทยด้วยกัน ผมคิดว่า พี่ซุปเปอร์บอน น่าจะเอาแชมป์กลับมาได้ไม่ยาก และน่าจะเป็นไฟต์ที่มันมาก พลาดไม่ได้ ต้องดูครับ ผมก็จะรอดูครับ ”“ซุปเปอร์บอน vs เปโตรเซียน” ONE: FIRST STRIKE ถ่ายทอดสด วันศุกร์ที่ 15 ต.ค.64 เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. รับชมทาง แอปมือถือ ONE Super App ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS)และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสด 21.30 น.