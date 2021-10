"ซุปเปอร์บอน" ร่วมงานโค้ชคู่ใจ ช่วยหาทางซัด "เปโตรเซียน"

"ศิษย์มีครู ก็เหมือนงูมีพิษ" คำกล่าวนี้คงจะใช้ได้ดีกับ “ซุปเปอร์บอน” หนึ่งในมวยยอดฝีมือชาวไทยที่สร้างชื่อเสียงไปไกลถึงเวทีระดับโลก โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจาก "เทรนเนอร์เก" ครูมวยและเทรนเนอร์ชื่อดังที่หมั่นลับอาวุธและทักษะให้คมกริบตลอดเวลาก่อนที่ “ซุปเปอร์บอน” จะลงศึกชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต กับ“จอร์จิโอ เปโตรเซียน” คิกบ็อกเซอร์ตัวพ่อจากอิตาลี ในศึก ONE: FIRST STRIKE วันศุกร์ที่ 15 ต.ค.64 เราจะพาไปดูว่า เทรนเนอร์เก จับอะไรใส่หมัด ซุปเปอร์บอน เพื่อไปต่อกรกับคู่ต่อสู้ตัวฉกาจรายนี้"เทรนเนอร์เก" ชื่อจริง นายสุทัศน์ ม่วงมัน วัย 43 ปี ชาวนครสวรรค์ เคยเป็นอดีตนักมวยไทยเจ้าของฉายา "ลิงลม ว.วลาพล" แต่ได้รับบาดเจ็บจนต้องแขวนนวมและผันตัวมาเป็นโค้ชจนเป็นที่รู้จักกันดีในวงการมวย โดยได้รับการขนานนามว่าเป็นเทรนเนอร์ขาโหดที่กระตุ้นให้นักมวยแสดงศักยภาพออกมาเต็มที่โดยไม่ปล่อยผ่านง่าย ๆ จึงมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งไทยและเทศเข้ามาขอวิชาจากเขามากมายเทรนเนอร์เก กลายเป็นเทรนเนอร์คู่ใจของ ซุปเปอร์บอน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเป็นผู้ดูแลเรื่องการออกอาวุธ พัฒนาความแข็งแกร่ง และการวางแผนชั้นเชิงการต่อสู้ สำหรับศึกครั้งนี้ เทรนเนอร์เก และ ซุปเปอร์บอน พากันไปซุ่มซ้อมไกลถึง จ.กระบี่ เพื่อหนีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในกรุงเทพฯ โดย เทรนเนอร์เก ได้เผยถึงแผนการฝึกซ้อมของศิษย์เอกว่า“เปโตรเซียน เป็นมวยหมัดหนัก เราวางแผนว่าจะไม่ไปบวกกับเขาตรง ๆ แต่จะอาศัยความละเอียด ออกหมัดแม่น ๆ โจมตีแบบฉาบฉวย รวดเร็ว ไม่แต่งตัวนาน บังอาวุธให้ได้ ไม่ถอยเยอะ และหาจังหวะเน้น ๆ”“การฝึกซ้อมก็มีปรับเปลี่ยน แน่นอนว่าต้องไม่จำเจ เพราะถ้าซ้อมหนักจะเกิดความเครียด แต่ละสัปดาห์ จึงต้องออกไปเปลี่ยนบรรยากาศการซ้อมนอกยิม แถวชายหาดริมทะเล และจะให้ ซุปเปอร์บอน กระโดดเตะในน้ำ ปล้ำในน้ำ เล่นเชิง เตะเป้า บางทีก็ซ้อมไปเล่นไป”"สำหรับไฟต์นี้ โอกาสแพ้-ชนะ อยู่ที่ 50/50 เพราะ เปโตรเซียน เขาก็เก่งกติกาคิกบ็อกซิ่ง เราต้องลุ้นกันต่อครับ ถ้าใครพลาดขึ้นมาอาจจะมีนับมีน็อกได้ ผมก็จะเอาใจเชียร์ให้ ซุปเปอร์บอน คว้าแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้ครับ"แฟน ๆ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE: FIRST STRIKE ในวันศุกร์ที่ 15 ต.ค.64 เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. ผ่านทาง ONE Super App, YouTube ของ ONE Championship , AIS Play และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสด เวลา 21.30 น.