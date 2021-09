ส่องโค้งสุดท้ายนักสู้ซุปตาร์ ก่อนลงประชันศึก ONE: REVOLUTION 24 ก.ย.นี้

ความคืบหน้าศึก ONE: REVOLUTION ที่มีการเดิมพันเข็มขัดแชมป์โลก 3 เส้นในคืนเดียวกำลังจะระเบิดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 ก่อนที่ความมันจะปรากฎสู่สายตาแฟน ๆ เราขออาสาพาไปส่องบรรดานักสู้ระดับซูเปอร์สตาร์ที่จะลงชิงชัยในศึกนี้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างในช่วงสัปดาห์เก็บตัวซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายก่อนแข่งขันเหล่านักสู้ซุปตาร์นำทีมโดย "คริสเตียน ลี" แชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวต และน้องสาว "วิกตอเรีย ลี" พร้อมด้วยอดีตแชมป์โลก ONE รุ่นเฟเธอร์เวต "มาร์ติน เหงียน" ที่ชวนคู่ซี้ฮีโรชาวเมียนมา อดีตแชมป์โลก ONE สองรุ่น "ออง ลา เอ็น ซาง" มาเป็นพี่เลี้ยงกิตติมศักดิ์ด้าน “บูเชชา" มาร์คัส อัลเมดา แชมป์โลกบราซิลเลียนยิวยิตสู 13 สมัย จะมาเปิดตัวครั้งแรกในศึกนี้ เช่นเดียวกับ "เจมส์ ยัง" ลูกศิษย์ของนักสู้ระดับตำนานชาวอเมริกัน "ไมตีเมาส์" ดิมิเทรียส จอห์นสัน" ที่ตามมาติวเข้มศิษย์เอกอย่างใกล้ชิดร่วมด้วยนักสู้ซุปตาร์รุ่นยักษ์จากอิหร่าน “อาเมียร์ อาลิอัคบารี” และอีกมากมาย ติดตามได้จากคลิปนี้กิจกรรมช่วงเก็บตัวนักสู้ศึก ONE: REVOLUTION 24. ก.ย.64ONE: REVOLUTION ประกอบด้วยศึกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก 3 คู่ ได้แก่ การชิงแชมป์โลก ONE รุ่นไลต์เวตระหว่าง “คริสเตียน ลี vs อ็อก เร ยุน", การชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต “กัปปิตัน vs เมห์ดี ซาทูต", การชิงแชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวต ระหว่าง “โจชัว พาซิโอ vs โยซูเกะ ซารูตะ"แฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.30 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสดเวลา 21.30 น.