"ฤทธิ์เทวดา" เคลียร์สัญญาต้นสังกัด นับถอยหลังโกอินเตอร์ต่อยมวย ONE

"ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี" เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะนักกีฬาทัพ วัน ซูเปอร์ ซีรีส์ (มวยไทย/คิกบ็อกซิ่ง) รุ่นแบนตัมเวต ของ ONE หลังผ่านสารพันปัญหาที่ค้างคามาก่อนหน้านี้ ประกาศพร้อมลุยเต็มที่บนเวทีระดับโลกหลังค่ายมวยเพชรยินดีฯ นำ ฤทธิ์เทวดา เข้าเซ็นสัญญาร่วมชกในรายการ ONE ก็ปรากฏว่ามีกระแสข่าวเรื่องสัญญาเก่าที่ยังค้างคาอยู่ จึงจำเป็นที่จะต้องเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อย ซึ่งขณะนี้ ทางต้นสังกัดและ ฤทธิ์เทวดา ได้พิสูจน์ความโปร่งใส และพร้อมที่จะเดินหน้าบนเวทีระดับโลกอย่างเต็มตัว"ฤทธิ์เทวดา" หรือ "ปั่น" นักมวยชาว อ.รัตนบุรี​ จ.สุรินทร์ วัย 25 ปี เดิมทีใช้สังกัดค่ายมวย "สิทธิกุล" ของครอบครัว ซึ่งเป็นค่ายมวยเล็ก ๆ มีเวทีเดียวตั้งอยู่ที่บ้าน โดยมีผู้สนับสนุนให้ใช้สีเสื้อ "ส.นิภาพร" และสั่งสมชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักไปทั่ววงการฝีมือของ ฤทธิ์เทวดา เรียกว่าหาตัวจับยาก เขาเป็นมวยซ้ายที่มีความครบเครื่อง เทคนิคชั้นสูง มีความเร็ว ไอคิวมวย และสายตาดี การันตีได้จากรางวัลและเข็มขัดแชมป์รุ่น 140 ปอนด์จากหลายเวที ได้แก่ แชมป์สนามมวยเวที​ลุมพินี, แชมป์ ​WMC และ แชมป์​สนามมวยเวทีช่อง 7 สี และยังมีประสบการณ์ผ่าศึกมาแล้วถึง 195 ไฟต์ (ชนะ 154 แพ้ 38 เสมอ 3) แถมยังเคยชกมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยอยู่ระยะหนึ่งด้วยความเก่งกาจรอบด้าน จึงมีค่ายมวยใหญ่มาทาบทามให้เข้าสังกัดหลายครั้ง แต่เขาก็ยังไม่ตกลงปลงใจกับค่ายใด กระทั่งล่าสุด ฤทธิ์เทวดา ตัดสินใจหันไปซบอกค่ายใหญ่อย่าง "เพชรยินดีอะคาเดมี" โดยหวังจะประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลกตามรอยเพื่อนร่วมค่ายอย่าง "เพชรมรกต" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต, "กัปปิตัน" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต และ "เพชรดำ" อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวตทั้งนี้ ฤทธิ์เทวดา ตั้งเป้าไว้ว่าจะลงแข่งขันทั้งในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (61.3-65.8 กก.) ซึ่งคราคร่ำไปด้วยยอดฝีมือทั้งไทยและเทศ อาทิ เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์, ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม, รถเหล็ก พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม, กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย, แสงมณี ส.กาแฟมวยไทย, เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส รวมถึงนักกีฬาต่างชาติ อาทิ ฮิโรกิ อากิโมโตะ, อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ,​ จาง เฉิงหลง ฯลฯที่สำคัญ เจ้าตัวยังมองไกลไปถึงบัลลังก์แชมป์ทั้งสองประเภทกีฬา โดยฝั่งกีฬามวยไทยนั้นมีแชมป์โลกฆ่าไม่ตายอย่าง "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" ที่เคยเป็นศิษย์เก่าค่ายเพช​รยินดีฯ ครองบัลลังก์อยู่ ส่วนในสายคิกบ็อกซิ่งก็มี "กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี" ซึ่งอยู่สังกัดเดียวกันเป็นเจ้าของเข็มขัด โดยเป็นที่น่าติดตามว่าเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ของ ฤทธิ์เทวดา บนเวที ONE จะเป็นอย่างไรต่อไป