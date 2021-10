ชีวิตคือบททดสอบ "อิตซูกิ ฮิราตะ" ยูโดสาวสู่นักสู้ไร้พ่ายใน ONE

หากเอ่ยชื่อ "อิตซูกิ ฮิราตะ" นักสู้สาวจากแดนซามูไร เชื่อได้ว่าแฟนกีฬามักมีภาพจำของสาวหน้าตาน่ารักสดใส สไตล์สายแบ๊ว แต่ใครจะรู้ว่าในชีวิตจริงในฐานะนักสู้นั้น อิตซูกิ เคยผ่านบททดสอบสุดหฤโหดมานับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะมาเป็นดาวรุ่งขวัญใจแฟนกีฬาทั่วโลกในปัจจุบัน วันนี้ เราจะพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่า อิตซูกิ ต้องพบเจออะไรมาบ้างตลอดเส้นทางนักสู้ของเธออิตซูกิ เกิดและเติบโตที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เธอเริ่มหัดดูการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่เด็กกับพ่อและพี่ชาย และเข้าคลาสฝึกวิชายูโดตั้งแต่อายุ 6 ขวบ โดยมีความใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักกีฬาโอลิมปิกให้ได้ และด้วยความที่โค้ชและพ่อของเธอนั้นเข้มงวดในการฝึกมาก เธอจึงต้องไว้ผมสั้น และถูกพูดกรอกหูเป็นประจำว่าการแข่งขันทุกนัดถือเป็นเรื่องจริงจังการฝึกยูโดอย่างเข้มข้น 6 วันต่อสัปดาห์เยี่ยงนักกีฬาอาชีพ เป็นเสมือนดาบสองคม ด้านหนึ่งมันส่งผลให้ อิตซูกิ เป็นเด็กหญิงที่มีความแน่วแน่และมุ่งมั่นเกินเด็กหญิงวัยเดียวกัน แต่อีกด้านหนึ่งมันดูเหมือนจะเกินขีดจำกัดของร่างกายจนเกินจะรับไหวในวัย 15 ปี สมัยที่เธอกำลังเริ่มเรียนชั้นมัธยมปลาย อิตซูกิ เริ่มมีปัญหาที่หัวเข่าซึ่งกลายเป็นความเจ็บปวดร้ายแรงถึงขั้นต้องจบชีวิตนักกีฬา เธอจึงตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดและพักรักษาตัวนานร่วมปี โดยหวังว่าจะกลับมาเป็นปกติและสานฝันการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกต่อไปแต่แล้วเธอก็ต้องอกหักซ้ำสองเมื่อได้รับบาดเจ็บย้ำที่หัวเข่าเหมือนเดิมจนต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ทำให้ความฝันเริ่มหลุดลอยอิตซูกิ เริ่มคิดที่จะหันหลังให้ศิลปะการต่อสู้ แต่ด้วยแรงสนับสนุนจากครอบครัว และไฟในหัวใจที่ยังไม่สิ้นเชื้อ เธอจึงยังมองเห็นความหวังลาง ๆ หลังจากที่ได้พบกีฬาชนิดใหม่ที่ดูน่าสนใจอย่าง การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) เธอจึงเปิดใจที่จะลองกีฬาชนิดนี้ และได้เริ่มต้นฝึกอย่างจริงจังหลังจากหายดีอิตซูกิ ใช้พื้นฐานยูโดต่อยอดในกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานจนครูผู้ฝึกสอนเห็นแววและจับให้เธอลงแข่งครั้งแรกในการแข่งขัน Fighting Agent War ซึ่งเป็นรายการแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสานระดับสมัครเล่นในรูปแบบเรียลลิตีโชว์ของประเทศญี่ปุ่นแม้เธอจะเพิ่งเริ่มต้นผันตัวมาจับกีฬานี้ได้เพียงไม่กี่เดือน แต่ อิตซูกิ ก็พาตัวเองลอยลำสู่เส้นชัย ด้วยการซับมิชชันคู่แข่งได้ถึงสามคนรวด ขึ้นแท่นแชมป์รายการนี้ในที่สุดทักษะการต่อสู้ที่เกินตัวของ อิตซูกิ ไปเตะตาผู้จัดการแข่งขันระดับโลกอย่าง วัน แชมเปียนชิพ และเริ่มต้นสั่งสมความสำเร็จในเวทีระดับโลกอิตซูกิ เปิดตัวไฟต์แรกใน วัน แชมเปียนชิพ เมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ที่เซี่ยงไฮ้ ได้อย่างสวยงาม หลังปิดเกมคู่แข่งขันด้วยการซับมิชชันตั้งแต่ยกแรกจากนั้น อิตซูกิ ก็แรงไม่หยุดโดยกวาดชัยเหนือนักสู้สาวไทย-ญี่ปุ่น "ริกะ อิชิเกะ", นักสู้สาวจากนิวซีแลนด์ “ไนเรน ครอว์ลีย์” และล่าสุดในสนาม เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง เธอก็จัดการนักสู้สาวสายแข็งจากฝั่งอเมริกา "อลิส แอนเดอร์สัน" สั่งสมสถิติชนะ 4 ไฟต์ไร้พ่ายบนเวที ONE อย่างงดงามนักสู้สาวแกร่งวัย 22 ปี กำลังจะลงศึกครั้งใหญ่อีกครั้ง โดยมีนัดฟาดปากกับ "ริตู โฟกาต" นักมวยปล้ำสาวชาวอินเดียในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์ครั้งประวัติศาสตร์ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง ที่จะมีขึ้นในศึก ONE: NEXTGEN ในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564แฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE: NEXTGEN เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. ผ่านทาง แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสดเวลา 22.40 น.