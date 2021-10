เปลี่ยนตัวกลัวที่ไหน "แสตมป์" มั่นใจทะลุรอบสุดท้าย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ อะตอมเวตหญิง

นักสู้สาวชาวระยองวัย 23 ปี ทะลุผ่านด่านแรกด้วยการล้างบัญชีแค้นกับอริเก่า จอมเก๋าจากยูเครน “อาลีโอนา ราสโซฮินา” ได้สำเร็จและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ซึ่งต่อมาแฟนกีฬาจากทั่วโลกได้โหวตให้ แสตมป์ ประกบคู่กับนักสู้สาวแกร่งแดนกิมจิ “ซอ ฮี ฮาม” ที่เฉือนเอาชนะ “เดนิส แซมโบอันกา” มาในรอบแรกแต่หลังจากนั้น ซอ ฮี ฮาม ประกาศขอถอนตัวออกจากแข่งขัน เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนตัวคู่ชก ส้มหล่นใส่ผู้ชนะไฟต์สำรองคือ "จูลี เมซาบาร์บา" นักสู้สาวจากแดนแซมบา ที่โชว์ผลงานเหนือตำนานแดนซามูไร “เม ยามากูชิ” ได้อย่างน่าทึ่งมาเสียบแทนแม้จะต้องเจอกับคู่ชกใหม่แต่ แสตมป์ ไม่ได้กังวลอะไร เพราะ จูลี เองเป็นนักสู้ที่ถนัดเกมยืนเหมือนกับ ซอ ฮี ฮาม จึงไม่ต้องเปลี่ยนแผนการชก เพียงแต่เธอยังไม่เห็นรูปเกมของคู่แข่งรายนี้มากนัก โดยทางด้านนักสู้แดนแซมบาวัย 28 ปี ได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอเห็นจุดอ่อนของ แสตมป์ และกะจะเล่นงานสาวไทยด้วยการน็อกเอาต์อีกด้วยอย่างไรก็ตาม แสตมป์ ก็ไม่ได้ยี่หระของคำพูดของคู่ฟัดคนใหม่สักเท่าไหร่ แถมยังมั่นใจว่าไฟต์นี้เธอเตรียมพร้อมมาเต็มร้อยเพื่อทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้“จากที่ดูการชกในไฟต์ที่ผ่านมา จูลี เป็นมวยยืนที่เข้าออกได้รวดเร็ว มีอาวุธหมัดที่หลากหลาย มีศอกเข่าตอนคลุกวงใน แถมมีช่วงชกยาวกว่า เรียกได้ว่าครบเครื่อง”“ถ้าเขาต้องการจะน็อกเรา เขาต้องเป็นฝ่ายบุกเข้ามาแน่นอน แต่หนูก็มั่นใจว่าทักษะมวยไทยของเราดีกว่าอยู่แล้วค่ะ ครั้งนี้หนูเตรียมมวยไทยไปสู้กับเขาเต็มที่ เพราะไฟต์ที่แล้วกับ อาลีโอนา ก็เตรียมมวยไทยไปสู้แต่ไม่ได้ใช้ เพราะต้องลงไปแก้เกมนอนซะมากกว่า งานนี้เจอมวยยืนด้วยกันก็คิดว่าได้ใช้อย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ”“เกมกีฬาอาจมีแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดา แต่ถ้าถามถึงความมั่นใจ ไฟต์นี้หนูมั่นใจเกินร้อยค่ะ หนูต้องชนะเพื่อผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ค่ะ”แฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE: NEXTGEN ในวันศุกร์ที่ 29 ต.ค.64 เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. ผ่านทาง แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship, AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 รับสัญญาณสด 22.40 น.