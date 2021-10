ดูม็องต์ สอนมวย แลดด์ ต้อนแต้มขาดลอย ศึก UFC FIGHT NIGHT

“The Immotal” นอร์มา ดูม็องต์ อาศัยการป้องกันตัวและเชิงมวยชั้นยอด ไล่ต้อนเอาชนะคะแนน อัสเปน แล็ดด์ ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ ในคู่เอกรุ่นเฟเธอร์เวตหญิง ของศึก UFC FIGHT NIGHT: LADD VS DUMONT ณ สังเวียน UFC APEX ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา เช้าวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม ที่ผ่านมาไฮไลท์ของรายการ เปิดฉากยกแรกทั้งคู่ยังจดๆจ้องๆ โดย แลดด์ เป็นฝ่ายเดินเข้าใส่ นอร์มา ดูม็องต์ ที่มีแยปซ้าย สกัดจังหวะ แต่ยังไม่มีการออกอาวุธกันมากนัก เข้าสู่ยกที่ 2 แลดด์ ยังเดินเข้าหา พยายามเท็คดาวน์ใส่ นอร์มา ดูม็องต์ แต่ยังโดนกระแทกแยปซ้ายใส่จนทำอะไรไม่ถนัด ยก 3-4 รูปเกมยังเป็น แลดด์ ที่เดินหน้าเข้าใส่ แต่แทบทำไม่อะไรไม่ได้ แถมยก 4 ยังถูก นอร์มา ดูม็องต์ จับเทคดาวน์ ก่อนที่ แลดด์ จะคอนโทรลเกมได้ในปลายยก แต่ทำอะไรไม่ได้ยกสุดท้าย แลดด์ เดินบี้เข้าใส่เหมือนเดิม แต่ก็ถูก นอร์มา ดูม็องต์ ดักด้วยหมัดและเข่าสวยๆหลายครั้งจน แลดด์ ถอดใจไปเอง ครบ 5 ยก กรรมการรวมคะแนนและชูมือให้ นอร์มา ดูม็องต์ เอาชนะคะแนน อัสเปน แลดด์ ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ เพิ่มสถิติเป็นชนะ 6 แพ้ 1 และได้รับการชูมือมาแล้ว 3 ไฟต์ติดต่อกันรองคู่เอกเป็นการต่อสู้ไซส์ยักษ์ในรุ่นเฮฟวีเวตระหว่าง อันเดรย์ เอร์ลอฟสกี อดีตแชมป์โลกวัย 42 ปีชาวเบลารุส พบกับ คาร์ลอส เฟลิเป้ ยักษ์ใหญ่จากบราซิลวัย 26 ปี ซึ่งผลการต่อสู้ปรากฏว่า “The Pitbull” ใช้ความเก๋าเลือกต่อย ดักต่อย ต้อนเอาชนะคะแนน เฟลิเป้ ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ พร้อมกับเพิ่มสถิติเป็นชนะ 32 แพ้ 20ส่วนนักสู้จากทวีปเอเชียที่มีโปรแกรมวาดลวดลายในสัปดาห์นี้ได้แก่ ดานา บัตเกเรล จากมองโกเลีย ใช้เวลาเพียง 2 นาทีของยกแรกประเคนหมัดใส่ แบรนดอน เดวิส คู่ต่อสู้ชาวอเมริกันวัย 31 ปี ก่อนเอาชนะ TKO ไปได้ตั้งแต่ยกที่ 1 นอกจากนี้ยังผลการแข่งขันของศึก UFC FIGHT NIGHT: LADD VS DUMONT อีกมากมายผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT: LADD VS DUMONTคู่หลักของรายการคู่เอก - รุ่นเฟเธอร์เวตนอร์มา ดูม็องต์ ชนะคะแนน อัสเปน แล็ดด์รองคู่เอก - รุ่นเฮฟวี่เวตอันเดรย์ เออร์ลอฟสกี้ ชนะคะแนน คาร์ลอส เฟลิเป้รุ่นไลต์เวตจิม มิลเลอร์ ชนะ TKO เอริค กอนซาเลซ ยกที่ 2รุ่นฟลายเวตหญิงมานอน ฟิออโรต์ ชนะคะแนน เมย์รา บูเอโน่ ซิลวารุ่นเฟเธอร์เวตเนต แลนด์เวียร์ ชนะซับมิทชัน ลูโดวิด เคลน ยกที่ 3คู่ก่อนรายการรุ่นมิดเดิลเวตจูเลียน มาร์เกวซ VS จอร์แดน ไรท์รุ่นมิดเดิลเวตบรูโน่ ซิลวา ชนะ TKO แอนดรูว์ ซานเชซ ยกที่ 3รุ่นเวลเตอร์เวตแดนนี่ โรเบิร์ตส ชนะคะแนน รามาซาน เอมีร์เยฟรุ่นฟลายเวตหญิงลูอาน่า คาโรลิน่า ชนะคะแนน ลูปี้ โกดิเนซรุ่นแบนตั้มเวตดานา บัตเกเรล ชนะ TKO แบรนดอน เดวิส ยกที่ 1รุ่นสตรอว์เวตหญิงอาเดรียเน่ คาร์เนลอสซี่ ชนะซับมิทชัน อิสเตลา นูนเญซ ยกที่ 3รายการต่อไปของศึก UFC จะเป็นการต่อสู้ในรายการ UFC FIGHT NIGHT: Costa VS Vettori คู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวตระหว่าง เปาโล คอสต้า นักสู้ชาวบราซิลดวลกับ มาร์วิน เว็ตโตรี คู่ต่อกรชาวอิตาเลียน แข่งขันกัน ณ UFC APEX ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา คืนวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม คู่หลักในรายการเริ่ม เวลา 03.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-october-23-2021