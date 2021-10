โรดริเกวซ สอนเชิงต้อนแต้ม เดิร์น ในศึก UFC FIGHT NIGHT

มาริน่า โรดริเกวซ นักสู้สาวชาวบราซิล อาศัยการออกอาวุธยาว และวิชามวยไทยอันแข็งแกร่ง ดักเล่นงานเอาชนะคะแนน พร้อมกับหยุดความร้อนแรงของ แม็คเคนซี เดิร์น นักสู้ดีกรียูโดสายดชาวอเมริกัน ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ในศึก UFC FIGHT NIGHT: Dern VS Rodriguez เมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม ที่ผ่านมาคู่เอกของศึกมวยกรงประจำสัปดาห์เป็นการขึ้นสังเวียนในพิกัดรุ่นสตรอว์เวตหญิงระหว่าง แม็คเคนซี เดิร์น นักสู้ชาวอเมริกันดวลกับ มาริน่า โรดริเกวซ คู่ต่อกรชาวบราซิล สิ้นเสียงระฆังยกแรก เดิร์น เป็นฝ่ายรุกไล่เข้าใส่ ในขณะที่ โรดริเกวซ มีอาวุธหนักทั้งแข้งและหมัดสกัด เดิร์น เอาไว้ได้สวยๆหลายครั้งยกที่ 2 เป็น เดิร์น ที่เทคดาวน์ใส่ โรดริเกวซ ได้สำเร็จ แต่จังหวะเข้าทำยังไม่เด็ดขาดพอที่จะปิดบัญชีใส่นักสู้สาวจากแดนแซมบ้า เข้าสู่ยกที่ 3-4 โรดริเกวซ ปรับแผนมาเน้นการออกอาวุธยาว และใช้การต่อสู้วงนอก มีจังหวะหมัดหน้าสกัด เดิร์น สวยๆหลายครั้งเข้าสู่ยกสุดท้าย โรดริเกวซ รู้ตัวว่าเหนือกว่า จึงครองเกมการต่อสู้ด้วยการกระแทกหมัดแยปจน เดิร์น เข้าไม่ติด แลัดูเหมือนจตะถอดใจไปเอง ครบ 5 ยกกรรมการรวมคะแนนและชูมือให้ มาริน่า โรดริเกวซ เอาชนะคะแนน แม็คเคนซี เดิร์น ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ และนับเป็นชัยชนะไฟต์ที่ 3 ติดต่อของนักสู้สาวรายนี้รองคู่เอกเป็นการพบกันในพิกัดรุ่นเวลเตอร์เวต ระหว่าง แรนดี้ บราวน์ นักสู้จากจาเมก้าวัย 31 ปีพบกับ จาเร็ด กูเดน คู่ต่อกรชาวอเมริกัน ซึ่งผลการต่อสู้ปรากฏว่า บราวน์ ออกอาวุธได้จะแจ้งและชัดเจนกว่า ต้อนเอาชนะคะแนน จาเร็ด กูเดน ไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ ในขณะที่ ซาบิน่า มาโซ่ นักสู้สาวสวยสายมวยไทยจากโคลอมเบีย พลาดท่าพ่ายซับมิทชันให้กับ มารียา อกาโปวา นักสู้จากคาซัคสถาน ในยกที่ 3ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการศึก UFC FIGHT NIGHT: DERN VS RODRIGUEZคู่หลักของรายการคู่เอก - รุ่นสตรอว์เวตฟญิงมาริน่า โรดริเกวซ ชนะคะแนน แม็คเคนซี เดิร์นรองคู่เอก - รุ่นเวลเตอร์เวตแรนดี้ บราวน์ ชนะคะแนน จาเร็ด กูเดนรุ่นฟลายเวตมาเตอุส นิโคเลา ชนะคะแนน ทิม เอลเลียตรุ่นฟลายเวตหญิงมารียา อกาโปวา ชนะซับมิทชัน ซาบิน่า มาโซ่ ยกที่ 3คู่ก่อนรายการรุ่นแบนตั้มเวตคริส กูเตียร์เรส ชนะคะแนน เฟลิเป้ โกลาเรสรุ่นเฮฟวี่เวตอเล็กซานเดอร์ โรมานอฟ ชนะ TKO จาเร็ด วานเดอร่า ยกที่ 2รุ่นเฟเธอร์เวตดามอน แจ็คสัน ชนะคะแนน ชาร์ลส โรซ่ารุ่นสตอร์วเวตหญิงลูปิตา โกดิเนซ ชนะซับมิทชัน แซม ฮิวจ์ส ยกที่ 1รุ่นไลต์เวตสตีฟ การ์เซีย ชนะ TKO ชาร์ลี ออนติเวรอส ยกที่ 2รายการต่อไปของศึก UFC จะเป็นการต่อสู้ในรายการ UFC FIGHT NIGHT : Ladd VS Dumont Viana คู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวตหญิงระหว่าง อัสเปน แล็ดด์ นักสู้ชาวอเมริกัน ประจัญหน้ากับ นอร์มา ดูม็องต์ วิอาน่า คู่ต่อกรจากบราซิล แข่งขันกัน ณ UFC APEX ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม นี้ คู่หลักในรายการเริ่มเวลา 06.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-october-16-2021#