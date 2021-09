"โวลคานอฟสกี้" แลกเดือดชนะ "ออร์เตก้า" แบบหัวใจแทบหยุดเต้นในศึก UFC 266

"The Great" วัย 32 ปี ชนะติดต่อกันมาแล้วถึง 19 ไฟต์ ป้องกันตำแหน่งกับ “T-City” ช่วงยกที่ 1-2 โวลคานอฟสกี้ ที่รูปร่างเสียเปรียบเป็นฝ่ายสืบเท้าเข้าหา โดยมีหมัดซ้ายที่ยิงใส่ใบหน้าของ ออร์เตก้า หลายครั้งจนใบหน้าเริ่มมีเลือดให้เห็น ในขณะที่ผู้ท้าชิงก็มีบวกหมัดให้เห็นเป็นระยะเช่นกันเข้าสู่ยกสามในขณะที่ โวลคานอฟสกี้ เดินยิงหมัดเข้าใส่ กลับโดนทีเด็ดของ ออร์เตก้า ที่ใช้ท่า กิโยติน โช้ค ใส่แชมป์โลกจนเกือบไม่รอด แต่สุดท้ายยังฮึดเอาตัวรอดมาได้ และพลิกสถานการณ์คร่อมใส่ ออร์เตก้า ก่อนประเคนหมัดใส่ชุดใหญ่จนผู้ท้าชิงเกือบถูกจับแพ้ TKO แต่เสียงระฆังหมดยกมาทันเวลาพอดีเข้าสู่ยกที่ 4 เสียงเชียร์เริ่มให้กำลังใจไปที่มวยรองอย่าง ออร์เตก้า หลังจากชนะใจคนดูด้วยความอึด และ ทรหด แถมยังเกือบเผด็จศึกใส่ โวลคานอฟสกี้ ด้วยท่า ไทรแองเกิ้ล ล็อค แต่ต้องยอมรับเรื่องพละกำลังของแชมป์โลกที่ดิ้นหลุดออกมาได้อีกครั้ง ก่อนจะควบคุมเกมการชก ไล่อัดผู้ท้าชิงจนครบ 5 ยก กรรมการรวมคะแนน และชูมือให้ อเล็กซานเดอร์ โวลคานอฟสกี้ เอาชนะคะแนน ไบรอัน ออร์เตก้า อย่างเป็นเอกฉันท์ พร้อมกับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ แถมยังเพิ่มสถิติเป็นชนะ 23 แพ้ 1 และยังเป็นการชนะติดต่อกันถึง 20 ไฟต์รองคู่เอกเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นฟลายเวตหญิง ระหว่าง วาเลนติน่า เชฟเชนโก้ กับ ลอเรน เมอร์ฟี่ โดยเกมการต่อสู้ดำเนินไปถึงยกที่ 4 เชฟเชนโก้ สบโอกาสปล่อยหมัดชุดใส่ เมอร์ฟี่ จนเสียอาการ ก่อนจะตามไปประเคนอาวุธใส่จนกรรมการสั่งยุติการต่อสู้ พร้อมกับชูมือให้ เชฟเชนโก้ เอาชนะ TKO เมอร์ฟี่ พร้อมกับรักษาเข็มขัดแชมป์โลกไว้ได้ต่อไป พร้อมเพิ่มสถิติเป็นชนะ 22 แพ้ 3หลังป้องกันแชมป์ไว้ได้อย่างสวยงาม เชฟเชนโก้ ซึ่งเคยมาฝึกศาสตร์มวยไทยกับ สามารถ พยัคฆ์อรุณ ได้ให้สัมภาษณ์ พร้อมทักทายแฟน UFC เป็นภาษาไทย โดยมีใจความว่า “สวัสดีค่ะคนไทย ฉันชื่อ วาเลนติน่า ค่ะ ฉันเป็นนักกีฬามวยไทย มวยไทยเป็นกีฬาที่แข็งแกร่งมากๆ สวัสดีค่ะ ไทเกอร์ มวยไทยยิมของฉัน สวัสดีค่ะ ขอบคุณค่ะ”ผลการแข่งอย่างเป็นทางการศึก UFC 266:Volkanovski Vs Ortegaคู่หลักในรายการคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวตอเล็กซานเดอร์ โวลคานอฟสกี้ ชนะคะแนน ไบรอัน ออร์เตการองคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวตหญิงวาเลนตินา เชฟเชนโก ชนะ TKO ลอเรน เมอร์ฟี่ ยกที่ 4รุ่นมิดเดิลเวตร็อบบี้ ลอว์เลอร์ ชนะ TKO นิค ดิอาซ ยกที่ 3รุ่นเฮฟวีเวตเคอร์ติส เบลดส์ ชนะคะแนน แจร์ซินโญ โรเซนสเตราจ์รุ่นฟลายเวตหญิงเจสสิกา อันดราเด ชนะ TKO ซินเธีย คาลวิลโญ ยกที่ 1คู่ประกอบรายการรุ่นแบนตั้มเวตมิรับ ดิวาลิชวิลลี ชนะ TKO มาร์ลอน โมราเอส ยกที่ 2รุ่นไลต์เวตแดน ฮุคเกอร์ ชนะคะแนน นาสรัต ฮาคปาราสต์รุ่นเฮฟวีเวตคริส เดาคาอุส ชนะ TKO ชามิล อับดูราคิมอฟ ยกที่ 2รุ่นฟลายเวตหญิงไทลา ซานโตส ชนะคะแนน โรซานเน โมดาฟเฟรีคู่ก่อนรายการรุ่นไลต์เวตยาลิน เทอร์ เนอร์ ชนะซับมิทชัน อูรอส เมดิค ยกที่ 1รุ่นมิดเดิลเวตนิค มักซิมอฟ ชนะคะแนน โคดี บรุนดาเกรุ่นเวลเตอร์เวตแมทธิว เซเมลส์เบอร์เกอร์ ชนะ TKO มาร์ติน ซาโน ยกที่ 1รุ่นเฟเธอร์เวตโจนาธาน เพียร์ซ ชนะซับมิทชัน โอมาร์ อันโตนิโอ โมราเอส เฟร์เร ยกที่ 2สำหรับรายการต่อไปของศึก UFC จะเป็นการต่อสู้ในรายการ UFC FIGHT NIGHT: Santos Vs Walker โดยคู่เอกเป็นการดวลกันในพิกัดรุ่นไลต์เฮฟวี่เวตระหว่าง ธิอาโก้ ซานโตส นักสู้ชาวบราซิล จะพบกับ จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ นักสู้เพื่อนร่วมชาติ โดยจะกลับไปแข่งขันกัน ณ UFC APEX ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม นี้ คู่หลักในรายการเริ่มเวลา 06.00 น. ตามเวลาประเทศไทย