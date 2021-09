UFC 266 ชิงแชมป์โลก 2 คู่ โวลคานอฟสกี้ รอบวก ออร์เตก้า / เชฟเชนโก้ บู๊ คาลวิลโญ

UFC องค์กรศิลปะป้องกันตัวและการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ระเบิดความมันส่งท้ายเดือนกันยายนที่มีตำแหน่งแชมป์โลกเป็นเดิมพันภายใต้ศึก UFC 266: Volkanovski Vs Ortega โดยคู่เอกของรายการเป็นดวลกันในพิกัดรุ่นเฟเธอร์เวต ระหว่าง อเล็กซานเดอร์ โวลคานอฟสกี้ เจ้าของตำแหน่งชาวออสเตรเลีย ที่จะป้องกันเข็มขัดกับ ไบรอัน ออร์เตก้า ผู้ท้าชิงชาวอเมริกัน ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน นี้"The Great" วัย 32 ปี เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ผู้มาพร้อมสถิติอันน่าสะพรึงกลัวด้วยการชนะ 22 และแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยเป็นการชนะ TKO 11 ครั้ง แถมยังชนะติดต่อกันมาแล้วถึง 19 ไฟต์ โดยผลงานล่าสุดเบียดเอาชนะคะแนน แม็กซ์ ฮอลโลเวย์ คู่ปรับเก่าอเมริกันเชื้อสายซามัวไปได้อย่างไม่เป็นเอกฉันท์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในขณะที่นักสู้เจ้าของฉายา T-City วัย 30 ปีที่มีดีกรีเป็นรองแชมป์โลกอันดับ 2 ในรุ่นนี้ โดย ออร์เตก้า มีสถิติชนะ 15 และแพ้เพียงครั้งเดียวเช่นกันให้กับ แม็กซ์ ฮอลโลเวย์ ในเดือนธันวาคม 2018 ส่วนผลงานไฟต์ล่าสุดเอาชนะคะแนน ซอมบี้เกาหลี ชาน ซุง จุง เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วรองคู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวตหญิงระหว่าง วาเลนตินา เชฟเชนโก้ นักสู้สวยเพชรฆาตจากคีร์กิสถานวัย 33 ปี เจ้าของสถิติชนะ 21 แพ้ 3 จะขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกกับ ลอเรน เมอร์ฟี่ จอมเก๋าวัย 38 ปีชาวอเมริกัน ดีกรีรองแชมป์เบอร์ 3 ที่พกสถิติชนะ 15 แพ้ 3 ขึ้นมาชิงแชมป์โลกในวันอาทิตย์นี้ส่วนรองแชมป์หมายเลข 1 ในรุ่นฟลายเวตหญิงอย่าง เจสสิกา อันดราเด ตัวอันตรายจากบราซิลวัย 28 ปีที่เพิ่วจะอกหักจากการแพ้ วาเลนตินา เชฟเชนโก ในไฟต์ล่าสุด จะกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งโดยจะพบกับ ซินเธีย คาลวิลโญ นักสู้วัย 34 ปีชาวอเมริกัน นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้ที่สนุกเร้าใจอีกมากมายภายในศึก UFC 266:Volkanovski Vs Ortega วันอาทิตย์นี้ืผลการประกบคู่อย่างเป็นทางการศึก UFC 266:Volkanovski Vs Ortegaคู่หลักในรายการคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวตอเล็กซานเดอร์ โวลคานอฟสกี้ VS ไบรอัน ออร์เตการองคู่เอก - ชิงแชมป์โลกรุ่นฟลายเวตหญิงวาเลนตินา เชฟเชนโก VS ลอเรน เมอร์ฟี่รุ่นมิดเดิลเวตนิค ดิอาซ VS ร็อบบี้ ลอว์เลอร์รุ่นเฮฟวีเวตเคอร์ติส เบลดส์ VS แจร์ซินโญ โรเซนสเตราจ์รุ่นฟลายเวตหญิงเจสสิกา อันดราเด VS ซินเธีย คาลวิลโญคู่ประกอบรายการรุ่นแบนตั้มเวตมาร์ลอน โมราเอส VS มิรับ ดิวาลิชวิลลีรุ่นไลต์เวตแดน ฮุคเกอร์ VS นาสรัต ฮาคปาราสต์รุ่นเฮฟวีเวตชามิล อับดูราคิมอฟ VS คริส เดาคาอุสรุ่นฟลายเวตหญิงโรซานเน โมดาฟเฟรี VS ไทลา ซานโตสคู่ก่อนรายการรุ่นไลต์เวตอูรอส เมดิค VS ยาลิน เทอร์ เนอร์รุ่นมิดเดิลเวตโคดี บรุนดาเก VS นิค มักซิมอฟรุ่นเวลเตอร์เวตแมทธิว เซเมลส์เบอร์เกอร์ VS มาร์ติน ซาโนรุ่นเฟเธอร์เวตโจนาธาน เพียร์ซ VS โอมาร์ อันโตนิโอ โมราเอส เฟร์เรสำหรับศึก UFC 266: Volkanovski Vs Ortega โดยจะแข่งขันกัน ณ สังเวียน T-Mobile Arena ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน นี้ คู่หลักในรายการจะเริ่มเวลา 09.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง FOX Sports Asia และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-266