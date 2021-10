“บราซิเลียนไฟต์” ซานโตส พร้อมแตกหัก วอล์คเกอร์ UFC FIGHT NIGHT อาทิตย์นี้

UFC องค์กรการต่อสู้และศิลปะป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ระเบิดความมันต้อนรับเดือนตุลาคม ด้วยคู่มวยสุดระทึกมากมาย โดยคู่เอกของรายการเป็นการเผชิญหน้ากันในพิกัดรุ่นไลต์เฮฟวี่เวตในเวอร์ชั่น ริโอ เดอ จาเนโร ดาร์บี้ไฟต์ ระหว่าง ธิอาโก้ ซานโตส นักสู้ชาวบราซิล จะพบกับ จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ นักสู้เพื่อนร่วมชาติ ณ UFC APEX ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม นี้“Marreta” วัย 37 ปีชาวบราซิลเจ้าของสถิติชนะ 21 แพ้ 9 โดยผลงานของ ซานโตส นั้นไม่สู้ดีนักเมื่อแพ้มา 3 ไฟต์ติดต่อกัน โดยไฟต์ล่าสุดพ่ายคะแนนให้กับ อเล็กซานเดอร์ ราคิช ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่วนคู่ต่อกรของ ซานโตส อย่าง จอห์นนี่ วอล์คเกอร์ วัย 29 ปี มีสถิติชนะ 18 แพ้ 5 โดยผลงานระยะหลังถือว่าคืนฟอร์มเก่งหลังจากที่พ่ายมา 2 ไฟต์ติด ล่าสุด วอล์คเกอร์ เอาชนะ ไรอัน สปันน์ คู่แข่งชาวอเมริกันไปในยกที่ 3 เมื่อเดือนกันยายน ปีที่แล้วรองคู่เอกเป็นการตะบันหน้ากันในพิกัดรุ่นมิดเดิลเวตระหว่าง เควิน ฮอลแลนด์ ตัวอันตรายชาวอเมริกันผู้ไม่เคยพ่าย TKO ให้ใคร จะพบกับ ไคล์ เดาคุส จอมซับมิทชั่นเพื่อนร่วมชาติที่มาพร้อมสถิติน่าสะพรึงด้วยการชนะ 10 แพ้ 2 ซึ่ง 8 ครั้งที่ได้รับการชูมือ เป็นการชนะแบบซับมิทชันทั้งสิ้นส่วนคู่มวยอื่นๆที่น่าสนใจยังมีการขึ้นสังเวียนในรุ่นฟลายเวตหญิงของ อันโตนินา เชฟเชนโก้ นักสู้สาววัย 36 ปีชาวคีร์กีซสถาน ซึ่งเป็นพี่สาวแท้ๆของ วาเลนติน่า เชฟเชนโก้ แชมป์โลกรุ่นฟลายเวตหญิงคนปัจจุบัน โดยจะพบกับ เคซี่ย์ โอนีล ดาวรุ่งจากออสเตรเลียวัย 23 ปี ที่มาพร้อมสถิติชนะรวด 7 ไฟต์และไม่เคยแพ้ใคร นอกจากนี้ยังมีคู่มวยสุดระทึกอีกมากมายในรายการ UFC FIGHT NIGHT: Santos Vs Walker วันอาทิตย์นี้คู่หลักในรายการคู่เอก - ไลต์เฮฟวี่เวตธิอาโก้ ซานโตส VS จอห์นนี่ วอล์คเกอร์รองคู่เอก - รุ่นมิดเดิลเวตเควิน ฮอลแลนด์ VS ไคล์ เดาคุสรุ่นเวลเตอร์เวตอเล็กซ์ โอลิเวร่า VS นิโก้ ไพรซ์รุ่นมิดเดิลเวตมิชา ซิร์คูนอฟ VS คริซสตอฟ ย็อตโก้รุ่นแบนตั้มเวตหญิงอัสเปน แลดด์ VS เมซี่ ชิอาสสันรุ่นไลต์เวตอเล็กซานเดอร์ เอร์นานเดซ VS ไมค์ บรีเดนคู่ประกอบรายการรุ่นไลต์เวตโจ โซเลคสกี้ VS จาเร็ด กอร์ดอนรุ่นฟลายเวตหญิงอันโตนิน่า เชฟเชนโก้ VS เคซี่ย์ โอนีลรุ่นแบนตั้มเวตหญิงเบเทร กอร์เรียอา VS คาโรล โรซ่ารุ่นไลต์เวตดีว็องต์ สมิธ VS เจมี่ มัลลาร์กีรุ่นแบนตั้มเวตดักลาส ซิลวา เด อันดราเดร VS กาเอตาโน ปิร์เรลโล่รุ่นแบนตั้มเวตอเลฮานโดร เปเรซ VS จอห์นนี่ เอดูอาร์โด้สำหรับศึก UFC FIGHT NIGHT: Santos Vs Walker จะแข่งขันกัน ณ UFC APEX ลาส เวกัส สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม นี้ คู่หลักในรายการจะเริ่มเวลา 06.00 น. ตามเวลาประเทศไทยแฟนหมัดมวยชาวไทยติดตามชมได้ทางช่อง TRUE SPORTS HD3 (668) และแอปพลิเคชั่น UFC Fight Pass รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-october-02-2021