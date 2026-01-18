xs
กสอ. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เปิดฝึกอบรม “DIPROM BIZ MARKET 2026”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เดินหน้าเปิดตัวกิจกรรมฝึกอบรม "DIPROM BIZ MARKET 2026: ตลาดนอกกรอบ ไม่นอกเทรนด์ 2026" เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมเสริมความสามารถในด้านการตลาดยุคใหม่ การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย การสร้างการรับรู้แบรนด์ และการขยายโอกาสทางธุรกิจ


นายดุสิต อนันตรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม หลักสูตร "DIPROM BIZ MARKET 2026: ตลาดนอกกรอบ ไม่นอกเทรนด์ 2026" ในกิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจและทดสอบตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พร้อมด้วยวิทยากร นายสิทธิพล สืบสีมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย และคณะเจ้าหน้าที่ (DIPROM) โดยมี นายบูรณะศักดิ์ มาดหมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเกษตรอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 (DIPROM Headquarter)


กิจกรรมนี้มุ่งเสริมความรู้และแนวทางการพัฒนาธุรกิจแบบครบวงจรให้กับผู้ประกอบการ ผ่านการทดสอบตลาดจริง และเปิดโอกาสให้สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การปั้นแบรนด์ให้โดดเด่นในตลาด ทั้งนี้ยังเน้นการใช้เทรนด์ยุคใหม่เพื่อให้ธุรกิจไทยพร้อมแข่งในตลาดโลกอย่างยั่งยืน


นายดุสิต อนันตรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นการตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลในการใช้ "Soft Power" และ "เศรษฐกิจสร้างสรรค์" เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดที่ทันสมัยจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสร้างโอกาสให้แบรนด์เติบโตและสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2569 โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 17 กิจการ

โดยในกิจกรรมจะมีการอบรมในหัวข้อสำคัญ ได้แก่ "Networking PLUS++", "E-Commerce Marketing", "Packaging ที่ใช่" และ "ปั้นแบรนด์ปัง..ดังเหมือนมือโปร" โดยหลังจากการฝึกอบรมฯ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จะร่วมทดสอบการตลาดจริง ณ เซ็นทรัล ศาลายาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2569DIPROM BIZ MARKET 2026 จึงเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของไทย ต่อยอดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต.

