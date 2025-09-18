งาน ESAN Iconic Goods 2025 ช้อปอินทรีย์ วิถีปลอดภัย เสน่ห์อีสานใต้

จากภูมิปัญญาอีสาน ยกระดับสินค้าอินทรีย์วิถีใหม่ สู่นวัตกรรมทางการค้า งานแสดงและจำหน่ายสินค้า ปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ สินค้าจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร
จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงาน “ESAN Iconic Goods 2025” ระหว่างวันที่ 17 – 21 กันยายน 2568 ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบกับการรวมสุดยอดสินค้าปลอดภัย สินค้าอินทรีย์ และสินค้าเด่นจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กว่า 40 ร้านค้า
นายเกษศิริ สุวพงษ์ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย ตามนโยบายกระทรวงพาณิชย์ ที่สอดรับกับนโยบายของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และจังหวัดอำนาจเจริญ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการในท้องถิ่น
โดยจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าอินทรีย์และสินค้าปลอดภัยที่มีศักยภาพของภาคอีสาน โดยมีผลิตภัณฑ์เด่น อาทิ ผลิตภัณฑ์จากกก ข้าวหอมมะลิ หอม กระเทียม ผักอินทรีย์ และสมุนไพร ที่เป็นที่ต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ESAN Iconic Goods 2025” จึงเป็นเวทีสำคัญในการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่ม และเชื่อมโยงการค้าสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ตลอดจนยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์สินค้าอินทรีย์และสินค้าปลอดภัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อนำเสนออัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาอีสานสู่สังคมอย่างแพร่หลาย
และภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลต์ เช่น การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และปลอดภัยการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) การแสดงจากศิลปิน นักร้องชื่อดัง อาทิ ก้านตอง ทุ่งเงิน, นุ้ย สุวีณา, วงสติกเกอร์, ทราย ศิวพร และ แอ้ม ชลธิชา มีกิจกรรม Workshop รักษ์โลก และกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรางวัลอีกมากมาย