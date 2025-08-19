xs
พด.ร่วมโชว์นิทรรศการ “ดินดี วิถียั่งยืน” ในงาน Connect Expo 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2568 นายชาคริต อินนะระ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นางสาวอุบลวรรณ ตันตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมในงาน connext Expo 2025 โดยกรมพัฒนาที่ดิน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดนิทรรศการ ดินดี วิถียั่งยืน ชูจุลินทรีย์ พด. ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พร้อมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จากหมอดินอาสา ในงาน connext Expo ณ ศูนย์ราชการ อาคาร B ชั้น 2 

ภายในนิทรรศการได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.ต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตพืช รักษาสิ่งแวดล้อม แนวคิดโครงการหมอดินอาสา พร้อมด้วยแนะนำ พด. 16 แบคทีเรียควบคุมไส้เดือนฝอนรากปม ภายในบูธยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ได้การสนับสนุนองค์ความรู้จากสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 อาทิ ผักอินทรีย์จากกลุ่มร่วมใจเกษตรอินทรีย์ PGS จ.นนทบุรี, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียน จากสวนเกษตรสมใจนึก หมอดินเมืองนนท์ โดยรับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี น้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชันโรงของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงขุนด่าน จ.นครนายก ,ส้มโอพันธ์ทองดี ขาวน้ำผึ้งและ ทับทิมสยาม จากหมอดินสิขเรศวร์ กลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอ ต.นาหินลาด จ.นครนายก ได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงบูธประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานวันดินโลกปี 2568 รวมทั้งมีการแจกผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์พด.ต่างๆ สำหรับผู้มาเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานจำนวนมาก สำหรับนิทรรศการ “ดินดี วิถียั่งยืน” จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18–22 ส.ค. 68 ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมได้ที่ศูนย์ราชการ อาคาร B ชั้น 2





























