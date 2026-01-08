กรมพัฒนาธุรกิจฯ เผยช่วงหยุดยาวปีใหม่ ยอดใช้บริการออนไลน์พุ่งกว่า 7,160 คำขอ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยผลการใช้บริการระบบออนไลน์ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ พบมีการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและขอหนังสือรับรองผ่านระบบดิจิทัลรวมกว่า 7,160 คำขอ ตอกย้ำบทบาทระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนภาคธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง 5 วัน (วันที่ 31 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569) แม้ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจะปิดให้บริการ แต่ภาคธุรกิจยังสามารถดำเนินการด้านทะเบียนนิติบุคคลหรือข้อมูลธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ของกรมฯ ซึ่งช่วยขจัดข้อจำกัดด้านวันและเวลาราชการ และรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า “จากข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2569 พบว่า ในช่วงวันหยุดดังกล่าวมีการเข้าใช้งานระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวมทั้งสิ้น 7,160 คำขอ แบ่งเป็นการใช้บริการผ่าน 2 ระบบหลัก ได้แก่
1) ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล DBD Biz Regist มีผู้ใช้บริการยื่นคำขอรวม 828 คำขอ แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290 คำขอ และต่างจังหวัด 538 คำขอ สะท้อนความเชื่อมั่นและการเข้าถึงบริการออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง DBD Biz Regist เป็นระบบที่รองรับการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกวันจัดตั้งนิติบุคคลที่เป็นฤกษ์มงคล สำหรับธุรกิจได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับความสะดวกและความต้องการของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการดำเนินการทางทะเบียนแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน และการเลิกกิจการ ช่วยลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ การใช้บริการผ่านระบบดิจิทัลช่วยลดภาระต้นทุนด้านเวลา และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) ระบบขอหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Service มีผู้ใช้บริการยื่นคำขอถึง 6,332 คำขอ โดยผู้ใช้บริการสามารถรับหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DBD e-Service ที่พร้อมนำไปใช้งานได้ทันที
“จากตัวเลขการใช้บริการออนไลน์ในช่วงวันหยุดยาวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ภาคธุรกิจไทยยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่งแม้ในช่วงวันหยุดราชการ และมีความต้องการใช้บริการภาครัฐที่รวดเร็ว สะดวก และไม่จำกัดเวลา ซึ่งระบบให้บริการดิจิทัลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้อย่างตรงจุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอยืนยันว่ายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ลดขั้นตอน ลดต้นทุน และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าดำเนินกิจการได้อย่างไม่สะดุด สอดรับกับทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย