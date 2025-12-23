ประกันสังคมแจ้งนายจ้าง ปิดปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ สู่งาน SSO Core เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ประกันตน ม.33

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการครั้งสำคัญ เพื่อยกระดับการทำงานสู่งาน SSO Core มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความถูกต้องในการดูแลนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการรูปแบบใหม่ โดยยกระดับระบบงานสู่ SSO Core ซึ่งเป็นระบบกลางที่มีความทันสมัย รองรับการให้บริการอย่างครบวงจร และสามารถบูรณาการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมขอแจ้ง ปิดปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการ ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2569 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว นายจ้างยังสามารถดำเนินธุรกรรมที่จำเป็นผ่าน ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคม (www.sso.go.th) ได้ตามปกติ ดังนี้
1. แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (แบบ สปส.1-03)
2. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (แบบ สปส.6-10)
3. แจ้งสิ้นสภาพผู้ประกันตน (แบบ สปส.6-09)
4. นำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. ชำระเงินสมทบผ่านระบบ e-Payment
สำหรับนายจ้างที่ยังไม่เคยเข้าใช้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานประกันสังคม จะต้องดำเนินการสมัครขอทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ www.sso.go.th เพื่อขอชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการ
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลที่นายจ้างดำเนินธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงปิดปรับปรุงระบบดังกล่าว จะถูกประมวลผลและนำเข้าสู่ระบบของสำนักงานประกันสังคม หลังการปรับปรุงแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2569 เป็นต้นไป “สำนักงานประกันสังคมขออภัยในความไม่สะดวก และขอย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการดูแลนายจ้างและผู้ประกันตนให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และตอบสนองความต้องการในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง พร้อมก้าวงาน SSO Core อย่างมั่งคง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศในระยะยาวต่อไป”