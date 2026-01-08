กรมพัฒน์เผยหยุดยาวปีใหม่ ยื่นจดบริษัท-ขอหนังสือรับรองผ่านออนไลน์ 7,160 คำขอ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยการใช้บริการระบบออนไลน์ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนและผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและขอหนังสือรับรองผ่านระบบดิจิทัลรวมกว่า 7,160 คำขอ สะท้อนการทำธุรกิจไม่มีวันหยุด และตอกย้ำบทบาทระบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนภาคธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการต่อเนื่อง 5 วัน (31 ธ.ค.2568-4 ม.ค.2569) แม้ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลางและศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศจะปิดให้บริการ แต่ภาคธุรกิจยังสามารถดำเนินการด้านทะเบียนนิติบุคคลหรือข้อมูลธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ของกรม ซึ่งช่วยขจัดข้อจำกัดด้านวันและเวลาราชการ และรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีการเข้าใช้งานระบบออนไลน์ของกรมรวมทั้งสิ้น 7,160 คำขอ ซึ่งตอกย้ำบทบาทระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและสนับสนุนภาคธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
โดยการใช้บริการดังกล่าว แบ่งเป็นการใช้บริการผ่าน 2 ระบบหลัก ได้แก่ 1.ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลดิจิทัล DBD Biz Regist มีผู้ใช้บริการยื่นคำขอรวม 828 คำขอ แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290 คำขอ และต่างจังหวัด 538 คำขอ ซึ่ง DBD Biz Regist เป็นระบบที่รองรับการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกวันจัดตั้งนิติบุคคลที่เป็นฤกษ์มงคล สำหรับธุรกิจได้ด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับความสะดวกและความต้องการของผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล และระบบยังรองรับการดำเนินการทางทะเบียนแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียน และการเลิกกิจการ ช่วยลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ การใช้บริการผ่านระบบดิจิทัลช่วยลดภาระต้นทุนด้านเวลา และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.ระบบขอหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD e-Service มีผู้ใช้บริการยื่นคำขอถึง 6,332 คำขอ โดยผู้ใช้บริการสามารถรับหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DBD e-Service ที่พร้อมนำไปใช้งานได้ทันที
“จากตัวเลขการใช้บริการออนไลน์ในช่วงวันหยุดยาวสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ภาคธุรกิจไทยยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่งแม้ในช่วงวันหยุดราชการ และมีความต้องการใช้บริการภาครัฐที่รวดเร็ว สะดวก และไม่จำกัดเวลา ซึ่งระบบให้บริการดิจิทัลของกรมได้เข้ามาตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้อย่างตรงจุด กรมขอยืนยันว่ายังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ลดขั้นตอน ลดต้นทุน และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าดำเนินกิจการได้อย่างไม่สะดุด สอดรับกับทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ”นายพูนพงษ์กล่าว