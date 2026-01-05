กรมพัฒนาธุรกิจฯ ยกเลิกบริการข้อมูลนิติบุคคล แบบกระดาษเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยกระดับงานบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) มาอย่างต่อเนื่อง โดยขยายช่องทางและบริการข้อมูลนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์แก่หน่วยงานภาครัฐในหลากหลายมิติ ทั้งการให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ Web Service และการถ่ายโอนข้อมูลแบบออนไลน์ ขั้นตอนต่อไปเป็นแผนการยกเลิกการให้บริการข้อมูลนิติบุคคล ‘รูปแบบกระดาษ’ กับหน่วยงานภาครัฐ และเปลี่ยนผ่านสู่การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ 100% เพื่อลดงบประมาณ ลดขั้นตอน และลดระยะเวลา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการให้บริการข้อมูลนิติบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญของกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital Transformation) ที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอย่างรอบด้าน กรมฯ จึงมุ่งปรับกระบวนการทำงานและรูปแบบการให้บริการสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการลดขั้นตอนและลดระยะเวลา จากเดิมที่ให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่หน่วยงานรัฐในรูปแบบเอกสารกระดาษ ผ่านทางไปรษณีย์ หรือการรับด้วยตนเอง สู่การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ และรองรับตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลแทนการขอเอกสารในรูปแบบกระดาษ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคล ในรูปแบบ Web Service ผ่านระบบ Business Data Exchange (BDEX) แล้ว 179 หน่วยงาน และกรมฯ ยังได้ดำเนินการเชิงรุกขยายผลการใช้งาน ด้วยการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมอีก 226 หน่วยงาน ให้เข้ามาใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลผ่านระบบ BDEX เพื่อการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน แบบ Real-time นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐยังสามารถขอรับบริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ DBD E-Service for Government ซึ่งมีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ที่น่าเชื่อถือและมีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐเข้าใช้งานแล้วกว่า 40 หน่วยงาน สามารถลดการใช้กระดาษ ระยะเวลาการรอคอยในการจัดส่งเอกสารทางราชการได้อย่างมีนัยสำคัญ และล่าสุด ปี 2569 กรมฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบบริการถ่ายโอนข้อมูลธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Transfer) เพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานภาครัฐสามารถขอรับบริการถ่ายโอนข้อมูลนิติบุคคลผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลหรือวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของแต่ละหน่วยงาน
จากการพัฒนาช่องทางการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงมีแผนยกเลิกการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลในรูปแบบเอกสารกระดาษแก่หน่วยงานภาครัฐภายในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2569 เพื่อมุ่งสู่การให้บริการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ลดขั้นตอน และระยะเวลาการรอคอย อีกทั้งข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง แม่นยำ และเป็นปัจจุบันแบบเรียลไทม์ (Real-time)
"การยกเลิกการให้บริการเอกสารในรูปแบบกระดาษ ไม่ใช่เพียงการลดการใช้ทรัพยากรเท่านั้น แต่คือการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการปฏิบัติราชการด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่โปร่งใส รวดเร็ว เป็นสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรมฯ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐร่วมเปลี่ยนผ่านสู่การใช้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง" อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 4366 หรือ e-Mail : document_gov@dbd.go.th, Call Center 1570