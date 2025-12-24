เบบี้แอนด์มัม ฯ ฉลอง 7 ปี แบรนด์เฟอร์ตี้ ส่ง “เฟอร์ตี้ ชาเขียวมัทฉะ” สกัดคาเฟอีนบุกตลาด ตอกย้ำเบอร์ 1 โปรตีนเตรียมตั้งครรภ์เจ้าแรกในไทย

บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำผู้นำอันดับ 1 และผู้บุกเบิกตลาดโปรตีนเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์เจ้าแรกในประเทศไทย ฉลองความสำเร็จครบรอบ 7 ปี แบรนด์เรือธงโปรตีน ‘เฟอร์ตี้’ (Ferty) ด้วยยอดขายเฉพาะแบรนด์เฟอร์ตี้รวมกว่า 230 ล้านบาท ล่าสุดรุกตลาดต่อเนื่องด้วยการเปิดตัว “เฟอร์ตี้ ชาเขียวมัทฉะเฟลเวอร์” (Ferty Green Tea Matcha Flavour) ชูนวัตกรรมสกัดคาเฟอีนออกมากกว่า 97% (Decaf) แต่ยังคงความหอมอร่อยจากมัทฉะแท้ เหมาะสำหรับสตรีที่ชื่นชอบเครื่องดื่มรสมัทฉะและต้องการทางเลือกของผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณคาเฟอีนต่ำ ตั้งเป้าให้ “เฟอร์ตี้ (Ferty)” เป็นแบรนด์ Top of Mind อันดับหนึ่งที่ผู้หญิงนึกถึงเมื่อก้าวเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นคุณแม่
นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงทิศทางธุรกิจว่า “เฟอร์ตี้’ (Ferty) ครองตำแหน่งผู้นำอันดับ1ในตลาดกลุ่มโปรตีนเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์และเป็นผู้บุกเบิกเจ้าแรกในตลาด โดยตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ‘เฟอร์ตี้’ ไม่ได้เป็นเพียงแค่โปรตีนชงดื่ม แต่คือเพื่อนคู่คิดที่เข้าใจ Insight ของผู้หญิงที่วางแผนมีบุตรอย่างลึกซึ้ง การเปิดตัว“เฟอร์ตี้ ชาเขียวมัทฉะเฟลเวอร์” ในครั้งนี้ คือการตอกย้ำกลยุทธ์ Customer Centric ดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด เราพบว่ากลุ่มคุณแม่ที่เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์จำนวนมากชื่นชอบมัทฉะ แต่มีความกังวลเรื่องปริมาณคาเฟอีน เราจึงทุ่มเทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเพื่อทำลายข้อจำกัดดังกล่าว โดยตั้งเป้าให้แบรนด์เป็น Top of Mind อันดับหนึ่งที่ผู้หญิงนึกถึงเมื่อก้าวเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นคุณแม่”
ด้าน ครูก้อย – นัชชา ลอยชูศักดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ก่อตั้งเพจให้ความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ BabyAndMom.co.th ยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยาก เปิดเผยว่า “แบรนด์เฟอร์ตี้เกิดจากการนำประสบการณ์ตรงและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างทางโภชนาการ เพราะ ‘โปรตีน’ คือสารอาหารพื้นฐานสำคัญในการเสริมสร้างการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย รวมถึงการเตรียมความพร้อมของสุขภาพโดยรวมสำหรับผู้ที่วางแผนมีบุตร”
จากการศึกษางานวิจัยด้านโภชนาการ พบว่าการได้รับโปรตีนจากพืช (Plant-Based Protein) ในปริมาณที่เหมาะสม มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีในสตรีที่วางแผนตั้งครรภ์ โดยเฟอร์ตี้เลือกใช้โปรตีนสกัดจากพืช 3 ชนิด ได้แก่ โปรตีนจากข้าว, โปรตีนจากถั่วลูกไก่ และโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง (Isolate Soy Protein) พร้อมผสานวิตามินและแร่ธาตุรวมกว่า 33 ชนิด อาทิ กรดโฟลิก, อินโนซิทอล และโคเอนไซม์คิวเท็น เพื่อการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุม
นายเรืองศักดิ์ กล่าวเสริมว่า “ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความหลากหลายที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ ปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมถึง 7 รสชาติ เริ่มต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักอย่าง ‘เฟอร์ตี้ ออริจินอล’ (กล่องสีชมพู) ที่มีให้เลือก 4 รสชาติ คือ ช็อกโกแลต, สตรอว์เบอร์รี่, วานิลานมข้าว และเมล่อนญี่ปุ่น
นอกจากนี้ เรายังได้ ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ชื่นชอบรสชาติเครื่องดื่มยอดนิยม ด้วย ‘เฟอร์ตี้ คอฟฟี่’ และ ‘เฟอร์ตี้ รสชาไทย’ จนมาถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ‘เฟอร์ตี้ ชาเขียวมัทฉะเฟลเวอร์’ ซึ่งหัวใจสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้คือ นวัตกรรมการสกัดคาเฟอีนออก เพื่อให้ผู้หญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์สามารถดื่มด่ำกับรสชาติที่ชื่นชอบได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมของร่างกาย
สำหรับการเปิดตัว เฟอร์ตี้ ชาเขียวมัทฉะเฟลเวอร์ (Ferty Green Tea Matcha Flavour) ในครั้งนี้ ครูก้อยกล่าวเสริมว่า “ด้วยความเข้าใจถึงไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ที่ชื่นชอบการดื่มชาเขียว แต่กังวลเรื่องปริมาณคาเฟอีนที่อาจส่งผลต่อการเตรียมตัวตั้งครรภ์ และข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้จำกัดการบริโภคคาเฟอีนไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน เราจึงใช้กระบวนการ Decaf Instant Green Tea นวัตกรรมสกัดคาเฟอีนออกมากกว่า 97% เพื่อให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับรสชาติมัทฉะที่โปรดปรานได้อย่างสบายใจ เพราะทุกๆ เปอร์เซ็นต์มีความหมายสำหรับผู้มีบุตรยาก
เราต้องการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการดูแลสุขภาพ ให้ความหลากหลายของรสชาติเป็นตัวช่วยให้ว่าที่คุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้ในทุกวันอย่างมีความสุข ไม่รู้สึกจำเจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญของการเตรียมความพร้อมร่างกายอย่างเข้มข้นล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน” ครูก้อย กล่าวทิ้งท้าย.
สำหรับผลิตภัณฑ์ “เฟอร์ตี้ ชาเขียวมัทฉะเฟลเวอร์” (Ferty Green Tea Matcha Flavour) วางจำหน่ายในราคากล่องละ 2,290 บาท บรรจุ 12 ซองต่อกล่อง ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.babyandmom.co.th/all-products/fertygreenteamatcha หรือ Line Official Account: @BabyAndMom.co.th