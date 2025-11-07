ยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยาก “ครูก้อย” เบบี้แอนด์มัมฯ ตั้งเป้า ขจัดความไม่รู้เรื่องภาวะมีบุตรยากในสังคมไทย

ปัญหาภาวะมีบุตรยากในปัจจุบันซับซ้อนขึ้นจากไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ทั้งความเครียด การแต่งงานช้า และพฤติกรรมการกินที่ไม่สมดุล ซึ่งล้วนส่งผลต่อระบบฮอร์โมนและสุขภาพการเจริญพันธุ์ ทำให้หลายครอบครัวต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใดก็ไม่อาจรับประกันความสำเร็จได้ เพราะผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับพื้นฐานสุขภาพและการเตรียมความพร้อมของแต่ละบุคคล ขณะเดียวกัน แหล่งข้อมูลเตรียมตั้งครรภ์ยังมีอยู่อย่างจำกัด ส่งผลให้คู่สมรสจำนวนมากขาดแนวทางที่ถูกต้องในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ ท่ามกลางช่องว่างความรู้นี้ ‘ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์’ ครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้ง BabyAndMom.co.th จึงลุกขึ้นมาส่งต่อองค์ความรู้การเตรียมตั้งครรภ์จากประสบการณ์รักษาภาวะมีบุตรยากของตัวเองที่ผ่านมาแล้วทุกขั้นตอนจนประสบความสำเร็จ และรวบรวมความรู้งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากและโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ในระดับบนานาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดความไม่รู้เรื่องภาวะมีบุตรยากในสังคมไทย”
ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ กรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และครูวิทยาศาสตร์ผู้ก่อตั้งเพจ BabyAndMom.co.th เพจให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยาก เผยว่า จุดเริ่มต้นในการเปิดเพจให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยากนั้น เกิดจากประสบการณ์ตรงของครูก้อย เมื่อ 9 ปีก่อนที่เผชิญกับภาวะมีบุตรยากและผิดหวังมาหลายครั้ง ตั้งแต่ตั้งครรภ์ธรรมชาติแล้วแท้ง เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของตัวอ่อน และเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เริ่มด้วยวิธีการทำ IUI และการทำอิ๊กซี่ (ICSI) หรือการทำเด็กหลอดแก้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งย้อนกลับเมื่อ 9 ปีที่แล้วก่อนเปิดเพจ BabyAndMom.co.th แทบไม่มีใครพูดถึงเรื่องการเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์หรือภาวะมีบุตรยากอย่างจริงจังบนโลกออนไลน์ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็มีอยู่อย่างจำกัด
ด้วยความเป็นครูวิทยาศาสตร์จึงศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์และโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ระดับนานาชาติ เพื่อมาไขปัญหาของตนเอง ทั้งใช้ประสบการณ์จริงและความรู้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาวิธีการดูแลสุขภาพและเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เพื่อรักษาภาวะมีบุตรยากจนประสบความสำเร็จ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์จริงและความรู้ผ่านทางเพจ BabyandMom.co.th เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ที่ถูกต้องในการเตรียมตั้งครรภ์ให้กับผู้มีบุตรยากให้เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์
“จากประสบการณ์ตรงในฐานะผู้มีบุตรยาก ทำให้ครูก้อยเข้าใจ pain point ของผู้มีบุตรยากที่ต้องเผชิญ แม้หลายคนจะคิดว่าการมีลูกเป็นเรื่องง่าย แต่สำหรับผู้มีบุตรยากนั้นไม่ง่ายเลยต้องผ่านความท้าทายทั้งทางกายและใจ บางคนทำเด็กหลอดแก้วหลายครั้งก็ยังไม่สำเร็จ ด้วยความเข้าใจนี้ ครูก้อยจึงศึกษางานวิจัยอย่างจริงจังและถ่ายทอดความรู้เตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ พร้อมแบ่งปันประสบการณ์รักษาภาวะมีบุตรยาก ความรู้ด้านภาวะเจริญพันธุ์จากงานวิจัยนานาชาติ และแนวทางการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ผู้มีบุตรยากเข้าใจการเตรียมตัวอย่างถูกต้องและเหมาะสม พร้อมยืนเคียงข้างผู้หญิงที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยบทบาทของแม่ ผู้มีบุตรยาก และเพื่อนร่วมทาง จนทำให้ ‘ครูก้อย เบบี้แอนด์มัม’ กลายเป็นผู้บุกเบิกที่ผลักดันให้สังคมหันมาให้ความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์อย่างจริงจังในประเทศไทย.” ครูก้อย กล่าว
ความสำคัญของความรู้ในการเตรียมตั้งครรภ์
การให้ความรู้เรื่อง “การเตรียมตั้งครรภ์” มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยลดความเสี่ยง เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ และป้องกันปัญหาสุขภาพแม่และลูกได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มพยายามมีบุตร แต่ในความเป็นจริง คนจำนวนมากยังขาดข้อมูลที่ถูกต้อง ทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ การคัดกรองโรค การวางแผนช่วงตกไข่ ไปจนถึงปัจจัยเสี่ยงอย่างอายุ ความเครียด น้ำหนักตัว คุณภาพไข่และสเปิร์ม ทำให้หลายคู่พยายามมีลูกนานแต่ไม่สำเร็จและมารู้สาเหตุเมื่อเข้าสู่ภาวะมีบุตรยากแล้ว ขณะเดียวกัน ยังมีประเด็นสำคัญที่ควรรู้ เช่น ภาวะโรคแฝง โรคทางพันธุกรรม การเตรียมร่างกายก่อนกระตุ้นไข่ การบำรุงผนังมดลูก และข้อควรปฏิบัติก่อน–หลังย้ายตัวอ่อน ดังนั้น ความรู้ที่ถูกต้องตั้งแต่เนิ่น ๆ คือ “เกราะป้องกัน” ที่ช่วยให้คู่สมรสสังเกตความผิดปกติได้เร็ว ปรับพฤติกรรมได้ทันเวลา และเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ
“แท้จริงแล้ว สาเหตุที่ผู้มีบุตรยากหลายรายยังไม่ประสบความสำเร็จ มักมาจาก “การขาดความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์” ซึ่งมีหลักสำคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1) การดูแลสุขภาพอย่างมีวินัย และ 2) โภชนาการสำหรับเตรียมตั้งครรภ์ ทั้งสองปัจจัยนี้ล้วนมีผลต่อโอกาสความสำเร็จในการตั้งครรภ์ทั้งท้องธรรมชาติ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก ดังนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้เมื่อถึงวันที่ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยาก จะมีพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงและเพิ่มโอกาสสำเร็จมากกว่าการไปพบแพทย์โดยที่ร่างกายยังไม่พร้อม ขณะเดียวกันมีคู่สมรสหลายคู่สามารถตั้งครรภ์ได้เองหลังหันมาดูแลสุขภาพและปรับโภชนาการเตรียมตั้งครรภ์ที่เหมาะสม” ครูก้อย กล่าว
เมื่อผู้ติดตามนำความรู้ไปปรับใช้จริง ก็พบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ อย่างต่อเนื่อง จนมีผู้ประสบความสำเร็จจำนวนมากสมัครใจออกมาแบ่งปันเส้นทาง “ท้องยาก” และวิธีดูแลตนเองที่ช่วยให้ตั้งครรภ์ได้สำเร็จ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มีบุตรยากคนอื่นๆ ได้มีโอกาสสมหวังเช่นเดียวกัน เช่น ตู่-ปิยวดี มาลีนนท์ และ จุ๋ย-วรัทยา นิลคูหา ที่แม้จะผิดหวังมาหลายครั้ง แต่ก็สามารถตั้งครรภ์สำเร็จภายใต้หลักการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์จาก “ครูก้อย” ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนดัง แต่ยังรวมถึงผู้มีบุตรยากจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า แนวทางนี้มีความน่าเชื่อถือทั้งในด้านตรรกะและหลักการทางวิทยาศาสตร์ ผลลัพธ์ที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงทำให้เบบี้แอนด์มัมฯ ได้รับความไว้ใจและเชื่อมั่นจากผู้มีบุตรยากจากการออกมาเล่าประสบการณ์จริงผ่านรายการ “สักวันฉันจะเป็นแม่” ทางช่อง YouTube: BaByAndMom.co.th รายการที่รวบรวมเรื่องราวความสำเร็จของมีบุตรยาก ซึ่งปัจจุบันมีเคสท้องยากมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่มากกว่า 174 ตอน
นอกจากนี้ยังมีรายการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากทั้ง รายการ“ครูก้อยพบแพทย์” รายการที่ครูก้อยพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากต่างๆ ที่ผู้มีบุตรยากสงสัย รวมถึงความรู้และเทคโนโลยีการรักษาภาวะมีบุตรยากใหม่ๆ และ รายการ “Research Talk” ที่นำงานวิจัยด้านภาวะมีบุตรยากและโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ในระดับนานาชาติมาสรุปให้เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติต่อได้
ครูก้อย นัชชา เน้นย้ำว่าเป้าหมายหลักของ เบบี้แอนด์มัมฯ คือ “ขจัดความไม่รู้เกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากหมดไปจากสังคมไทย” โดยมุ่งมั่นให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์ และอัปเดทความรู้เกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์จากงานวิจัยและเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไป เนื่องจากยังมีกลุ่มผู้มีบุตรยากจำนวนมากที่ต้องการความรู้การเตรียมตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง เพราะคือ “รากฐานสำคัญของการมีลูก” ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ แต่ความรู้จะช่วยให้เรา ลดความเครียด ความกังวล และเปลี่ยนความพยายามที่กดดัน ให้กลายเป็น “การเดินทางที่ถูกต้องบนความรู้ความเข้าใจตามหลักวิทยาศาสตร์” คุณค่าที่เบบี้แอนด์มัมฯ ได้รับกลับมานั้น คือ ความสุขที่ได้เป็น “ผู้ให้” และความสุขจากการได้มีส่วนร่วมสร้างชีวิตใหม่ให้ครอบครัวที่เฝ้ารอการมีบุตร
สำหรับผู้ที่ต้องการความรู้เตรียมตั้งครรภ์ สามารถติดตามได้ทาง Facebook: BabyAndMom.co.th, TikTok: @babyandmom.co.th, เว็บไซต์ www.babyandmom.co.th และรับชมคลังวิดีโอความรู้ ทั้งรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ ครูก้อยพบแพทย์ และ Research Talk ทาง YouTube: BabyAndMom.co.th และสำหรับผู้มีบุตรยากที่ต้องการปรึกษาครูก้อยโดยตรง สามารถปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ Line Official: @babyandmom.co.th