“ครูก้อย” สุดแฮปปี้! อวดท้องเริ่มป่อง ตั้งครรภ์ 17 สัปดาห์ ชิลล์กว่าเดิม ไม่เหม็นหน้า “เจมส์ เรืองศักดิ์” แล้ว!

เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแบบคูณสองของครอบครัว "ลอยชูศักดิ์" เลยทีเดียว เมื่อคุณแม่คนสวยอย่าง "ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์" ภรรยาสุดที่รักของ "เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์" ออกมาอัปเดตการตั้งครรภ์โชว์ท้องที่เริ่มป่องอย่างเห็นได้ชัด หลังตั้งครรภ์ลูกสาวคนที่สองได้ 17 สัปดาห์ พร้อมโชว์ภาพอัลตราซาวด์ที่เผยให้เห็นว่าเบบี๋ตัวยาวสมบูรณ์สุดๆ แถมมีแววจะตัวสูงตามรอยพี่สาวอย่าง "น้องเมดา" มาติดๆ
ความโชคดีของท้องนี้คือครูก้อยบอกว่าชิลล์กว่าที่คิดมาก! เพราะนอกจากจะมีเพียงอาการวิงเวียนศีรษะเล็กน้อยแล้ว สิ่งที่ทำเอา "ป๊ะป๊าเจมส์" ยิ้มออกก็คือ ท้องนี้คุณแม่ไม่มีอาการ "เหม็นหน้าสามี" เหมือนท้องแรกที่เคยทั้งเหม็นทั้งหมั่นไส้จนคุณพ่อแทบเข้าใกล้ไม่ได้
แต่ถึงจะแพ้ท้องน้อยแค่ไหน เรื่องโภชนาการครูก้อยก็ไม่มีแผ่ว แม้ผลการตรวจรอบนี้จะไม่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ แต่อย่างไรก็ตามตั้งครรภ์ในวัย 42 ปีก็ต้องระวังเรื่องเบาหวานเป็นพิเศษ เจ้าตัวเลยจัดเต็มวินัยการกิน ทั้งเน้นโปรตีนจากพืช ลดคาร์โบไฮเดรต งดหวาน เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ และเสริมวิตามินสำหรับตั้งครรภ์ ซึ่งเคล็ดลับนี้สามารถทำได้ตั้งแต่ช่วงเตรียมตัวจนถึงระหว่างตั้งครรภ์ โดยคุณแม่ตั้งใจควบคุมโภชนาการให้เหมาะสม เพื่อให้น้ำหนักลงที่ลูกโดยตรง ไม่เกิดน้ำหนักสะสมที่คุณแม่หลังคลอด
ครูก้อยเล่าว่า กว่าจะตั้งครรภ์สำเร็จในวัย 42 ปี แม้เส้นทางนี้จะมีอุปสรรคบ้าง เช่น การต้องเข้ารับการ "เย็บปากมดลูก" เนื่องจากภาวะปากมดลูกสั้นซึ่งเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด แต่คุณแม่ก็สู้ไม่ถอย เพราะเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วตอนท้องน้องเมดา แถมยังมองทุกอย่างด้วยความเข้าใจตามหลักวิทยาศาสตร์
ส่วนชื่อ "น้องเมตตา" นั้น คุณพ่อเจมส์เตรียมไว้ให้ตั้งนานแล้ว โดยหยิบยกมาจากคำสอนเรื่องความเมตตาว่าเป็นของสูงที่อยากให้ลูกมีติดตัวไว้
งานนี้คนที่ตื่นเต้นไม่แพ้พ่อแม่ก็คือ "น้องเมดา" ที่ตอนนี้กลายเป็นผู้ช่วยมือหนึ่ง ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดี แถมยังเป็นคนรีเควสต์อยากมีน้องเอง หลังจากเห็นเพื่อนๆ ที่โรงเรียนมีพี่น้องกันหมด โดยเจมส์เล่าว่า พยายามให้ลูกสาวอยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญ ไม่ว่าจะไปพบคุณหมอหรือตอนอัลตราซาวด์ เพื่อให้เขาเกิดความผูกพันและมีส่วนร่วม เพราะบางครั้งเด็กในวัยนี้อาจเข้าใจผิดได้ว่าแม่จะแบ่งปันความรักให้น้องมากกว่าเขาแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของการมาของน้อง ทำให้เขารักและอยากช่วยดูแลน้องตั้งแต่อยู่ในท้อง
งานนี้เห็นที "พ่อเจมส์" ต้องเริ่มเตรียมไว้หนวดเข้มๆ ซ้อมทำหน้าดุรอไว้ได้เลย... เตรียมตัวหวงลูกสาวคูณสองได้เลยจ้า!
สำหรับผู้ที่มีปัญหามีบุตรยาก สามารถติดตามเคล็ดลับการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์และหลักโภชนาการดีๆ จากครูก้อยได้ที่เพจ Babyandmom.co.th แหล่งรวมความรู้ที่ครบครัน ทั้งรายการ “ครูก้อยพบแพทย์”, “รีเสิร์ชทอล์ค (Research Talk)” และรายการ “สักวันฉันจะเป็นแม่” ที่รวบรวมประสบการณ์จริงจากเหล่าคุณแม่ที่เคยประสบปัญหามีบุตรยาก แต่สามารถสานฝันได้สำเร็จมาแบ่งปันประสบการณ์จำนวนมาก
