สองครอบครัว สองปาฏิหาริย์ เจมส์-ครูก้อย ตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง ลีซอ–เฟี๊ยต ได้รับของขวัญล้ำค่าที่สุดในชีวิตผ่าน ICSI จาก “GFC” ที่เติมเต็มจิ๊กซอว์ความรักให้สมบูรณ์แบบ

GFC (Genesis Fertility Center) ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ “ปาฏิหาริย์แห่งรัก” ของครอบครัวทั้งสอง พร้อมมุ่งมั่นสานต่อภารกิจในการส่งมอบความหวัง และความสุขให้กับคู่รักที่ใฝ่ฝันอยากมีลูกในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวดารา คนทั่วไป หรือคู่รักที่เผชิญความท้าทายด้านภาวะเจริญพันธุ์ GFC พร้อมเดินเคียงข้างในทุกก้าวของการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ โดยล่าสุด เจมส์ เรืองศักดิ์ & ครูก้อย นัชชา ได้ประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมี “ลูกคนที่สอง” หลังจากผ่านการวางแผน และดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์ GFC จนผลลัพธ์ออกมาอย่างที่ตั้งใจไว้
ในขณะเดียวกัน อีกหนึ่งข่าวดีที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนๆ ทั่วประเทศ คือความสำเร็จของ ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย & เฟียต อภิสรารัชต์ ซึ่งประกาศว่าการทำอิ๊กซี่ (ICSI) กับทีมเฉพาะทางจาก GFC ประสบผลสำเร็จ ได้รับของขวัญล้ำค่าที่ทั้งคู่รอคอยมายาวนาน เปรียบดัง “จิ๊กซอว์ที่ทำให้ภาพครอบครัวสมบูรณ์แบบ” ยิ้มกับแก้มปริหัวใจพองโตทุกเวลามีแต่ความสุขทีเดียว สำหรับ 2 ครอบครัว เจมส์ & ครูก้อย และ ลีซอ & เฟียต หลังจากประกาศเรื่องราวน่ายินดีต้อนรับทายาทที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตคู่ให้แฟนๆ ได้เฮแล้ว
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา เจมส์ & ครูก้อย ได้มาพร้อมอาจารย์หมอรศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ และ ลีซอ & เฟียต ก็มาพร้อมกับ หมอแจ๊พ นพ.บุญยเกียรติ ธรรมเศรษฐ์ แถลงข่าวเปิดใจ ณ สถานที่ GFC Rama 9 International ถึงความสำเร็จหลังจากทั้ง 2 ครอบครัวได้เข้ารับการรักษาที่ GFC (Genesis Fertility Center) บริการทางการแพทย์ สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก ในกระบวนการในการเข้ารับการปรึกษาที่เต็มไปด้วยความหวังจนกลายมาเป็นความจริง
การก้าวเข้าสู่กระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ GFC ไม่เพียงเป็นจุดเริ่มต้นของ “ความหวัง” แต่ยังกลายเป็นความจริงอันแสนอบอุ่นที่เติมเต็มหัวใจของทั้งสองครอบครัว ด้วยผลลัพธ์ที่ได้ “ลูกน้อย” เข้ามาเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบ เจมส์ & ครูก้อย ได้มาพร้อมอาจารย์หมอรศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ ต่างเผยความประทับใจในมาตรฐานการดูแลของทีมแพทย์ GFC ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ จนสามารถสัมผัสความสุขของการเป็นพ่อแม่ได้สำเร็จ
เจมส์ เรืองศักดิ์ : วันนี้ถือว่าเราประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการนะครับ เราได้ลูกสาวนะครับ ซึ่งก็เฉลยชื่อไปแล้วด้วย เด็กหญิง มีเมตตา ลอยชูศักดิ์ ดีใจมากเลยนะครับ เพราะก็ไม่ได้ง่ายเลยที่กว่าจะได้น้องเมตตามา ถึงครูก้อยจะทำเพจเกี่ยวกับผู้มีบุตรยาก แต่ตัวเองก็เป็นคนที่มีบุตรยากเราก็ต้องมองหาที่ที่ดีที่สุดที่จะช่วยเราได้ GFC ก็ดูแลเรามาตั้งแต่น้องเมดาทำให้เราได้มีลูกคนแรก แล้วคนที่สองก็ไม่ใช่ง่าย ๆ เพราะใช้เวลา 7 ปีกว่าจะได้คนนี้มา เราก็มีการวางแผนในการทำงานกับ GFC เต็มที่ทั้งสองฝ่ายเรียกได้ว่า GFC ทำให้เราสมหวัง ได้เติมเต็มทำให้เราได้เป็นคุณพ่อ คุณแม่ลูกสอง
อาจารย์หมอรศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ : ดีใจมาก ๆ เลยเพราะว่าเราก็ดูแลกันมาตั้งแต่เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ได้น้องเมดาที่น่ารักพูดเก่งมาก ก็มีความท้าทายในการรักษาค่อนข้างเยอะ ยินดีมาก ๆ กับทั้งสองท่านทั้งคุณเจมส์ และครูก้อยมีการวางแผนค่อนข้างดีว่าจะมีลูกช่วงอายุเท่าไหร่แล้วจะพักช่วงไหน ในครั้งที่สองอาจจะยากกว่าครั้งแรกเพราะด้วยกรอบอายุที่มากขึ้นทำให้คุณภาพของไข่ของตัวอ่อนลดน้อยถอยลงไปบ้าง แต่ด้วยความมุ่งมั่น และด้วยกำลังใจที่ดีของทั้งสองท่าน และจากน้องเมดา ทำให้ช่วยในเรื่องของขั้นตอนกระบวนการการรักษาค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีครับ
ครูก้อย นัชชา : คุณหมอว่าเคสก้อยอะไรที่ยากที่สุด
อาจารย์หมอรศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ ; จริง ๆ น่าจะเป็นในเรื่องของอายุ แต่สำหรับปริมาณไข่ของครูก้อยยังค่อนข้างดี อาจจะมีบางครั้งบางรอบอาจจะน้อยไปบ้าง แต่ในเรื่องของคุณภาพส่วนใหญ่จะลดน้อยถอยลงไป อาจจะเป็นที่โครโมโซมของตัวอ่อนจะปกติลดน้อยลง ส่วนของพี่เจมส์จะคล้าย ๆ เหมือนตอนท้องแรกความคึกคักของสเปิร์มไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ แต่กระบวนการที่เรามาช่วยกันคัดเลือกเซลล์สเปิร์มเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพาะเลี้ยงตัวอ่อนเช่นเดียวกันเพราะเราจะเลี้ยงในระบบปิด ในยุคปัจจุบันเราก็จะมีการให้คะแนนของ AI ด้วยใน Scoring คุณภาพของตัวอ่อนเกรดไหนที่จะเหมาะเอากลับไป สำหรับเรื่องมีลูกยากในยุคปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะในวัยที่อยากมีลูกมากขึ้นในวัยอายุ 40 เยอะเลย หลาย ๆ คู่เจอ 40 กว่า ๆ เพราะว่าเรียนจบแล้วก็อยากใช้ชีวิต อยากทำงาน อยากมีธุรกิจของตัวเองเพราะผู้หญิงสมัยใหม่จะเก่ง มีความสามารถ เวลาที่อยากจะมีลูกก็เลยล่วงเลยไป และก็อาจจะมียากขึ้น
ครูก้อย นัชชา : เราก็วางแผนกันไว้ว่าจะให้ห่างกันพอสมควรก็คือคนหนึ่งก็เป็นพี่โตไปเลยให้ช่วยดูแลน้อง แต่ก้อยมีการวางแผนไว้คือมีการเก็บตัวอ่อนไว้ก่อน ซึ่งตอนเก็บตอนนั้นอายุ 37 ตอนท้องน้องเมดาตอนนั้นอายุ 35 ก็ได้คัดเก็บเอาไว้สองตัว ซึ่งสำหรับการใส่ตัวอ่อนบางคนคิดว่าใส่แล้วต้องติดเลย แต่สำหรับในผู้มีบุตรยากไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคำว่ามีลูกยากก็คือ มีลูกยากจริง ๆ ต้องอาศัยคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่เหมาะกับเราจริง ๆ ก้อยมองว่าห่าง 7 ปี ก้อยไม่ได้กังวลเพราะมีสถานที่ที่ก้อยมั่นใจ มีคุณหมอที่ตัวก้อยมั่นใจว่าก้อยประสบความสำเร็จได้ แม้ว่าก้อยจะใส่ตัวอ่อนในวัย 42 ก็เลยจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าอายุมากขึ้นโอกาสการตั้งครรภ์ลดลงจริง ๆ แต่ถ้าเรามีการวางแผนที่ดี มีการเก็บตัวอ่อนไว้ก่อน มีการดูแลตัวเอง มีการคุยกับคุณหมอ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมภายใต้การดูแลของแพทย์เราก็สามารถมีลูกในวัย 40 กว่าได้ แต่ว่าคำพูดนี้ไม่อยากให้ชะล่าใจเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้เราต้องมีการวางแผนตอนนี้ก็ Fulfilled เติมเต็มลูกสาว
เจมส์ เรืองศักดิ์ : ผมก็ตอนนี้ก็คงต้องเริ่มไว้หนวดละ เข้าใจแล้วว่าทำไมคุณพ่อครูก้อยถึงไว้หนวด เราต้องเตรียมตัวในการเลี้ยงเขาแล้วเพราะเรากว่าจะได้เขามา
อาจารย์หมอรศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ : อยากฝาก 3 ประเด็นครับ ประเด็นแรกอยากให้คู่ที่แต่งงานแล้วพร้อมจะมีบุตรเมื่อไหร่คิดแล้วให้มาปรึกษาเลย เพราะว่าในบางครั้งเราเจอปัญหาแล้วไม่มีทางออก เราต้องมาปรึกษาบางทีเราคิดว่าเราแข็งแรงดีมาตรวจแล้วเจอปัญหาทั้งคู่เลยไข่เสื่อมมีเยอะเลย สเปิร์มมีปัญหาก็อยากให้มีความตระหนักในคู่สมรสที่พร้อมจะมีบุตรให้รีบมาปรึกษา ในประเด็นที่สองสำหรับผู้ที่ยังไม่พร้อมอยากให้มาแช่แข็งไข่เก็บไว้ หรือถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วสามารถเข้ามาเก็บตัวอ่อนไว้ได้เลย แต่ว่าบางคู่ยังไม่ได้แต่งงานเราก็มาแค่เก็บไข่ไว้ในอายุที่น้อยคุณภาพของไข่ดีก็สามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่เลย ส่วนประเด็นที่สามให้มีความเชื่อมั่นใน Center สถานที่ ที่มีความพร้อมมีเทคโนโลยีที่เพียบพร้อม มีอัตราการประสบความสำเร็จที่ดีนะครับ
งานนี้ว่าที่คุณพ่อลีซอ ธีรเทพ และว่าที่คุณแม่เฟี๊ยต อภิสรารัชต์ พร้อมหมอแจ๊พ นพ.บุญยเกียรติ ได้เปิดใจสำหรับการรอคอยที่วันนี้เหมือนกับจุดพลุมีทายาทสมตามที่หวังเพราะ GFC
หมอแจ๊พ นพ.บุญยเกียรติ : เราผ่านอะไรมาเยอะกันพอสมควรปกติการรักษาจะมีขั้นตอนหลัก ๆ คือการกระตุ้นไข่ให้ได้ตัวอ่อนมาแล้วก็ใส่กลับเข้าไปซึ่งของเราคือลุ้นทั้งสองท่านเลย ตอนกระตุ้นไข่ก็มีความยากในตัวว่าจะได้ไข่ ได้ตัวอ่อน แล้วขั้นตอนที่สองคือได้ตัวอ่อนมาแล้วตอนใส่ ซึ่งเราได้มา 1 ตัว ไข่ทองคำสุด ๆ การใส่รอบนั้นก็เรามีโอกาสแค่รอบเดียว และการใส่น้องครั้งนั้นคือยากพอสมควรเลยครับ
เฟี๊ยต อภิสรารัชต์ : หลายเดือนมากที่เราอยู่กับ GFC อยู่กับหมอแจ๊พที่เราเจอครั้งแรกคือเรารู้เลยว่าคุณหมอจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรา และในที่สุดเราก็ได้ไข่ทองคำมาเพียง 1 ตัว
ลีซอ ธีรเทพ : ตื่นเต้นเลยครับ ก็ไม่เคยคิดว่าวันนี้จะมาถึง ตอนนี้คืออยากเห็นเขาเร็ว ๆ แล้วครับ ทุกครั้งที่เราอัลตร้าซาวนด์แล้วเห็นเขาขยับตัวเราอยู่รู้สึกตื่นเต้นเลย หวังให้เขาแข็งแรงเพราะเราเฝ้ารอมานานตั้งแต่ก่อนแต่งงานจนถึงตอนนี้ก็ 12 ปี ด้วยความที่เราใกล้จะเลข 4 แล้วพี่เฟี๊ยตเลข 4 แล้วตอนนี้เราคิดว่าเรามาปรึกษาคุณหมอกันดีกว่าเพื่อให้เขาสมบูรณ์มากที่สุดครับ
หมอแจ๊พ นพ.บุญยเกียรติ : อยากให้ทุกคนเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษากันก่อน เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องจบที่เด็กหลอดแก้ว (ICSI) ทั้งหมด อาจจะเจอสาเหตุแล้วก็แก้ไข ถ้าทุกคนเข้ามาเจอกัน และวางแผนร่วมกันอย่างในช่วงอายุ 35-40 เราก็เข้ามาฝากไข่ไว้ก่อน คุณภาพไม่ดรอปและก็เป็นทางเลือกใหม่ของสาว ๆ รุ่นใหม่ครับ
นับเป็นการตอกย้ำว่า GFC คือ “ผู้สร้างครอบครัว เติมเต็มความรัก” โดยทุกความสำเร็จที่เกิดขึ้นคือแรงบันดาลใจให้คู่รักอีกมากมายที่ยังมีความฝันเรื่องการมีลูก ก้าวเดินไปพร้อมกับความหวัง และความเชื่อมั่นว่า ความสุขเล็กๆ ที่ชื่อว่า “ลูก” จะเกิดขึ้นได้จริง ลูกน้อยเป็นโซ่คล้องใจ เป็นสิ่งที่สำคัญ และพลังอันยิ่งใหญ่ ครอบครัวไหนที่อยากมีความสุข สามารถปรึกษา และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางการติดต่อ : https://bit.ly/3PBNKDj E-mail : info@genesisfertilitycenter.co.th Website : https://www.genesisfertilitycenter.co.th Tel.02 108 6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097 484 5335