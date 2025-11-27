“เจมส์ - ครูก้อย” เห็นใจกู้ภัย โดนด่า-ไล่ยิง เข้าใจความรู้สึกทั้งสองฝ่าย แต่ไม่ควรใช้ความรุนแรง

“เจมส์ - ครูก้อย” พาลูกสาว นำของมาบริจาคช่วยน้ำท่วมใต้ บอกรู้จักพื้นที่หาดใหญ่ดี แต่ครั้งนี้ท่วมหนักมาก สะเทือนใจดูข่าวแล้วร้องไห้ทุกวัน เห็นใจกู้ภัย โดนผู้ประสบภัยด่า-ไล่ยิง เข้าใจความรู้สึกทั้งสองฝ่าย อยากให้เห็นใจกัน แต่ไม่ควรใช้ความรุนแรง
“เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์” พร้อมภรรยา “ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์” และลูกสาว นำอาหารและสิ่งของจำเป็น มาร่วมสมทบกับ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ที่จุดรับบริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ณ บริเวณหน้าร้าน Nigiwai ปากซอยสายไหม 73 ก่อนจะเผยความรู้สึกในฐานะคนใต้ ว่าตื้นตันใจมากที่เห็นคนไทยช่วยเหลือกัน
ครูก้อย : “น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงจริงๆ เห็นข่าวก็นั่งร้องไห้ทุกวันค่ะ วันนี้เห็นบรรยากาศคนมาช่วยเยอะมาก ก็ตื้นตันใจที่คนไทยช่วยกันค่ะ พี่ชายก้อยก็เป็นอาจารย์ อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แต่ยังโชคดีที่จุดนั้นสูง และเป็นจุดอพยพ ก็คือมีอาหาร ไม่ได้ติดอยู่ในน้ำ แต่ก็มีเพื่อนที่อยู่หาดใหญ่ บ้านคือพังเสียหายหมด แต่อย่างน้อยชีวิตเขารอด ต้องบอกว่าก้อยเนี่ยเป็นเด็ก ม.อ. เรารู้จักพื้นที่หาดใหญ่ดี น้ำท่วมแบบนี้มีทุกปี แต่เราไม่เคยคิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ หลายคนมูฟไม่ทัน เพราะเขาน่าจะคิดแบบนี้เช่นกัน"
"คิดว่าการฟื้นฟูหลังจากนี้ น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ ทั้งบ้านและจิตใจของคนที่สูญเสีย ก็ได้ถามพี่ชายมา ว่าสิ่งที่คนต้องการมากที่สุดคืออะไร เขาก็บอกว่าต้องการน้ำดื่ม กับอาหารที่ฉีกซองแล้วกินได้เลย หรือว่านมกล่องเพื่อประทังชีวิต เราก็เลยซื้อของประเภทนี้มาบริจาค แต่ล่าสุดเขามีการตั้งโรงครัว ก็ต้องการข้าวสารด้วย”
เห็นใจจิตอาสา โดนผู้ประสบภัยบางคนด่าและไล่ยิง จนถอดใจ แต่ก็เข้าใจทั้งสองฝั่ง
ครูก้อย : “เห็นใจพี่จิตอาสาทุกคนนะคะ ทุกคนทำงานด้วยใจ เขาต้องการช่วยเหลือ ถึงแม้ว่าบางครั้งน้ำมันไปกระแทกกระจกหรืออะไรบ้าง มันก็ต้องเข้าใจกันในจุดนี้ค่ะ”
เจมส์ : “จริงๆ ผมเข้าใจทั้งสองฝั่งนะ คนที่มีความทุกข์ ไม่ได้ทานอาหาร หรือบางคนสูญเสียญาติพี่น้อง บางครั้งมันเกิดความเครียดมาก จนการแสดงออกบางอย่างอาจจะแปลกๆ ไป ก็ขอให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะ ตอนนี้เราต้องจับมือฝ่าฟันไปให้ได้ คนที่เข้าไปก็เพื่อไปช่วย ส่วนพี่ๆ กู้ภัยก็ขอให้เข้าใจอารมณ์ของคนด้วย แต่ว่าถ้าถึงขั้นใช้อาวุธ ผมว่ารุนแรงเกินไปครับ”