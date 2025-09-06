“ครูก้อย–เจมส์” เผยเคล็ดลับเตรียมตัวก่อนย้ายตัวอ่อนลูกคนที่ 2 จากการทำอิ๊กซี่ อยู่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 100 % มีมูเตลูบ้างเพื่อความใจสบาย

เรียกว่าเป็นครอบครัวศิลปินที่ทั้งหวาน ทั้งอบอุ่น สำหรับ “ครูก้อย–นัชชา” ภรรยาสุดสวยดีกรีครูวิทยาศาสตร์ของนักร้องดัง “เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์” โดยครูก้อยมักแชร์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตั้งครรภ์ตามงานวิจัยและหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มีบุตรยากคนอื่น ๆ ได้นำไปใช้ และล่าสุดครูก้อยได้ออกมาอัปเดตชีวิตครอบครัว และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพก่อนย้ายตัวอ่อนลูกคนที่ 2 จากกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) อีกด้วย โดยครูก้อยเน้นย้ำว่า การเตรียมตัวทั้งด้านร่างกายและจิตใจถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อโอกาสความสำเร็จ
ครูก้อยเล่าว่า “ทุกขั้นตอนครูก้อยอยู่บนพื้นฐานหลักวิทยาศาสตร์และงานวิจัย ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทำอิ๊กซี่ รวมถึงการดูแลตัวเองทั้งในโภชนาการและไลฟ์สไตล์ ซึ่งได้รวบรวมเคล็ดลับไว้ในคัมภีร์เตรียมตั้งครรภ์ของครูก้อย และตอนนี้อยู่ในกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนย้ายตัวอ่อนลูกคนที่ 2 ซึ่งเน้นการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับทุกขั้นตอนก่อนการย้ายตัวอ่อน
พร้อมแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองที่ทำเป็นประจำ เช่น หลีกเลี่ยงอาหารมัน ของทอด หรือสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ โดยมีหลักการสำคัญคือ 1.เน้นโปรตีนจากพืช 2.ลดคาร์โบไฮเดรต การลดคาร์บเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวขาว ขนมปังขาว ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์ 3.งดหวาน การบริโภคน้ำตาลมากเกินไปสามารถทำลายเซลล์ไข่ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีบุตรยาก 4.ทานกรดไขมันดี เช่น กรดไขมันดีจากปลาแซลมอน อะโวคาโด และถั่วต่างๆ ช่วยสร้างฮอร์โมนเพศและเพิ่มความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกาย 5. เลือกทานอาหารที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนท์สูง เช่น น้ำมะกรูด ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ผักโขม และถั่วต่างๆ และเสริมวิตามินบำรุงเตรียมตั้งครรภ์
ครูก้อย เน้นว่าแม้จะเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพแล้ว และสภาพจิตใจก็สำคัญเช่นกัน ซึ่งผู้ที่อยู่ในกระบวนการอิ๊กซี่หลายๆคน มักจะกังวลว่าจะสำเร็จไหม แม้ว่าจะเตรียมความพร้อมมาอย่างดี เพราะหากอยู่ในภาวะกังวล ว้าวุ่น อาจจะนำไปสู่ภาวะความเครียดได้ ซึ่งความเครียดก็ส่งผลต่อการตั้งครรภ์ ดังนั้น ครูก้อย จึงแนะนำแม่ๆ ที่อยู่ในกระบวนการอิ๊กซี่เช่นเดียวกับครูก้อยผ่อนคลายความกังวัลโดยการทำบุญไหว้พระ และมูบ้าง เพื่อความสบายใจ
ล่าสุด ครูก้อยและเจมส์ยังได้ร่วมทริปไปมูกับเหล่าซุปตาร์ยุค 90 อย่าง เต๋า สมชาย เข็มกลัด และโดม ปกรณ์ ลัม กับกิจกรรม “SUPTAR ยุค 90 พามู แฟนมีตติ้ง Live in Hongkong” โดยเจมส์เผยว่า “การมูเป็นหนึ่งในวิธีช่วยเสริมกำลังใจ ทำให้เรารู้สึกมั่นใจและพร้อมรับมือกับทุกอย่างด้วยความเต็มที่”
ครูก้อยยังฝากกำลังใจถึงแม่ๆ หลายคนที่อยู่ในช่วงการเตรียมตัวตั้งครรภ์ว่า“ดูแลตัวเองให้เต็มที่ทั้งร่างกายและจิตใจ อย่าลืมให้ความสำคัญกับความผ่อนคลาย เพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยให้เรารู้สึกพร้อมและสบายใจมากขึ้น” โดยสามารถติดตามเคล็ดลับและข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับผู้ที่วางแผนมีบุตรเพิ่มเติมได้ที่เพจ Babyandmom.co.th