xs
xsm
sm
md
lg

ครูก้อย Baby And Mom การันตีความชำนาญการระดับสากล Genesis Fertility Center พร้อมยกระดับมาตรฐานการรักษาภาวะมีบุตรยาก ดูแลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนอย่างมืออาชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่ายังคงเดินหน้าตอกย้ำความเชื่อมั่นอย่างมีคุณภาพให้กับครอบครัวที่มีบุตรยากอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น สำหรับ Genesis Fertility Center ล่าสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานในระดับสากลในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้รับการรับรองจาก ESHRE ซึ่งเป็นความก้าวหน้าในการดูแลตัวอ่อนอย่างมีประสิทธิภาพระดับสากล เพราะการรับรองนี้ไม่เพียงแต่ยกระดับความน่าเชื่อถือของคลินิกและผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งประโยชน์มากมายที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก โดย Genesis Fertility Center ก็มีนักวิทยาศาสตร์ Embryology ที่ได้รับการรับรองจาก ESHRE จำนวน 7 คน รวมถึงแพทย์ด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณภาพที่จะทำให้ทุกคนเชื่อมั่นและรู้สึกมีความหวังและโอกาสที่จะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ผ่าน Genesis Fertility Center

โดย 2 บุคลากรผู้ชำนาญการอย่าง พญ. วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย แพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ Genesis Fertility Center Public Company Limited และ อัญชิสา การชำนาญ (ป๊อปปี้) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ด้วยการพูดคุยสนทนากับ ครูก้อย Baby And Mom ให้ความรู้อย่างละเอียดถึงเรื่อง ESHRE Embryologist สำคัญอย่างไร ESHRE คือก้าวสำคัญในอาชีพนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนแค่ไหน

ซึ่งทั้งคู่อธิบายไว้ว่าสำหรับ ESHRE Embryologist คือ นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมด้านการเจริญพันธุ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป หรือที่เราเรียกกันว่า ESHRE คือ มาตรฐานสากลระดับยุโรป ส่วน Association of Thai Embryologists; ATE คือ สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทยแห่งประเทศไทย ซึ่งมาตรฐานของ ESHRE ในการสอบ ESHRE นักวิทย์จะต้องมีคุณสมบัติการมีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนอย่างน้อย 3 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ด้วย มีการเก็บรวมบรวมเคสต่างๆ ในการทำงานเพื่อยื่นขอสอบ ซึ่งการสอบ ESHRE จะมีหลายส่วน ทั้งส่วนของคุณหมอและนักวิทย์ โดยจะดำเนินการสอบทางออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก และการที่ต้องสอบ ESHRE ในมุมมองทางหมอก็มองว่าจะช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นในการดูแลคนไข้ การพัฒนาความรู้ที่ไม่หยุดนิ่งของเรา และทำให้สามารถวางแผนการใช้ยาและสื่อสารกับนักวิทย์ Embryologist และคนไข้ได้ดีขึ้นเป็นภาพรวมเข้าใจกันมากขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อผ่านการสอบ ESHRE ในมุมมองของหมอก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจทั้งระบบมากขึ้น ส่วนนักวิทย์ก็ช่วยเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ทำให้มั่นใจในการปฏิบัติตามหลักการและเพิ่มความมั่นใจในการทำงานว่าเราทำถูกต้องตามหลักการและสามารถทำให้คนไข้ได้ตัวอ่อนกลับบ้านไปได้ และเมื่ออธิบายถึง ESHRE กับ ATE ต่างกันอย่างไร ก็สามารถบอกได้ว่า ESHRE เขาก็จะมีวิวัฒนาการใหม่ๆ มากขึ้นกว่า ATE เช่น เครื่องเลี้ยงตัวอ่อนระบบ TIMELAPSE ที่ใหม่กว่าของประเทศไทย ซึ่งของประเทศไทยก็จะมีไปศึกษาเวลาเราไปตามงานประชุมก็จะไปศึกษาว่ามีวิวัฒนาการใหม่ๆ หรือว่ามีความรู้อะไรใหม่ๆ มาบ้าง แล้วเราก็มาปรับใช้กับ LAB ของเราเอง เพื่อให้ LAB ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งได้ เพราะฉะนั้นการรับรองจาก ESHRE จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ตราสัญลักษณ์ แต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสูงสุด การลงทุนในการได้รับการรับรองนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้เชี่ยวชาญและคลินิกเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายของภาวะมีบุตรยาก ช่วยให้คนที่มีบุตรยากมีความหวังและโอกาสที่จะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้อย่างมั่นใจไปพร้อมกับ Genesis Fertility Center ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก สามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ช่องทางการติดต่อ: https://bit.ly/3PBNKDj E-mail : info@genesisfertilitycenter.co.th Website : https://www.genesisfertilitycenter.co.th Tel.02 108 6413 ถึง 14 หรือ (+66) 097 484 5335









ครูก้อย Baby And Mom การันตีความชำนาญการระดับสากล Genesis Fertility Center พร้อมยกระดับมาตรฐานการรักษาภาวะมีบุตรยาก ดูแลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนอย่างมืออาชีพ
ครูก้อย Baby And Mom การันตีความชำนาญการระดับสากล Genesis Fertility Center พร้อมยกระดับมาตรฐานการรักษาภาวะมีบุตรยาก ดูแลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนอย่างมืออาชีพ
ครูก้อย Baby And Mom การันตีความชำนาญการระดับสากล Genesis Fertility Center พร้อมยกระดับมาตรฐานการรักษาภาวะมีบุตรยาก ดูแลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนอย่างมืออาชีพ
ครูก้อย Baby And Mom การันตีความชำนาญการระดับสากล Genesis Fertility Center พร้อมยกระดับมาตรฐานการรักษาภาวะมีบุตรยาก ดูแลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนอย่างมืออาชีพ
ครูก้อย Baby And Mom การันตีความชำนาญการระดับสากล Genesis Fertility Center พร้อมยกระดับมาตรฐานการรักษาภาวะมีบุตรยาก ดูแลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนอย่างมืออาชีพ
กำลังโหลดความคิดเห็น