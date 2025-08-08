ครูก้อย Baby And Mom การันตีความชำนาญการระดับสากล Genesis Fertility Center พร้อมยกระดับมาตรฐานการรักษาภาวะมีบุตรยาก ดูแลการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนอย่างมืออาชีพ

เรียกว่ายังคงเดินหน้าตอกย้ำความเชื่อมั่นอย่างมีคุณภาพให้กับครอบครัวที่มีบุตรยากอย่างแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น สำหรับ Genesis Fertility Center ล่าสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานในระดับสากลในการรักษาภาวะมีบุตรยาก ด้วยนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้รับการรับรองจาก ESHRE ซึ่งเป็นความก้าวหน้าในการดูแลตัวอ่อนอย่างมีประสิทธิภาพระดับสากล เพราะการรับรองนี้ไม่เพียงแต่ยกระดับความน่าเชื่อถือของคลินิกและผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งประโยชน์มากมายที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการดูแลรักษาภาวะมีบุตรยาก โดย Genesis Fertility Center ก็มีนักวิทยาศาสตร์ Embryology ที่ได้รับการรับรองจาก ESHRE จำนวน 7 คน รวมถึงแพทย์ด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณภาพที่จะทำให้ทุกคนเชื่อมั่นและรู้สึกมีความหวังและโอกาสที่จะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้ผ่าน Genesis Fertility Center
โดย 2 บุคลากรผู้ชำนาญการอย่าง พญ. วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย แพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ Genesis Fertility Center Public Company Limited และ อัญชิสา การชำนาญ (ป๊อปปี้) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ด้วยการพูดคุยสนทนากับ ครูก้อย Baby And Mom ให้ความรู้อย่างละเอียดถึงเรื่อง ESHRE Embryologist สำคัญอย่างไร ESHRE คือก้าวสำคัญในอาชีพนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนแค่ไหน
ซึ่งทั้งคู่อธิบายไว้ว่าสำหรับ ESHRE Embryologist คือ นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมด้านการเจริญพันธุ์และการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแห่งยุโรป หรือที่เราเรียกกันว่า ESHRE คือ มาตรฐานสากลระดับยุโรป ส่วน Association of Thai Embryologists; ATE คือ สมาคมนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อนไทยแห่งประเทศไทย ซึ่งมาตรฐานของ ESHRE ในการสอบ ESHRE นักวิทย์จะต้องมีคุณสมบัติการมีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนอย่างน้อย 3 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ด้วย มีการเก็บรวมบรวมเคสต่างๆ ในการทำงานเพื่อยื่นขอสอบ ซึ่งการสอบ ESHRE จะมีหลายส่วน ทั้งส่วนของคุณหมอและนักวิทย์ โดยจะดำเนินการสอบทางออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก และการที่ต้องสอบ ESHRE ในมุมมองทางหมอก็มองว่าจะช่วยให้เรามีความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นในการดูแลคนไข้ การพัฒนาความรู้ที่ไม่หยุดนิ่งของเรา และทำให้สามารถวางแผนการใช้ยาและสื่อสารกับนักวิทย์ Embryologist และคนไข้ได้ดีขึ้นเป็นภาพรวมเข้าใจกันมากขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อผ่านการสอบ ESHRE ในมุมมองของหมอก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจทั้งระบบมากขึ้น ส่วนนักวิทย์ก็ช่วยเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ทำให้มั่นใจในการปฏิบัติตามหลักการและเพิ่มความมั่นใจในการทำงานว่าเราทำถูกต้องตามหลักการและสามารถทำให้คนไข้ได้ตัวอ่อนกลับบ้านไปได้ และเมื่ออธิบายถึง ESHRE กับ ATE ต่างกันอย่างไร ก็สามารถบอกได้ว่า ESHRE เขาก็จะมีวิวัฒนาการใหม่ๆ มากขึ้นกว่า ATE เช่น เครื่องเลี้ยงตัวอ่อนระบบ TIMELAPSE ที่ใหม่กว่าของประเทศไทย ซึ่งของประเทศไทยก็จะมีไปศึกษาเวลาเราไปตามงานประชุมก็จะไปศึกษาว่ามีวิวัฒนาการใหม่ๆ หรือว่ามีความรู้อะไรใหม่ๆ มาบ้าง แล้วเราก็มาปรับใช้กับ LAB ของเราเอง เพื่อให้ LAB ได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งได้ เพราะฉะนั้นการรับรองจาก ESHRE จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ตราสัญลักษณ์ แต่เป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสูงสุด การลงทุนในการได้รับการรับรองนี้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อผู้เชี่ยวชาญและคลินิกเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ที่กำลังเผชิญกับความท้าทายของภาวะมีบุตรยาก ช่วยให้คนที่มีบุตรยากมีความหวังและโอกาสที่จะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ได้อย่างมั่นใจไปพร้อมกับ Genesis Fertility Center ศูนย์รวมบริการทางการแพทย์ สำหรับผู้เตรียมพร้อมก่อนการมีบุตรตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก