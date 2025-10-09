เคทีซี ป้อน KTC Merchant โซลูชั่นชำระเงิน “รูด-สแกน” ผ่าน QR Code บัตรเครดิตและพร้อมเพย์ง่ายขึ้น เผย หนุนร้านเล็กเข้าถึงการขายแบบดิจิทัล

เคทีซีตอกย้ำบทบาทผู้นำโซลูชันการรับชำระเงินสำหรับธุรกิจร้านค้า (Merchant Payment Solutions) ด้วยการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม (Financial Inclusion) ตอบโจทย์ร้านค้า SME รองรับการชำระเงินผ่าน QR Code บัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด และ Thai QR พร้อมเพย์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจร้านค้า SME ที่ไม่เคยรับบัตรเครดิตมาก่อน เข้าถึงการรับชำระเงินแบบดิจิทัล ใช้งานง่ายผ่านแอปพลิเคชันร้านค้า KTC Merchant มั่นใจในความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากล ค่าธรรมเนียมเป็นมิตร พร้อมบริการดูแลร้านค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
นางสาวเนาวรัตน์ กีรติเกษมสุข ผู้บริหารสูงสุด สายงานบริหารร้านค้าสมาชิก กล่าวว่า “เป้าหมายของเคทีซีในวันนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เรามุ่งหวังให้ผู้ประกอบการธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น ด้วยบทบาทของสถาบันการเงินที่ให้บริการโซลูชันรับชำระเงินแก่ธุรกิจร้านค้า เราเห็นการเติบโตของ ‘คนตัวเล็ก’ ที่สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและขยายช่องทางรายได้ เคทีซีจึงออกแบบแอปพลิเคชัน KTC Merchant โซลูชันรับชำระเงินครบวงจรสำหรับร้านค้า SME ที่ใช้งานง่าย ปลอดภัยสูง พร้อมช่วยควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ”
“สิ่งที่น่าสนใจในช่วง 2–3 ปีที่ผ่านมา คือการเติบโตของจำนวนร้านค้าสมาชิกเคทีซีที่เป็น SME ซึ่งเติบโตขึ้นกว่า 90% และมียอดรับชำระเติบโตกว่า 142% โดยเฉพาะธุรกิจร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการรายย่อยที่ปรับตัวเข้าสู่สังคมการรับชำระเงินแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและขยายช่องทางรายได้อย่างหลากหลาย”
จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่อ้างอิงโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประเทศไทยมีผู้ประกอบการ SME รวมทั้งสิ้นประมาณ 3.18 ล้านราย และมีสัดส่วนการจ้างงานประมาณ 12.7 ล้านคน หรือ 71% ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ ณ ปี 2567 ซึ่งยังคงใช้เป็นฐานอ้างอิงในรายงานของ ธปท. ณ เดือนกันยายน 2568
“SME มีบทบาทสำคัญในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ คิดเป็นประมาณ 35% ของ GDP ประเทศไทย เคทีซีจึงมุ่งพัฒนาโซลูชันการรับชำระเงินที่ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจรายย่อยที่ไม่เคยรับบัตรเครดิตมาก่อน มีโอกาสเพิ่มฐานลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิต ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นมิตรเริ่มต้น 1% โดยร้านค้าต้องมียอดรับชำระบัตรเครดิตวีซ่าไม่เกิน 2.4 ล้านบาทต่อปี รับบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด ไม่เกิน 1.5 ล้านบาทต่อปี และรองรับการชำระเงินด้วย Thai QR พร้อมเพย์สำหรับลูกค้าคนไทย และ QR Cross-border ลูกค้าต่างชาติจาก 7 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง ลาว กัมพูชาและเวียดนาม โดยร้านค้าสมัครใช้บริการได้ง่าย เพียงยื่นเอกสารครบ ทราบผลอนุมัติได้ภายใน 1 วันทำการ จากนั้นร้านค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นร้านค้า KTC Merchant เพื่อเริ่มรับชำระเงินได้ ไร้กังวลกับยอดขั้นต่ำและที่สำคัญไม่มีค่าบริการรายเดือน ร้านค้าจะได้รับเงินภายในวันที่มีการรูดชำระ ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้าพร้อมบริการดูแลร้านค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง”
เคทีซีให้ความสำคัญกับธุรกิจ SME ของไทยและอยากช่วยเพิ่มโอกาสการขายสินค้า และบริการทางการเงินให้เข้าถึงร้านค้า SME จึงจับมือกับวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด มอบทางเลือกในการรับชำระเงินที่ทันสมัย โดยตั้งเป้าขยายร้านค้าใหม่ไม่น้อยกว่า 3,000 รายและคาดการณ์ยอดรับชำระเติบโต 50% โดยมุ่งไปที่ร้านคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งมีศักยภาพสูงในการรองรับลูกค้าชาวไทยและลูกค้าต่างชาติจาก 7 ประเทศดังกล่าว
Green Ville Farm Café ตัวอย่างผู้ประกอบการที่ใช้โซลูชั่น KTC Merchant
คุณวาริส แก้วภักดี เจ้าของร้าน เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ SMEs ที่เห็นประโยชน์จากการปรับตัวสู่ระบบการรับชำระเงินแบบดิจิทัลคือ Green Ville Farm Café คาเฟ่–ฟาร์มผักในชุมชนบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เติบโตจาก “แปลงผักหลังบ้าน” สู่ธุรกิจต้นแบบด้านเกษตรยั่งยืนและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ภายใต้แนวคิด “ปลูกอย่างยั่งยืน กินอย่างมีคุณค่า” โดยได้เชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่เข้ากับผู้บริโภคโดยตรงผ่านเมนู Farm to Table ที่ใช้วัตถุดิบสดจากฟาร์มและชุมชน “พฤติกรรมการจ่ายเงินเปลี่ยนไป ลูกค้ามองหาความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เราจึงเลือกเคทีซีเป็นพันธมิตรด้านการรับชำระ เพราะต้นทุนเข้าถึงได้ เงินเข้าไว ทำให้บริหารกระแสเงินสดได้คล่องขึ้น และต่อยอดธุรกิจเพื่อชุมชนได้อย่างมั่นคง”
รายได้ที่กระจายสู่ชุมชน
การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรม คือหัวใจของการเติบโตแบบยั่งยืน การมีระบบรับชำระเงินที่ครอบคลุมทั้งหน้าร้านและออนไลน์ รวมถึงรองรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ดิจิทัลเพย์เมนต์จากต่างประเทศ ทำให้ร้านสามารถเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง “Green Ville Farm Café คือหนึ่งในตัวอย่างของธุรกิจรายย่อยที่ใช้ระบบรับชำระของ เคทีซี เป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ระบบของเคทีซีช่วยลดอุปสรรคให้ผู้ประกอบการรายเล็ก จากรับเฉพาะเงินสดสู่การมีช่องทางรับชำระที่หลากหลายและปลอดภัย รายได้หมุนไวขึ้น กระแสเงินสดเสถียร มีเส้นทางการเงิน เป็นหลักฐานชัดเจน (Financial Footprint) ที่นำไปสู่โอกาสแห่งสินเชื่อในอนาคต และเชื่อมตลาดใหม่จากนักท่องเที่ยวและลูกค้าต่างถิ่นได้จริง”
สำหรับธุรกิจ SMEs ที่สนใจแอปพลิเคชัน KTC Merchant โซลูชันรับชำระเงินครบวงจรสำหรับร้านค้า SME สามารถติดต่อโทร. 02 1235700 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th/merchant
