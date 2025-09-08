DITP จัดงาน “NEA Open House 2025” พัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลก

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “NEA Open House 2025” ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ในบรรยากาศสุดอบอุ่น ตอกย้ำความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยตลอดปี 2568 พร้อมพัฒนาหลักสูตรในระยะต่อไป ให้เจาะลึกและเข้มข้น สอดรับบริบทการค้าโลกยุคใหม่ เน้นรุกตลาดส่งออกที่มีศักยภาพ
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมาได้ยกระดับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่การค้าระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบผ่าน “สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่” หรือ“สถาบัน NEA” โดยปรับหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทการค้าโลก ทั้งการอบรมในรูปแบบ Onsite Online และ Hybrid รวมถึงการพัฒนาระบบ E-Academy ที่ช่วยวางแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลได้อย่างเหมาะสม”
ในปีงบประมาณ 2568 สถาบัน NEA ได้จัดโครงการฝึกอบรมมากกว่า 123 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมกว่า 22,000 ราย จากทั่วประเทศ สำหรับปีงบประมาณ 2569 สถาบัน NEA ตั้งเป้าหมายยกระดับผู้ประกอบการไทยมากกว่า 25,000 ราย เน้นการฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) การขยายองค์ความรู้ไปยังส่วนภูมิภาค สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อผลักดันให้เกิดผู้ส่งออกรายใหม่ สร้างรายได้จากการส่งออกอย่างเป็นรูปธรรม
“NEA ยังคงมุ่งมั่นยกระดับการอบรมให้เข้มข้นและเจาะลึกมากขึ้น ผ่านการอบรมเชิงลึก หรือ Deep-Dive Training ในตลาดเป้าหมายที่เป็น Special Task Force (STF) ของกรม เช่น ลาตินอเมริกา เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดศักยภาพใหม่ที่กำลังเติบโต ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับองค์ความรู้เชิงลึกทั้งด้านกลยุทธ์การเจรจา ความเข้าใจวัฒนธรรมผู้บริโภค และการวิเคราะห์พลวัตตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และผู้นำเข้าได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญ NEA ได้พัฒนาหลักสูตรที่มีการจำลองสถานการณ์ และเสริมการ Coaching โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ เพื่อเสริมทักษะเชิงปฏิบัติที่ใช้ได้จริง ในการสร้าง “นักรบการค้ารุ่นใหม่” ที่มีความพร้อมรอบด้าน สามารถลงสนามแข่งขันได้อย่างแท้จริง และดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน” นางสาวสุนันทากล่าวทิ้งท้าย
ผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาศักยภาพ ผ่านหลักสูตรอบรมของ NEA สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร: 1169 กด 1 กด 1