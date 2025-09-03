3 พันธมิตร กทม. - นมร. - มธ. ผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากร สร้างนวัตกรรมเพื่อประชาชน

ผู้ว่าฯชัชชาติ หารือ ม.นวมินทราธิราช ลงนาม MOU ร่วม มธ. พัฒนาบุคลากร วิจัย นวัตกรรม พร้อมระบบฐานข้อมูล ลงนาม 22 ก.ย. 68 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
วันนี้ (3 ก.ย. 68) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หารือร่วมกับ รศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รศ.อรุณี เฮงยศมาก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เกี่ยวกับการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสามฝ่าย ระหว่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (นมร.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยมีผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล สำนักการแพทย์ และสำนักอนามัย ร่วมหารือ
ทั้งนี้ ได้กำหนดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสามฝ่าย ในวันที่ 22 ก.ย. 68 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสามฝ่าย รวมถึงสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย เทคโนโลยี งานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ อันเป็นประโยชน์ร่วมกัน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่หน่วยงานทั้งสามฝ่ายเห็นสมควรร่วมกัน
สำหรับขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ 1. ทั้งสามฝ่ายตกลงความร่วมมือที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน 2. ทั้งสามฝ่ายตกลงความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสามฝ่ายร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมวิชาการ ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกภาคสนามต่าง ๆ ที่ทั้งสามฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3. ทั้งสามฝ่ายตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ งานสร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกัน 4. ทั้งสามฝ่ายตกลงความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน และ 5. ทั้งสามฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและงบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมและการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ตามที่เห็นพ้องต้องกัน โดยปฏิบัติภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง