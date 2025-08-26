xs
ผ่าเทคโนโลยี GIS กับภารกิจกู้ภัยตึก สตง. ถล่มจากแผ่นดินไหว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อีเอสอาร์ไอ ประเทศไทย (Esri Thailand) ขึ้นเวทีงาน Thai GIS User Conference 2025 (TUC 2025) นำเสนอการใช้เทคโนโลยี ArcGIS ในการจำลองเหตุการณ์ตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่มจากแผ่นดินไหว สะท้อนพลังของระบบพิกัดอัจฉริยะที่ช่วยให้หน่วยงานกู้ภัย วิศวกร และทีมสื่อสารทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ผ่านการบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยชีวิตและลดความสูญเสีย

***จำลองสถานการณ์ ตึก สตง. ถล่ม

จากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ทำให้ตึก สตง. ถล่ม ทีมกู้ภัยจำเป็นต้องเข้าถึงพื้นที่อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว ดังนั้น การใช้ ArcGIS จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยภาพถ่ายจากโดรน และข้อมูลภาคสนามถูกนำเข้าสู่ระบบ ArcGIS ซึ่งไม่เพียงสร้างโมเดล 3 มิติของพื้นที่ประสบภัย แต่ยังวิเคราะห์จุดเสี่ยงและเส้นทางเข้าถึงที่ปลอดภัย, สร้าง แดชบอร์ดกลาง แสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ให้ทุกหน่วยงานเห็นภาพเดียวกัน

แพร พันธุมวนิช ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลลัพธ์ที่ได้คือการลดเวลาการวางแผนจากหลายวันเหลือไม่กี่ชั่วโมง ขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ ด้านการประสานงานข้ามหน่วยงานก็ทำได้ทันที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัยในภาพรวม

***ช่วยได้ด้วยข้อมูล

นางสาวแพร พันธุมวนิช ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าภารกิจกู้ภัยตึก สตง. ถล่ม ได้พิสูจน์แล้วว่า เมื่อข้อมูลจากทุกหน่วยงานถูกรวมเป็นภาพเดียวกัน การช่วยเหลือสามารถทำได้อย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยง และยกระดับมาตรฐานการจัดการวิกฤตของประเทศได้อย่างแท้จริง



ไม่เพียงเทคโนโลยี GIS ที่ทำให้การจัดการวิกฤต เช่น แผ่นดินไหวในเมืองใหญ่ เร็วและปลอดภัยขึ้น แต่แพลตฟอร์ม ArcGIS ยังผสานข้อมูลจากหลายหน่วยงาน เช่น ทีมกู้ภัย วิศวกร และสื่อ ช่วยให้ทุกฝ่ายทำงานบนข้อมูลเดียวกัน



การจำลองครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า GIS ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำแผนที่ แต่เป็นพลังที่เชื่อมโยงข้อมูล คน และองค์กร เพื่อรับมือทุกความท้าทาย สร้างอนาคตที่ปลอดภัยและยั่งยืนให้ประเทศต่อไป.









