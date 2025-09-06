“ดีพร้อม” หนุน ผปก. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในอุตฯ “เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไทย” ทดสอบตลาดฮ่องกง

ดีพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไทย ภายใต้โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสากรรมแฟชั่นและทดสอบตลาดในประเทศฮ่องกง
นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายวรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ เยี่ยมบูธผู้ประกอบการใน กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไทย ภายใต้โครงการพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Alliance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในงาน CENTRESTAGE ณ ฮ่องกง
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินงาน ภายใต้นโยบาย “ดีพร้อมคอมมูนิตี้ ที่นี่มีแต่ให้” ตามนโยบาย 4 ให้ 1 ปฏิรูป ให้ทักษะใหม่ให้เครื่องมือทันสมัย ให้โอกาสโตไกล ให้ธุรกิจไทยที่ดีคู่ชุมชน และปฏิรูปดีพร้อมสู่องค์กรที่ทันสมัย ตามกลไกด้านการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โดยผู้ประกอบการที่ได้รับโอกาสในการจัดบูธแสดงสินค้าในงานจะต้องผ่านการกระบวนการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการคัดเลือกผลงานการเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas : BMC) เพื่อร่วมทดสอบตลาดทั้งในและต่างประเทศ และผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จะได้รับโอกาสในการทดสอบตลาดต่างประเทศ 2 รางวัล ประกอบไปด้วย
ผู้ชนะรางวัลที่ 1 คุณอภิญญา บุญหล้า รับสิทธิ์ทดสอบตลาดต่างประเทศ และเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
ผู้ชนะรางวัลที่ 2 คุณกมลมณี เจริญยุทธ รับสิทธิ์ทดสอบตลาดต่างประเทศ และเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
โดยรับสิทธิ์ทดสอบตลาดใน CENTRESTAGE 2025 งานแสดงสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2568 ณ ฮ่องกง
อย่างไรก็ตาม บูธทดสอบตลาดของผู้ประกอบการในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานชาวต่างชาติอย่างคึกคัก เกิดการเจรจาธุรกิจ และการสร้างเครือข่าย สร้างโอกาสโตไกลให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี
