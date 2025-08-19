โตมร สุขปรีชา ร่วมเสวนา “ก้าวถัดไป เมื่อมีบอร์ดเกมที่ใช่ จากหนังสือที่ชอบ”

วรุตม์ นิมิตยนต์, โตมร สุขปรีชา,อ.สุทธิชาติ ศราภัยวานิช ร่วมเสวนา “ก้าวถัดไป เมื่อมีบอร์ดเกมที่ใช่ จากหนังสือที่ชอบ” ในงานประกาศผลรางวัลชนะเลิศประกวดบอร์ดเกม “Book on Board ปีที่ 4 เปลี่ยนหนังสือ(ไทย)ที่ชอบ เป็นบอร์ดเกม(ไทย)ที่ใช่” โดย TK Park ที่ TK Park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 19 ส.ค.นี้ เวลา 13.00-15.30 น. เข้าร่วมฟรี!
ดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานปิดและมอบวุฒิบัตรในกิจกรรม “การพัฒนาภาพลักษณ์แบรนด์และผลิตภัณฑ์สู่ Fashion Hero Brand สาขาอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายไทย” โดยมี ศรีบรรณา ไชยสิทธิ์ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดร.นันท์ บุญยฉัตร ผอ.กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปารีสา จาตนิลพันธุ์ อนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่น ผศ.ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช อนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่น ณ ชั้น 2 เอ็มสเฟียร์
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธาน บจก.เคเอฟยู ส่งทีมพนักงานส่งมอบ คริสปี้ ครีม ให้แก่ผู้บริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมี พ.อ.นพ. ธีรวุฒิ สว่างวารี รองผู้อำนวยการกองธนาคารเลือดฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า
คริสปี้ ครีม (Krispy Kreme) นำเสนอคอลเลกชัน “Passport To Italy” 3 รสชาติ Limone Delight Doughnut โดนัทสอดไส้เลมอนครีม เคลือบเลมอนเกลซ, Cannoli Inspired Doughnut โดนัทเคลือบดาร์กช็อกโกแลต โรยช็อกโกวานิลลาครัมเบิลมิกซ์ และดัสติง ชูการ์ แต่งแต้มด้วยแคนโนลีบัตเตอร์ครีม และ Tiramisu Inspired Doughnut โดนัทสอดไส้ทิรามิสุครีม คลือบบัตเตอร์ครีม โรยผงโกโก้ วันนี้-7 ก.ย. 68
