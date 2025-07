ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบอสตัน

วิทูร ศิลาอ่อน นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบอสตันในประเทศไทย จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) แต่งตั้งให้ “ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ” ดำรงตำแหน่ง “กรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ (International Advisory Board (IAB))” โดยมีคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคม ร่วมงานคับคั่ง ณ โรงแรม เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท





***

มร.อากิโอะ นาอิโตะ ประธาน บริษัท ไซโก วอชท์ คอร์ปอเรชั่น จัดงาน The King Seiko Global Ambassador Premiere and Showcase เพื่อเปิดตัว มร.เรียวเฮ สึซึกิ นักแสดงมากความสามารถของญี่ปุ่นและระดับสากล ในฐานะ Global Ambassador พร้อมแนะนำ King Seiko VANAC ภายใต้แนวคิด “The Newest Classic” โดยมีผู้บริหารจาก ไซโก วอชท์ คอร์ปอเรชั่น และ ไซโก (ประเทศไทย) ร่วมด้วย อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ร่วมงาน ณ SCBX Next Stage ชั้น 4 สยามพารากอน



***

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 28 กรกฎาคม 2568 และเพื่อเฉลิมฉลอง 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์การค้าสยามพารากอน ร่วมกับ สมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย-จีน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ทั่วหล้าเทิดไท้ ถวายใจสดุดี” 25-28 ก.ค. 68 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M