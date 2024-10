ETDA เผยงาน VEER: Future Readiness Festival สำเร็จเกินคาด ดัน ‘รัฐ-เอกชน-ประชาชน’ ก้าวสู่อนาคตดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปิดฉากความสำเร็จงาน VEER: Future Readiness Festival ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 กันยายน 2567 ณ สามย่านมิตรทาวน์ กระแสตอบรับดีเกินคาด หน่วยงานพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงานแน่น สร้างความพร้อมสู่อนาคตดิจิทัลที่ตอบโจทย์คนไทยทุกเจนเนอเรชัน 2 วัน กว่า 800 คน

กล่าวว่าโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2567 ณ ลานกิจกรรมหน้า KFC ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการร่วมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ ETDA ภายใต้การดำเนินงานของ ศูนย์คาดการณ์อนาคต หรือ ศูนย์ Foresight Center by ETDA ที่ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน ทุกเจเนอเรชัน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และยกระดับทักษะด้านดิจิทัลให้พร้อมรองรับอนาคต (Future Readiness) ที่เป็นตัวแปรสำคัญในการช่วยเร่งอันดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางดิจิทัลของไทย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือ อยู่อันดับที่ 30 แรกของโลกภายในปี 2570ซึ่งตลอด 2 วันของการจัดงาน VEER สำหรับปีแรก ถือว่าได้รับการตอบรับจากเหล่าพาร์ทเนอร์ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 23 หน่วยงาน อาทิ กองบัญชาการตำรวจนครบาล, กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ลาซาด้า จำกัด, บริษัท เคอรี่ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด (LiVE Platform) ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ยกทัพร่วมจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่กิจกรรมที่มุ่งเสริมทักษะดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน สู่การปลดล็อกความสามารถด้านดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ โดยได้ยกเรื่อง AI Literacy หรือความฉลาดรู้ทางเอไอ รวมไปถึงการโชว์เคสนวัตกรรม และร่วมให้คำปรึกษาแบบ Exclusive สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาดสากลได้อย่างมืออาชีพ มีความพร้อมรองรับอนาคต หรือ Future Readiness โดยรวมทุกเจนเนอเรชัน กว่า 800 คน ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมและร่วมเล่นเกมกันอย่างคึกคัก เรียกได้ว่าแน่นทั้ง 3 โซนกิจกรรม! แสดงถึงความตื่นตัวของประชาชนและภาคธุรกิจในเรื่องดิจิทัล ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศในอนาคตนอกจากนี้ ในงานยังจัดเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองสุดเข้มข้น จากเหล่า Speakers ตัวแทนหน่วยงานชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ที่มาพร้อมหัวข้อ Special Topic ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น Future Readiness of Survivors: นำเสนอเรื่องราวจากคนทำงานตัวจริงที่เป็นในการต่อสู้กับภัยออนไลน์ ทั้งในบทบาทของผู้เปิดโปงการหลอกลวงและผู้สอดส่องดูแลเบื้องหลัง เผยให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาและสร้างความปลอดภัยในโลกดิจิทัล Future Readiness of Winners: แชร์ทักษะสำคัญสำหรับการรับมือกับความท้าทายในอนาคต พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนพัฒนาตนเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ดีกว่าเดิม Future Readiness of Executive Visions: เปิดมุมมองจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ เผยเทคนิคการเป็นผู้นำที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงในโลกดิจิทัลอย่างไรก็ตาม สำหรับผู้สนใจ ไม่อยากพลาดกิจกรรมทางดิจิทัลที่น่าสนใจแบบนี้อีก จาก ETDA สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand (https://www.facebook.com/ETDA.Thailand)