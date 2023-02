“ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง” เปิดตัวแคมเปญ “World of Winners 500,000 Air Tickets Giveaway” แจกตั๋วเครื่องบินไป-กลับฮ่องกง...ฟรี! ให้คนไทยได้รับสิทธิ์บินฟรีก่อนใคร

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (AAHK) ได้จัดแคมเปญ “World of Winners” โดยแจกตั๋วเครื่องบินจำนวน 500,000 ใบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการขายในต่างประเทศ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนฮ่องกง โดยท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ได้เปิดตัวแคมเปญนี้ที่ประเทศไทยเป็นที่แรก! ภายใต้ชื่องาน “World of Winners 500,000 Air Tickets Giveaway” ใจกลางกรุงเทพฯ ณ ลาน Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์โดยแคมเปญนี้จะเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ในประเทศไทยและตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย โดยจะมีการแจกตั๋วเครื่องบินประมาณ 135,000 ใบ ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับชาวไทยจะแจกถึง 30,000 ใบ โดยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายของสายการบินที่เป็นพันธมิตรหลังจากจัดกิจกรรมในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว แคมเปญนี้จะมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปยังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จีนแผ่นดินใหญ่ และตลาดอื่น ๆ โดยสายการบินในฮ่องกง ได้แก่ Cathay Pacific Airways, Hong Kong Express, Hong Kong Airlines และ Greater Bay Airlines ซึ่งกิจกรรมแจกตั๋วเครื่องบินดังกล่าวจะจัดผ่านช่องทางออนไลน์ของสายการบินต่าง ๆ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขของสายการบินต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไปการจัดงานที่กรุงเทพฯ ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของฮ่องกง โดยมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางไปฮ่องกง โดยเซเลบที่ล่าสุดได้บินไปสวีท หวานอย่าง คุณแบงค์-อธิกิตติ์ และ คุณไอซ์-ณพัชรินทร์ ไพบูลย์รัตนกิจ พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินที่คุณชื่นชอบ ไม่ว่าจะเป็น วง ROOFTOP และสองหนุ่มคู่จิ้นสายวาย พร้อม-ราชภัทร และ มาร์ค-ศิวัช นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของฮ่องกง และบริการใหม่ ๆ ภายในสนามบินนานาชาติฮ่องกง (HKIA) ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากสายการบินในฮ่องกง การท่องเที่ยวฮ่องกง และสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าของรัฐบาลฮ่องกงในกรุงเทพฯนางวิเวียน เชิง (Mrs.Vivian Cheung) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของท่าอากาศยานนาชาติฮ่องกง (AAHK) กล่าวว่า "วันนี้ทางฮ่องกงได้เปิดต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลกแล้ว และเรายินดีต้อนรับทุกท่านจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น การบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ๆ ที่พร้อมจะมอบประสบการณ์ภายในสนามบินนานาชาติฮ่องกงในรูปโฉมใหม่ ให้กับผู้โดยสารที่มาเยือนทุกท่าน อาทิ เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าซึ่งถูกนำมาใช้ในกระบวนการของการเดินทางทั้งหมด เพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางได้อย่างราบรื่นและไม่ยุ่งยาก โดยไม่จำเป็นต้องตรวจเอกสารซ้ำให้เสียเวลาในการรอคิว, สะพานลอยฟ้าซึ่งมีความยาว 200 เมตร และเป็นสะพานเทียบเครื่องบินที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งเปิดใช้งานแล้วเพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ของสนามบินที่มาพร้อมทิวทัศน์อันสวยงาม ที่นักเดินทางจะได้เก็บความประทับใจทุกย่างก้าวที่ได้เดินเข้าสู่ภายในสนามบิน นอกจากนี้ในโซนช้อปปิ้งสุดหรูที่อาคารผู้โดยสาร 1 ได้ปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีร้านค้าแบรนด์หรูกว่า 40 ร้านค้า พร้อม 3 ร้านดูเพล็กซ์ชื่อดังอย่าง Chanel, Louis Vuitton และ Hermes ซึ่งเปิดให้บริการผู้โดยสารทั่วโลกแล้ว ทั้งนี้เราสนับสนุนให้มีกิจกรรมสำหรับนักเดินทางในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าร่วมและรับตั๋วเครื่องบิน เพื่อรับประสบการณ์การเดินทางสู่ฮ่องกงก่อนใคร” นางวิเวียน กล่าวตั๋วเครื่องบินที่แจกในแคมเปญ “World of Winners” เป็นตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดทั้งหมด ผู้เดินทางที่ได้รับตั๋วฟรีนี้ ยังจะได้รับข้อเสนอและสิทธิพิเศษจากพันธมิตรทางธุรกิจของ AAHK มากมายสำหรับที่พักในโรงแรม การช้อปปิ้ง และความบันเทิงต่าง ๆ ในฮ่องกงอีกด้วยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการในการช่วยเหลือ ในด้านอุตสาหกรรมการบินของฮ่องกงในช่วงที่เกิดโรคระบาดนั้น เมื่อปี 2563 ทางท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ได้ช่วยเหลือสายการบินภายในฮ่องกง โดยสนับสนุนตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า เพื่อวางแผนที่จะนำตั๋วเครื่องบินดังกล่าวมาใช้ในการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังจากโรคระบาดลดลงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (HKIA) ถือเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกพลุกพล่านที่สุดในโลก โดยมีการเชื่อมต่อกับจุดหมายปลายทางกว่า 220 แห่งทั่วโลก มีสายการบินกว่า 120 สาย นอกจากนี้สนามบินนานาชาติฮ่องกงยังมีการเชื่อมต่อกับ GBA (Greater Bay Area) ในจีนแผ่นดินใหญ่อย่างสะดวกสบาย โดยผ่านการขนส่งทางบกและทางทะเลอีกด้วย