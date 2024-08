Gorilla Company เอเจนซี่ไทยประกาศความสำเร็จ คว้า 16 รางวัลการสร้างสรรค์ประสบการณ์แบรนด์ บนเวทีระดับประเทศและระดับโลก

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย เมื่อเอเจนซี่ด้านการสร้างสรรค์ประสบการณ์แบรนด์สัญชาติไทยแท้อย่าง บริษัท กอริล่า จำกัด (Gorilla Company Limited) ได้คว้ารางวัลบนเวทีโลกมาครอง โดยกวาดถึง 16 รางวัล จาก Eventex Awards 2024 และ Event Marketing Awards 2024 สองเวทีประกวดระดับเอเชียและระดับโลก ตอกย้ำความสามารถเอเจนซี่ของคนไทยที่มีศักยภาพแข็งแกร่ง สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำแห่งวงการในระดับนานาชาติได้อย่างเต็มตัวนายธวัชชัย เนียมวิวัฒน์ (หมู) ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กอริล่า จำกัด เผยว่า “ตลอดระยะเส้นทาง 18 ปีที่ผ่านมา Gorilla Company ได้รับโอกาสจากลูกค้ามาแล้วเกือบทุกประเภทธุรกิจ เราทุ่มเทให้กับทุกงานอย่างเต็มที่ เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์รอบด้านตลอดเส้นทาง ซึ่งสอนเราว่า ต้องให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด และมุ่งมั่นในแนวทางการสร้างสรรค์เพื่อผลงานที่สดใหม่ เราไม่เคยหยุด และไม่เคยเหนื่อยกับการหาไอเดียใหม่ ๆ รู้สึกสนุกและมีชีวิตชีวาทุกครั้งกับทุกโจทย์ที่ได้รับ ผลงานที่เราสร้างจึงตรงเป้าหมาย และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ที่ประทับใจควรแก่การจดจำให้กับตัวสินค้าได้จริง เราขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในเซกเมนต์รถยนต์หลายแบรนด์ในประเทศไทย ที่มอบความไว้วางใจและมอบโอกาสให้เราได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ทำให้วันนี้เรากล้าพูดว่า เรามีความรู้ในตลาดอุตสาหกรรมรถยนต์ค่อนข้างลึกซึ้ง บวกรวมกับวิสัยทัศน์ของลูกค้าสู่ผลงานที่เราภาคภูมิใจอย่างมากในชิ้นนี้Gorilla Company มั่นใจในงานแวดวง Brand Experience Agency ของประเทศไทย เพราะมีคุณภาพสูงมากทั้งแนวคิด เทคนิค และความละเอียดในขั้นตอนการทำงาน เพียงแต่เรายังไม่ค่อยก้าวออกไปประกาศตัวเท่านั้น การส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีใหญ่ขนาดนี้ มาจากความพยายามที่ Gorilla Company คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เอเจนซี่ไทยควรจะได้นำผลงานและความสามารถส่งออกไปสู่เวทีโลก ให้ทั่วโลกได้เห็นว่าอุตสาหกรรม Brand Experience Agency ไทยนั้น มีคุณภาพระดับแนวหน้าของมาตรฐานโลก และมีทีมงานทุกส่วนที่ศักยภาพสูงสุด สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของตลาด Brand Experience Agency ไทยในการรองรับธุรกิจระดับโลกทุกประเภท ดังนั้น รางวัลอันทรงเกียรติที่เราได้รับจากทั้ง 2 เวทีนี้ เราขอมอบเป็นความสำเร็จของอุตสาหกรรม Brand Experience Agency ไทยและเราจะมุ่งมั่นผลิตผลงานที่มีคุณค่า สร้างผลลัทธ์ที่ดีและตอบสนองต่อเป้าหมายของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายธวัชชัยกล่าวสำหรับรางวัล Eventex Awards นับเป็นรางวัลสำคัญระดับนานาชาติที่ได้รับความเคารพนับถือมากที่สุด เพื่อยกย่องผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการจัดงาน และการตลาดเชิงประสบการณ์ รวมถึงการสร้างสรรค์ประสบการณ์แบรนด์ เทคโนโลยี ซัพพลายเออร์ และสถานที่จัดงานที่ดีที่สุดในโลก โดย Gorilla Company ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลก Eventex Awards ครั้งที่ 14 แห่งนี้ด้วยความภาคภูมิใจกับผลงานสร้างสรรค์โครงการ "เปิดตัว Volvo EX30 Thailand" สามารถเอาชนะผู้เข้าร่วมชิงชัยจาก 62 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 1,207 โครงการ คว้าอันดับ 3 ในฐานะ Top Agency Winners และเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในปีนี้ รวมทั้งหมด 11 รางวัล ได้แก่ รางวัลแพลทินัม (Platinum Award) สาขาประสบการณ์แบรนด์ยานยนต์ (Brand Experience Automotive) รางวัลเหรียญทอง (Gold Award) สาขางานแสดงสินค้า (Consumer Show), สาขาประสบการณ์แบบดื่มด่ำ (Immersive Experience), สาขาประสบการณ์สุดยอด (Kick A* Experience), สาขาการจัดงานระดับเอเชีย (Asian Event), สาขาการสร้างแบรนด์ (Brand Activation), สาขาการเปิดตัวสินค้า (Product Launch), สาขาการจัดงาน B2C (B2C Event), สาขาการจัดงานเชิงประสบการณ์ (Experiential Event) และ รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) สาขาการเล่าเรื่องผ่านการจัดงาน (Event Storytelling) และ สาขาการจัดงานนิทรรศการ (Exhibition Event)อีกรางวัลใหญ่จากเวที Event Marketing Awards 2024 จัดโดย Campaign Asia-Pacific เวทีงานประกวดแคมเปญการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานอันน่าทึ่งของนักการตลาดและผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจในเอเชียแปซิฟิก กับฝีมือที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครในด้านครีเอทีฟ การนำนวัตกรรมมาใช้ การสร้างสรรค์กิจกรรม และประสบการณ์อันทรงพลัง ครอบคลุมการตลาดที่หลากหลาย โดยบนสุดยอดเวทีการประกวดแห่งนี้ ผลงาน “โครงการเปิดตัว Volvo EX30 ในประเทศไทย” โดย Gorilla Company สามารถคว้ามาได้ถึง 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลเหรียญทอง (Gold Award) สาขาการเปิดตัวสินค้ายอดเยี่ยม (Best Launch) รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award) สาขาความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม (Best Creative Idea), สาขาการสร้างแบรนด์ยอดเยี่ยม (Best Brand Activation), สาขาสุดยอดการเปลี่ยนแปลง (Best Game Changer) และ รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Award) สาขาแบรนด์เชิงประสบการณ์ยอดเยี่ยม (Best Experiential Brand)ทั้งนี้ “โครงการเปิดตัว Volvo EX30 ในประเทศไทย” เป็นผลงานของ Gorilla Company ที่ได้สร้างสรรค์ให้กับ วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย นำโดย มร. คริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย ได้เชื่อมั่นและเปิดโอกาสให้กับ Gorilla Company สร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ สำหรับสุดยอดแคมเปญ จนสามารถคว้ารางวัลมาได้มากมายบนเวทีระดับโลก พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย อย่างมากเช่นกันค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท กอริล่า จำกัด ได้ที่ https://www.gorillawww.com/