ETDA ชวนร่วมงาน “VEER: Future Readiness Festival” สัมผัสโลกดิจิทัลแห่งอนาคต

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐ-เอกชน จัดเทศกาลสำหรับคนยุคดิจิทัล ในงาน “VEER: Future Readiness Festival” เพื่อจำลองมุมมองอนาคตของคนไทย หลากหลายกิจกรรมไฮไลท์ที่ตอบโจทย์ทุกเจนเนอเรชั่น เพื่อให้ทุกคนเตรียมพร้อมสู่อนาคตดิจิทัลอย่างมั่นใจ เจอกัน! 26-27 กันยายนนี้ ณ ลานกิจกรรมหน้า KFC ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์

เปิดเผยว่า งาน “VEER: Future Readiness Festival” จัดขึ้นเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกดิจิทัล พร้อมชวนคิดในมุมของการเตรียมตัว เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย พร้อมเดินหน้าไปสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ ภายใต้แนวคิด “VEER: เปลี่ยนทิศทาง สู่อนาคตอย่างมั่นใจ” ที่มีเป้าหมายหลักคือการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เป็นพันธมิตรของ ETDA ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์คาดการณ์อนาคต หรือ ศูนย์ Foresight Center by ETDA ในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน ทุกเจเนอเรชันได้มีส่วนร่วม สู่การยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัลของคนไทยในมิติต่างๆ อย่างรอบด้านโดย “VEER: Future Readiness Festival” ถือเป็นเทศกาลดิจิทัลครั้งสำคัญ ที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และร่วมสร้างความตระหนักรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการผสมผสานกิจกรรมที่สนุกสนานและได้ความรู้ ที่สอดคล้องกับกับผู้สนใจทุกกลุ่มวัย ซึ่งมี 3 ไฮไลท์จาก 3 โซนหลัก ที่เจาะกลุ่มทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ วัยทำงาน และผู้สูงวัย ตลอด 2 วันเต็ม! ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายนนี้ ได้แก่1. Gen Alpha - Gen Z: เสริมทักษะแห่งอนาคตด้านดิจิทัล ใน Concept:“DIGITAL FUTURE SKILLS for the Generation of Hope in Thailand” ไปกับกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะโซน “Future Skills” คุณจะได้สนุกไปกับเกม Interactive ที่ไม่เพียงแต่ท้าทายความสามารถ แต่ยังช่วยปลดล็อกทักษะด้านดิจิทัลผ่านกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ เช่น เกมปั่นจักรยานและเกมเต้น ที่จะช่วยให้คุณได้ทดลองความสามารถและเตรียมตัวเข้าสู่โลกการทำงานแห่งอนาคตอย่างมั่นใจที่มาพร้อม โอกาสพิเศษ! พบปะ พูดคุยกับเหล่าหน่วยงานชั้นนำ อย่าง มูลนิธิโลกสีเขียว, VISAI AI, Psycholism และ CMKL University ที่ทำให้คุณได้เปิดมุมมอง พร้อมรับคำแนะนำตรงจากผู้เชี่ยวชาญในวงการตลาดแรงงานดิจิทัล ที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัวได้ตรงจุดและรู้ว่าทักษะใดที่ต้องพัฒนาเพื่อคว้าโอกาสในอนาคตที่สำคัญโซนนี้จัดเต็ม! ด้วยกิจกรรมที่จะช่วยคุณค้นหาศักยภาพและความสนใจในทักษะดิจิทัลที่ตรงกับอนาคตพาคุณก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้2.Gen X - Gen Y: ปั้นผู้ประกอบการไทยให้พร้อมก้าวไกลสู่ระดับโลก ใน Concept: “GOING GLOBAL with DIGITAL for Thai Entrepreneurs Ready for the Future” โซนนี้จัดหนัก จัดเต็ม สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่คุณจะได้พบกับกิจกรรมสุดล้ำ “Today’s Problems, Tomorrow’s Future” ที่จะเปลี่ยนปัญหาทางธุรกิจที่คุณพบเจอในวันนี้ ให้กลายเป็นโอกาสใหม่ในวันพรุ่งนี้ ผ่าน Interactive Quest ที่จะจับคู่คุณกับ Business Assistants จากหน่วยงานชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Amazon Global Selling Thailand, Lazada (Thailand), Kerry Logistics (Thailand) และ LiVE Platform โดย บริษัทไลฟ์ ฟินคอร์ป จำกัด ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อช่วยคุณปรับตัวและเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ กิจกรรม “Hit That Button!” ที่จะให้คุณเลือกพาร์ทเนอร์ที่ต้องการพูดคุยแบบ Exclusive เพียงสะสมคะแนนให้ครบตามเป้า แล้วคุณจะได้โอกาสพูดคุยและรับคำแนะนำที่ตรงจุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมี Business Showcase ที่น่าตื่นเต้นจาก YT Engineering System และ S&N Food and Beverage Group ที่จะนำเสนอ EV TukTuk ในรูปแบบ Food Truck มาให้คุณได้เห็นถึงศักยภาพของธุรกิจนวัตกรรมไทย ย้ำเลย! เป็นโอกาสของคุณกับการก้าวสู่การนำไอเดียไปต่อยอดธุรกิจสู่ความสำเร็จในระดับสากล3. Gen Baby Boomer: สร้างความตระหนักรู้ทางดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยในอนาคต ที่มาใน Concept สุดว้าว!! : “DIGITAL AWARENESS: Building Immunity for Future Safety” จัดเต็มกับหลากหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้คุณปลอดภัยจากภัยออนไลน์ในอนาคต พบกับประสบการณ์เสมือนจริงผ่านกิจกรรม Incoming Call… ‘Scammer’ ที่คุณจะได้จำลองสถานการณ์การเจอมิจฉาชีพในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจเจอในอนาคต ที่สำคัญ ในโซนนี้ คุณจะได้ทดสอบทักษะในการรับมือกับมิจฉาชีพ เริ่มจากการรับสายปลอมจาก Scammer ที่จะลองทดสอบความสามารถในการสังเกตจุดที่น่าสงสัย จากนั้นเตรียมตัวเจอกับสถานการณ์จำลองที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเพื่อหลอกลวง โดยผู้เข้าร่วมต้องเอาตัวรอดให้ได้จากด่านทดสอบสุดท้าทาย พร้อมสะสมคะแนนเพื่อพิสูจน์ว่าคุณสามารถป้องกันตัวเองจากภัยออนไลน์ได้จริง รับรอง! นอกจากความสนุกแล้ว กิจกรรมนี้ยังมอบความรู้และเทคนิคในการสังเกตพฤติกรรมของมิจฉาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และช่วยเสริมความตระหนักรู้ในโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำคะแนนผ่านจะได้รับสิทธิพิเศษถ่ายรูปที่ระลึก แสดงถึงความพร้อมของคุณในการรับมือกับภัยคุกคามดิจิทัลอย่างมั่นใจอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด!! คือเวทีกลาง ที่รวบรวม Speaker ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำในวงการดิจิทัลมาร่วมแลกเปลี่ยน สะท้อนมุมมองผ่านหัวข้อสุดเข้มข้นจัดเต็มทั้ง 2 วันเลย อย่าง Day 1 (26 กันยายน) นอกจากกิจกรรมเปิดงานอย่างเป็นทางการ ที่ได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้แล้ว คุณจะได้พบกับหลากหลาย Session ทั้งการเปิดวงเวทีเสวนาจากตัวแทนคนอยู่ “หน้างาน” กับการเป็น “Hero” ในสังคม ผู้ที่เป็นทั้งเบื้องหน้าในการเปิดโปงคนหลอกลวง และเบื้องหลังในการสอดส่องดูแล จากหน่วยงานชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ชัวก่อนแชร์ อสมท., กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.), กองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์และวิธีการรับมือไม่ให้ทุกคนตกเป็นเหยื่อ ในหัวข้อ Special Topic: “Future Readiness of Survivors” ก่อนไปต่อกันในหัวข้อ Special Topic “Future Readiness of Winners” ที่ยกทัพ Speakers จากหลากหลายวงการชื่อทั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ Game Narrative จาก CMKL University, สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA), บรรณาธิการบริหารสื่อออนไลน์สเปซทีเอซ, นักร้องนักแสดง ที่มาร่วมกันแชร์ทักษะที่สำคัญในการเอาชนะความท้าทายในอนาคต สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นและใน Day 2 (27 กันยายน) ที่พิเศษสุดๆ กับเวทีเสวนาแบบ Long Take ที่จะยาวต่อเนื่องแบบไม่พัก ไปกับผู้บริหารรุ่นใหม่จากองค์กรระดับประเทศ เช่น NECTEC, กสทช., สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), Lazada Thailand, Kerry Logistics Thailand, Amazon Global Selling Thailand, องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ สำนักข่าว TODAY เป็นต้น ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน พร้อมเผยเทคนิคการเป็นผู้นำในการบริหารงานเพื่อพาองค์กรสู่การเติบโต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ใน Special Topic: Future Readiness of Executive Visions”อย่างไรก็ตาม ETDA ขอเชิญชวนทุกคน มาร่วมกิจกรรรมสนุก พร้อมๆ ลุ้นรับของรางวัล ไปพร้อมกันได้ที่งาน “VEER: Future Readiness Festival” ในวันที่ 26 - 27 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้า KFC ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนผ่านลิงก์นี้ https://forms.gle/zZA7y7Fh5GbaRL919 ฟรี! ติดตามการอัปเดตข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Foresight Center by ETDA