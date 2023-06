(ชมคลิป) ฟาร์มเลมอนและคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่น ตัวช่วยโปรโมท “มะนาวไทย” เพิ่มยอดขายดี Lemon Me Farm

willing เกิด willing เกิด experience อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำ เพราะว่ามันคือการทำ Branding ของเรา แล้วมันทำ Branding สุดท้ายแล้วพอเราให้ลูกค้าลิ้มลอง Lemon ลิ้มลองมะนาวต่างประเทศ เราก็จะตบกลับมาว่าอันนี้คือ Highlight มะนาวไทย”

“เราทำตั้งแต่การปลูก การปลูกคือการเลือกสายพันธุ์การดูสายพันธุ์ต่าง ๆ ของมะนาวต่าง ๆ เพราะว่าผมเชื่อว่ามะนาวต่าง ๆ ก็มีคุณสมบัติที่ดีแตกต่างกัน รวมถึงเทคนิคในการปลูกเรามีหน้าที่ไปเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปลูก เพราะว่าอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยโอเคคนรุ่นเก่าอาจจะมีความรู้ด้านประสบการณ์แต่ปัจจุบันประสบการณ์อย่างเดียวมันไม่พอ มันต้องมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาช่วยด้วย เรามีหน้าที่ไปเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา improve กับระบบของเราในมุมของการปลูก”

“ต่อมาถ้าลูกค้าอยากกินเป็นเครื่องดื่มเป็นขนมล่ะ เรามีทีมเบเกอรี่ทำขนมแล้วก็มีบาริสต้าทำเครื่องดื่มให้ ซึ่งของพวกนี้เขาจะอบใหม่ ๆ ทุกเช้า นอกจากนี้ถ้าลูกค้าอยากได้ความแปลก ๆ ของอาหารเรามี ทีมเชฟที่คอยทำ/เนรมิตเมนูซึ่งวัตถุดิบหลักของเราก็คือมะนาว”

อยากได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น คุณต้อง “เปลี่ยนแนวคิด”!

“ทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิม”

“แต่ประเด็นคือเนื่องจากผม

หลาย

ๆ ครั้งเราทำ

“สินค้า Food ก็จะเป็นสินค้าที่หลัก ๆ เลยก็คือเป็นสินค้าที่แปรรูปจากมะนาวทั้งสวนเลยดีกว่า คือเราทำ BCG เราทำ Zero waste เราทำ SDGs17 เราพยายามทำให้ผลผลิตของเรามันเกิด value ทั้งหมดผมยกตัวอย่างแล้วกัน มะนาว1 ลูก คนส่วนใหญ่เอาน้ำไปใช้ ผมเอาน้ำไปใช้แล้วผมเอาเนื้อไปทำวุ้น ไปทำแยม ไปทำขนม ผมเอาเมล็ดไปปลูกไปขายเพาะเม็ด ผมเอาเปลือกของมันเอามสกัดน้ำมันหอมระเหยก่อน แล้วส่วนที่เหลือผมเอาไปทำขนม ผมเอาเปลือกที่เหลือแบบ waste จากอุตสาหกรรมจริง ๆ ผมเอาไปทำปุ๋ยแบบไม่กลับกองอยู่ที่ท้ายสวน พอคุณหมักปุ๋ยแบบไม่กลับกองเสร็จปุ๊บถ้าช่วงไหนคุณอยากให้มะนาวมันออกลูก คุณก็ใส่ปุ๋ยที่มันผลิตจากเปลือกมะนาวนั่นแหละเข้าไปที่ต้นมะนาว เพราะมันต้องการแร่ธาตุอาหารอะไรในการผลิตลูก ก็แร่ธาตุอาหารที่มันเกิดจากลูกขึ้นมาอยู่แล้วนี่แหละ เราก็เอาปุ๋ยจากเปลือกมะนาวไปใส่ต้นมะนาวก็จะออกลูกที่เยอะมาก”

“เราพยายามทำ Circular ให้หมดให้มันไปเบียดเบียนภายนอกให้ได้น้อยที่สุด ซึ่งการทำอย่างนี้สุดท้ายแล้วมันกลมด้วยแล้วมันก็ลองเทอมด้วย”

ทำ R&D สินค้าใหม่ ที่ได้ feedback ตรงจากลูกค้า

“ลูกค้าชิมฟรีดู feedback ลูกค้าหน้าตาเป็นยังไง ภาษา verbal หรือภาษาร่างกายเขาเป็นยังไง ถ้าโอเค ผมลองเอามาขายที่เบเกอรี่ซิ ถ้ายอดขายปัง ผมก็เอาสินค้านั้นมาจดทำแพ็คเกจกิ้ง แล้วก็จด อย. ซะก็เอาไปขายในโมเดิร์นเทรด มันหมายความว่าแทนที่เราจะต้องผลิตสินค้าแล้วก็ไปนั่งสุ่มสี่สุ่มห้า โดยที่ไม่รู้ว่าสินค้ามันจะเวิร์กไม่เวิร์ก เราสามารถมีตัวเทสต์แล้วเราก็ทำให้ลูกค้ารู้สึกดีกับเราด้วยเพราะว่าเขาก็ได้เทสต์อะไรใหม่ ๆ ได้เกิด experience ใหม่ ๆ ที่เขามาร้านเราอย่างเงี้ยครับผม”

“ถ้าเป็นฟู้ดส์ซัพพลายเออร์หลัก ๆ เราจะส่งเป็นมะนาวแช่แข็งเลยครับผม ก็คือเป็นมะนาวแช่แข็งเลยเขาก็เอามะนาวสดของเราซึ่งผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอนของเราเอง ซึ่งทำยังไงก็ได้ให้มะนาวมันยังมีรสชาติ กลิ่นที่ทน และก็ไม่ขมด้วย ก็ Process พวกนี้ก็อย่างที่บอกไปพอเราเป็นกูรูเนี่ยโปรเซสทั้งหมด เราก็ต้องขยันคือมันไม่ทางหรอกที่วันหนึ่งเราจะสร้างไอ้5 โปรเซสได้ เราก็ไปปรึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยหนึ่งได้โปรเซส1 มา ไปปรึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยสองได้โปรเซส 2 มา ...3 4 5 เราก็รวมทุก ๆ อาจารย์มหาวิทยาลัยมาเป็นโปรเซสของเรา เราก็ได้เป็นเทคนิคของเราทำอย่างไรจึงจะคอนโทรลควอลิตี้ให้ได้”

การสร้าง Branding โดยผ่านทาง “หน้าร้าน”

“เพราะอย่างน้อยมันก็ทำหน้าที่เป็นการตลาดแล้วทำหน้าที่เป็นตัวพีอาร์ไ เรียบร้อยก็คือเหมือนคุณแค่โยกงบการตลาดมาให้เป็นหิน อิฐ ปูน ที่สร้างเป็นคาเฟ่แทน แล้วกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นคอนเท้นต์ออร์แกนิคนะ เพราะว่าคนจะเข้ามาถ่ายวิดีโอให้เราเอง แล้วคอนเท้นต์ออร์แกนิค viewer มันจะ trust มากกว่ามันจะ believe มากกว่า เราอยากจะมีกิจกรรมนี้ นี้ ๆ นะเพราะเราอยากให้คนมี experience กับตัวที่/โซนของใหม่ที่เราขึ้น พอคนมี experience แล้วเขาก็อยากจะถ่ายทอดให้คนที่เขารู้จัก ผ่านช่องทางออนไลน์ก็ตามหรือออฟไลน์ก็ตาม ซึ่งถ้าคนเขา willing เขาจะถ่ายเอง คนจะเชื่อใจมากกว่า”

เคล็ดลับสู่...SMEs อย่างมีคุณภาพที่แข็งแกร่ง!

“ผมเลือกที่จะไปอบรม ปัจจุบันผมอบรมไม่ว่าจะเป็นคอร์สฟรีหรือคอร์สไม่ฟรี คอร์สของธนาคารบ้าง คอร์สของหน่วยงานรัฐบ้าง อย่างน้อยปีหนึ่ง 2คอร์ส ไป คอร์สทีหนึ่งอาจจะแบบ 5 วันติดเลย บางคอร์สก็จะเป็นทุกวันศุกร์ ก็แล้วแต่พอเราไปเจอคนเยอะ ๆ คนที่บางครั้งเขาก็เป็นตัวเล็ก ๆ เหมือนเรา บางครั้งเขาอาจจะใหญ่กว่าเรานิดหนึ่ง บางครั้งเขาอาจจะใหญ่กว่าเรามาก ๆ บางครั้งเขาอาจจะต่ำกว่าเรา เราได้มุมมองในมุมเพื่อนธุรกิจเยอะ ๆ เราค่อนข้างเอาอันนั้นมาปรับใช้ แรก ๆ ผมไปผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกอาจารย์สอน SWOT สอนอยู่นั่นแหละ SWOTมากี่รอบแล้วมันจะช่วยอะไรฉัน ลีนอยู่นั่นแหละโอ้โห SMEs ฉันไม่รู้จะลีนยังไงแล้ว ฉันแบบผอมมากเลย แต่เราได้เพื่อนธุรกิจ ได้เพื่อนแนวคิดอะไรบางอย่าง ได้เคสตัวอย่างอะไรบางอย่าง เราฟังเราคิดทันที เราคิดทันทีเสร็จปุ๊บเราสั่งลูกน้องทำทันที อันนั้นน่ะคือได้เพราะฉะนั้นถ้าตอบว่า มันเป็นไอเดียของผมมั้ย ผมตอบเลยว่าไม่ใช่ มันคือไอเดียจากหลาย ๆ ที่มารวมกัน มากลั่นกรอง แล้วก็มาประกอบร่างเป็น Lemon Me ของเราเนี่ยแหละครับ”

เจ้าของ Lemon Me Farm ทายาทรุ่น 3 ที่รับไม้ต่อมาจากพี่สาว “เหมียว-ฤดีรัตน์ ดีสวัสดิ์” โดยมีคุณพ่อ คือ คุณธงชัยพัฒน์ ดีสวัสดิ์ เป็นผู้บุกเบิกกิจการสวนมะนาวในยุคเริ่มต้นเอาไว้ให้ มีการเปิดตัวมะนาวแป้นพันธุ์ใหม่ “แป้นแม่ลูกดก” สายพันธุ์ดีจากกูรูมะนาวชื่อดัง “อาจารย์วัง” จ.พิจิตร และกลายเป็นที่รู้จักอย่างมากกับปรากฏการณ์ของ “สวนมะนาวลอยฟ้า” ซึ่งไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน จึงไม่แปลกหากว่าวันนี้เจ้าของแบรนด์คนปัจจุบันที่บอกยังเป็นสินค้าหลักกว่า80-90% อยู่ซึ่งก็คือ มะนาวแป้นแม่ลูกดกและรวมถึงมะนาวแป้นอื่น ๆ ที่มีการปลูกในละแวกนี้ด้วย คุณมิ้นต์บอกอีกว่าสำหรับโซนร้านอาหารนี้ก็จะมีเมนูหมุนไปเรื่อย ๆ ในแต่ละ season รวมถึงร้านอาจจะมีมะนาวกับเลมอนหลากหลายสายพันธุ์ทำเมนูอะไรบางอย่างให้ลูกค้าได้ลิ้มลองว่า อันนี้แหละคือแต่ละมะนาว แต่ละมะนาว แต่ละสายพันธุ์Lemon Me ก็คือสื่อความหมายที่ตรงตัวอยู่แล้ว ตั้งแต่การตั้งชื่อ “Lemon” ซึ่งต้องการที่จะสื่อว่า ฉันคือมะนาว ส่วนคำว่า “Me” คืออยากจะแนะนำตัวเองว่า มะนาวมันคือตัวฉัน เพราะฉะนั้นLemon Me ถ้าแปลแบบง่าย ๆ เลยก็คือ ฉันคือทุกอย่างเกี่ยวกับมะนาวส่วนในการแปรรูปเราก็ค่อย ๆ อัพขยับ level ของการแปรรูปขึ้นมา ตั้งแต่แรก ๆ ที่เริ่มทำก็จะมีแค่ อย. ธรรมดา ปัจจุบันก็เริ่มมี GMP, GHP, HALAL มีมาตรฐานต่าง ๆ ทำให้การแปรรูปปัจจุบันสามารถอัพมาตรฐานขึ้นไปเรื่อย ๆปัจจุบันนอกจากการผลิต แปรรูป แล้วยังทำการจัดจำหน่ายและสร้าง Branding ของตัวเองด้วย มีการต่อยอดโดยการบริการลูกค้ามากขึ้น เพราะเราต้องการให้ลูกค้าเข้ามาหาคำว่า “มะนาว” หรือคำว่า Lemon มากขึ้น นอกจากแค่ผลิตสินค้าออกไปลูกค้ายังสามารถมาเยี่ยมที่ฟาร์มได้ เบื้องต้นลูกค้าเห็นแล้วว่ามะนาวมันแปรรูปเป็นสินค้าอะไรได้บ้าง ที่นี่จะมีสินค้าให้ลูกค้าเห็นหมดเลยว่าตั้งแต่ของกิน ของใช้ หรือเป็นของอะไรต่าง ๆ มะนาวเป็นอะไรได้บ้าง ไม่ใช่แค่เป็นลูกอย่างเดียวและสุดท้ายปัจจุบันนี้ที่กำลังจะเปิดเพิ่มเติม ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งนอกจากเรามีองค์ความรู้แล้ว ก็สามารถแบ่งความรู้ให้กับคนที่ต้องการมาได้ อาจจะเข้ามาเรียนรู้เช่น ฉันมีมะนาว ฉันแปรรูปอย่างไรดี หรือฉันปลูกมะนาวอย่างไรดี หรือฉันอยากทำการตลาดเกี่ยวกับมะนาวหรือเกี่ยวกับสินค้าเกษตรทำอย่างไรดี อันนี้ก็คือจะพยายามทำตนเองให้เป็นกึ่ง ๆ ครบวงจรคุณมิ้นต์บอกว่าเขามีคติประจำใจที่เรียกว่าหมายความว่าถ้าคุณอยากทำให้มันดีขึ้นแต่คุณทำเหมือนเดิม มันไม่มีทางได้ผลลัพธ์ที่แปลกประหลาดขึ้นไปหรอก เพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนแนวคิด!โดยมองว่าเราไม่ควรจะมาแข่งกันในประเทศ เราควรมองว่าเราจะแข่งในต่างประเทศมากกว่าอันดับแรกเลย Product หลักของ เลมอน มี ฟาร์ม คือยังเป็น “มะนาวไทย” มีการปลูก การผลิต/แปรรูป แล้วมีข้ามไปมุมการตลาดเบา ๆ แล้ว เพราะว่าเกษตรกรคุณจะมาปลูก แปรรูป แล้วคุณไม่ทำการตลาดไม่ได้! เราก็ข้ามไปมุมการตลาดว่าถ้าเราขายมะนาวไทย เราเล่นอะไรได้บ้าง?การแบ่งหมวดสินค้าของที่นี่จะเป็น 2 หมวดหลัก ๆ คือ Food กับ non Food ซึ่งถ้าเป็นFood ก็จะมีสินค้าที่ไม่ได้เฉพาะขายในนี้ ขายที่ร้านด้วยและก็มีการส่งไปข้างนอกด้วย แล้วก็มีสินค้าอีกประเภทหนึ่งขายเฉพาะในหน้าร้าน ซึ่งก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเลยคือเป็น non Foodเพราะฉะนั้นตอนนี้ในส่วนของ Lemon Me Farm เองแทบจะไม่มี waste ออกมาเลย ร้านอาหารก็มีการนำเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยต่อโดยที่ไม่เกิดแมลงวัน พยายามวนทุกอย่างที่ไม่ทำให้เกิดขยะ แก้วทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนให้เป็น “ไบโอพลาสติก” ทั้งหมด เปลี่ยนถุงทุกอย่างให้เป็นไบโอพลาสติกทั้งหมด ซึ่งมันสามารถย่อยสลายได้เลมอน มี ฟาร์ม จะมีฝั่งการตลาดคือ ฝั่งที่เป็นคาเฟ่ ฝั่งที่เป็นร้านอาหาร และอื่น ๆ ซึ่งสิ่งที่ได้ก็คือว่า การได้คุยกับลูกค้าโดยตรง บางทีในอนาคตการทำสินค้าออกไป สินค้าบรรจุถุง ไปวางในโมเดิร์นเทรดลูกค้าซื้อไปแต่เราไม่รู้ feedback จากลูกค้า แต่พอมีหน้าร้านเวลาอยากจะออกสินค้าใหม่ เชฟ/หรือฝ่าย R&D ทำสินค้าใหม่มา ให้ลูกค้าชิมฟรีก่อนณ วันนี้การตลาดในส่วนของโมเดิร์นเทรดคือ จะมีแค่ท็อปส์กับแม็กซ์แวลู และก็มีออนไลน์ ส่วนการส่งออกหลัก ๆ ก็จะส่งให้ฟู้ดส์ซัพพลายเออร์เพื่อให้เขาเอาไปส่งออกต่างประเทศอีกรอบหนึ่งจุดตายอีกอันหนึ่งของ SMEs ก็คือบางทีเราทำอาหารอร่อย เราทำอะไรอร่อยมากเลย แต่เราทำอร่อยอย่างนั้นไม่ได้ทุกจาน! อันนี้คือปัญหาเรามีหน้าที่จะต้องไปศึกษาอันนั้นเพราะว่าเป็นอาชีพของเรา แต่สุดท้ายแล้วเรามีหน้าที่นำเสนอให้ลูกค้าฟังอย่างเดียวว่า มันไม่ขม เพราะเขาไม่สนใจหรอกคุณจะไปปลูกอย่างไร เขาอยากได้แค่ว่ามันไม่ขม มันอร่อย มันเปรี้ยวนะหลัก ๆ ของการผลิตปัจจุบัน เลมอน มี ฟาร์ม จะส่งโรงงานอุตสาหกรรมส่วน “หน้าร้าน” จะมีหน้าที่ทำ Branding เพราะถ้าไม่มีแบรนดิ้งการส่งโรงงานอุตสาหกรรมจะไม่เกิด คุณมิ้นต์บอกด้วย ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมเสิร์ชคำว่า “มะนาว” แบรนด์ของตนจะขึ้นเป็นแบรนด์ท็อป ๆ “TOP3” เลยดีกว่า ดังนั้นการที่ทำร้านขึ้นมาตอนแรกเลยคือว่า ย้อนกลับไปช่วง 3-4 ปีก่อนหน้าที่เริ่ม spend เงินออนไลน์เป็นหลักล้านก็เลยกลับมาคิดว่า ถ้าเอาเงิน 1 ล้านมาสร้าง “คาเฟ่” แล้วแม้แต่คาเฟ่นี้มันจะไม่สร้างกำไรเลยนะแต่ขอให้มันไม่ขาดทุนพอนะ มันก็คุ้มแล้ว!มันหมดยุคการตลาดที่ให้คนตัวบิ๊ก ๆ(Big) มาพูดแล้ว มันอาจจะได้ “การมองเห็น” แต่มันไม่ได้ “การรับรู้”เจ้าของ Lemon Me Farm ยังบอกด้วย ช่วงที่ตนเองเจอวิกฤตสิ่งหนึ่งที่เลือกทำก็คือ เลือกที่จะไปอบรมขอบคุณเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจดี ๆ จาก เลมอน มี ฟาร์ม ใครสนใจแวะไปเยี่ยมชมการผลิต เที่ยว/อุดหนุนสินค้า หรือติดต่อขอเข้าไปเพื่อการเรียนรู้ซึ่งร้านตั้งอยู่ที่ 44/1 หมู่4 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โทร.084-767-9699 FB : Lemon Me Farm