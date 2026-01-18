NASA ติดตั้งจรวด SLS และยาน Orion ที่แท่นปล่อย เพื่อเตรียมพร้อมในภารกิจ Artemis 2 ที่จะใช้เดินทางไปดวงจันทร์ในเร็วๆ นี้

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ องค์การนาซา (NASA) นำ จรวด SLS (Space Launch System) และ ยาน Orion ที่จะใช้เดินทางไปดวงจันทร์ติดตั้งที่แท่นปล่อยจรวด LC-39B (Launch Complex 39B) เมื่อ 17 มกราคม 2026 เวลา 18 : 42 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกของสหรัฐฯ ณ ศูนย์อวกาศเคนเนดี (Kennedy Space Center) รัฐฟลอริดา เพื่อเตรียมความพร้อมในภารกิจ Artemis 2 ที่จะเริ่มขึ้นเร็วสุดในต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2026 นี้
ก่อนหน้าการติดตั้ง NASA ได้มีภารกิจเคลื่อนย้ายจรวด SLS และ ยาน Orion ด้วยยานขนส่ง Crawler-Transporter 2 ที่ใช้ระยะเวลาเคลื่อนย้ายเกือบ 12 ชั่วโมงจากอาคารประกอบยาน (VAB) จากศูนย์อวกาศเคนเนดีของ NASA มายังจุดปล่อย โดยหลังการติดตั้งจรวดทาง NASA จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบระบบต่างๆ อย่างละเอียด โดยในวันที่ 2 กุมภาพันธ์จะมีขั้นตอนทดสอบจำลองการนับถอยหลังเสมือนจริง โดยผลการทดสอบทั้งหมดจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของทาง NASA ว่าจะมีการเริ่มภารกิจ Artemis 2 ในช่วงเวลาที่ได้กำหนดหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กำหนดการดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือเลื่อนออกไปตามสภาพความพร้อมของจรวด ยานอวกาศ สภาพอากาศ และปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของนักบินอวกาศได้
ภารกิจ Artemis 2 ถือเป็นภารกิจในการกลับไปดวงจันทร์อีกครั้งของมนุษย์ในรอบกว่า 50 ปี นับตั้งแต่การไปเยือนครั้งสุดท้ายในภารกิจ Apollo 17 เมื่อ ค.ศ. 1972 การเดินไปดวงจันทร์ในครั้ง นักบินอวกาศจะเดินทางด้วยยานโอไรออน ประกอบด้วยนักบินอวกาศที่จะร่วมเดินทางไปกับยานอวกาศทั้งหมด 4 คน ได้ แก่ 1. นักบินอวกาศ รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) ผู้บัญชาการภารกิจ (Mission Commander) / 2. นักบินอวกาศ วิคเตอร์ โกลเวอร์ (Victor Glover) นักบิน (Pilot) / 3. นักบินอวกาศ คริสตินา คอช (Christina Koch) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 1 (Mission Specialist 1) และ 4. นักบินอวกาศ เจเรมี แฮนเซน (Jeremy Hansen) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 2 (Mission Specialist 2) จากองค์การอวกาศแคนาดา (CSA)
การเดินทางในครั้งนี้ ยาน Orion จะบินในวิถีแบบ Free - return trajectory โดยเส้นทางจะเดินทางจากโลกแล้วอ้อมหลังดวงจันทร์ และใช้แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ช่วยเหวี่ยงยานกลับมายังโลก ซึ่งการเดินทางจะใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน และภารกิจ Artemis 2 จะยังไม่มีการจอดลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งเป็นการซ้อมการเดินทางในการปูทางสู่การลงจอดจริงบนดวงจันทร์จริงในภารกิจ Artemis 3 และเตรียมการเดินทางไปดาวอังคารในอนาคต
ข้อมูล - รูปอ้างอิง : nasa.gov (NASA’s Moonbound Artemis II Rocket Reaches Launch Pad)