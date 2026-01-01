ต้อนรับ 2026 ชวนส่งชื่อไปดวงจันทร์กับภารกิจ Artemis 2 ที่จะเริ่มขึ้นในช่วงต้นปีนี้

หลังจาก องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ NASA ได้มีการประกาศเตรียมส่งนักบินอวกาศ 4 คน ในภารกิจ Artemis 2 ไปโคจรรอบดวงจันทร์ 10 วัน ภายในเดือนเมษายนหรืออาจเริ่มภารกิจได้เร็วที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2026 นี้ และทาง NASA ได้มีการชวนส่งชื่อ นามสกุล และเลขพินโค้ด (Pin Code) เพื่อร่วมเดินทางไปพร้อมกับนักบินอวกาศในภารกิจ Artemis 2 นี้อีกด้วย
ผู้ที่สนใจสามารถส่งชื่อได้ทางเว็บไซต์ nasa.gov(Send your name with artemis) จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2026 และสามารถโหลดบอร์ดดิ้งพาสเป็นที่ระลึกได้ ชื่อที่ส่งไปนั้นจะถูกบรรจุไว้ในแฟลชไดรฟ์ และเดินทางไปดวงจันทร์พร้อมกับนักบินอวกาศทั้ง 4 คน ในภารกิจอาร์ทีมิส 2 ภารกิจที่จะส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์อีกครั้งในรอบ 50 ปี หลังจากภารกิจ Apollo 17 ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 1972
ภารกิจ Artemis 2 ประกอบด้วยนักบินอวกาศที่จะร่วมเดินทางไปกับยานอวกาศทั้งหมด 4 คน ได้ แก่ 1. นักบินอวกาศ รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) ผู้บัญชาการภารกิจ (Mission Commander) / 2. นักบินอวกาศ วิคเตอร์ โกลเวอร์ (Victor Glover) นักบิน (Pilot) / 3. นักบินอวกาศ คริสตินา คอช (Christina Koch) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 1 (Mission Specialist 1) และ 4. นักบินอวกาศ เจเรมี แฮนเซน (Jeremy Hansen) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 2 (Mission Specialist 2) จากองค์การอวกาศแคนาดา (CSA)
ในภารกิจกิจนี้จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2026 โดยจะส่งนักบินอวกาศเดินทางโคจรรอบดวงจันทร์เป็นเวลา 10 วัน แต่จะยังไม่มีแผนในการจอดลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งการลงจอดจะเกิดขึ้นในภารกิจ Artemis 3 ซึ่งเป็นภารกิจถัดไป แต่ในภารกิจ Artemis 2 จะเดินทางรอบดวงจันทร์ไกลกว่าภารกิจ Apollo ด้วยยาน Orion โดยจะโคจรเลยดวงจันทร์ออกไปกว่า 9,200 กิโลเมตร แม้จะยังไม่ใช่การลงจอดบนดวงจันทร์ แต่ภารกิจนี้ถือเป็นการซ้อมการเดินทางเพื่อปูทางสู่การลงจอดจริงบนดวงจันทร์และเตรียมการเดินทางไปดาวอังคารในอนาคต
ข้อมูล - รูปอ้างอิง : nasa.gov (send your name with artemis)