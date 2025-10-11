NASA ชวนส่งชื่อไปดวงจันทร์ เพื่อเดินทางไปพร้อมกับนักบินอวกาศทั้ง 4 ในภารกิจอาร์ทีมิส 2

องค์การนาซา (NASA) ชวนส่งชื่อ นามสกุล และเลขพินโค้ด (Pin Code) เพื่อส่งไปยังดวงจันทร์ในภารกิจอาร์ทีมิส 2 โดยมีกำหนดการเดินทางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2026 ภารกิจนี้ถือเป็นภารกิจส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์อีกครั้งในรอบ 50 กว่าปี หลังจากภารกิจอพอลโล 17 ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 1972
ผู้ที่สนใจสามารถส่งชื่อได้ทางเว็บไซต์ nasa.gov (Send your name with artemis) จนถึงวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2026 และสามารถโหลดบอร์ดดิ้งพาสเป็นที่ระลึกได้ ชื่อที่ส่งไปนั้นจะถูกบรรจุไว้ในแฟลชไดรฟ์ และเดินทางไปดวงจันทร์พร้อมกับนักบินอวกาศทั้ง 4 คน ในภารกิจอาร์ทีมิส 2 โดยมีกำหนดออกเดินทางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2026
ภารกิจอาร์ทีมิส เป็นการส่งนักบินอวกาศเดินทางโคจรรอบดวงจันทร์เป็นเวลา 10 วัน ซึ่งยังไม่มีการจอดลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ โดยการลงจอดจะเกิดขึ้นในภารกิจ อาร์ทีมิส 3 ซึ่งเป็นภารกิจถัดไป แต่ในภารกิจอาร์ทีมิส 2 จะเป็นการเดินทางรอบดวงจันทร์ในระยะที่ไกลกว่าภารกิจอพอลโล 17 โดยจะโคจรเลยดวงจันทร์ออกไปกว่า 9,200 กิโลเมตร
ข้อมูล - รูปอ้างอิง : nasa.gov (send your name with artemis)