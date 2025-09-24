NASA อัปเดตภารกิจ Artemis 2 จะส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์อีกครั้งในช่วงต้นปี 2026

องค์การนาซา (NASA) เผยความคืบหน้า ภารกิจ Artemis 2ที่จะส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์อีกครั้งในรอบ 50 ปี หลังจากภารกิจ Apollo 17 ที่เป็นเที่ยวบินสำรวจดวงจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อปี ค.ศ. 1972 โดยจะเป็นการส่งมนุษย์อวกาศ 4 คน ขึ้นยานอวกาศเพื่อเดินทางโคจรรอบดวงจันทร์เป็นเวลา 10 วัน
ในภารกิจ Artemis 2 จะมีนักบินอวกาศร่วมเดินทางไปกับยานอวกาศทั้งหมด 4 คน ได้ แก่ 1. นักบินอวกาศ รีด ไวส์แมน (Reid Wiseman) ผู้บัญชาการภารกิจ (Mission Commander) / 2. นักบินอวกาศ วิคเตอร์ โกลเวอร์ (Victor Glover) นักบิน (Pilot) / 3. นักบินอวกาศ คริสตินา คอช (Christina Koch) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 1 (Mission Specialist 1) และ 4. นักบินอวกาศ เจเรมี แฮนเซน (Jeremy Hansen) ผู้เชี่ยวชาญภารกิจ 2 (Mission Specialist 2) จากองค์การอวกาศแคนาดา (CSA)
ภารกิจนี้จะเริ่มขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2026 โดยจะเป็นการส่งนักบินอวกาศเดินทางโคจรรอบดวงจันทร์เป็นเวลา 10 วัน แต่จะยังไม่มีแผนในการจอดลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ ซึ่งการลงจอดจะเกิดขึ้นในภารกิจ Artemis 3 ซึ่งเป็นภารกิจถัดไป แต่ในภารกิจ Artemis 2 จะเดินทางรอบดวงจันทร์ไกลกว่าภารกิจ Apollo ด้วยยาน Orion ซึ่งจะโคจรเลยดวงจันทร์ออกไปกว่า 9,200 กิโลเมตร แม้จะยังไม่ใช่การลงจอดบนดวงจันทร์ แต่ภารกิจนี้ถือเป็นการซ้อมการเดินทางเพื่อปูทางสู่การลงจอดจริงบนดวงจันทร์และเตรียมการเดินทางไปดาวอังคารในอนาคต
นอกจากการสำรวจดวงจันทร์แล้ว ในภารกิจนี้นักบินอวกาศจะถูกติดตามผลกระทบจากสภาวะไร้น้ำหนักและรังสีอวกาศระหว่างการเดินทางรอบดวงจันทร์ ผ่านการวิเคราะห์เนื้อเยื่อจากเลือด (Organoids) เพื่อเปรียบเทียบปลกระทบก่อนและหลังภารกิจ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการแพทย์อวกาศอีกด้วย
"ความปลอดภัย คือ สิ่งที่องค์การถือเป็นอันดับหนึ่ง และการเดินทางครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศของมนุษย์"
..... ลาคีชา ฮอว์กินส์(Lacretia Hawkins) รองผู้บริหารรักษาการของนาซา กล่าว
