นายกรัฐมนตรี ขอบคุณทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมใต้ บอกความทุ่มเททราบถึงพระเนตรพระกรรณ ขอกรมโยธาฯ เร่งสำรวจความเสียหายบ้านเรือนเยียวยาไม่ใช่รายหัว พร้อมกำชับ สธ. ดูแลสุภาพจิต-โรคติดต่อ สั่งตั้งกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า หลังลดระดับความรุนแรงเหลือระดับ 3 มอบศักดิ์ดา บัญชาการพื้นที่
นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย และคณะ ประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชนถึงแผนการฟื้นฟูหาดใหญ่ ณ ศูนย์ ปภ.เขต 12
โดยนายกรัฐมนตรี ระบุว่า วันนี้ทุกๆท่านที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้คือผู้ที่ได้ร่วมกันเข้ามา แก้ไขปัญหาในเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงต้องขอขอบคุณทุกคนที่เสียสละ ต่อสู้กับภัยพิบัติเหล่านี้เพื่อประชาชน ยังมีความอดทนให้สถานการณ์พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ตามที่ได้มีการประกาศให้พื้นที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน และได้มีการยกระดับการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา มีความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหมด
ซึ่งขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลาย และลดความรุนแรงทั้งหลายก็อยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดแล้วตนจึงได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และได้มีคำสั่งลดระดับการปฏิบัติการสาธารณภัย จากระดับ 4 หรือระดับ 3 ตนต้องขอบคุณทุกความร่วมมือทุกฝ่าย ตนยืนยันว่าตั้งแต่เข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี มีความมั่นใจและรู้สึกได้เลยว่าความร่วมมือของทุกๆหน่วยงานเป็นไปด้วย ความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป้าหมายเดียวกัน ในการขจัดภัยความทุกข์ของประชาชน
นายกรัฐมนตรี ยังขอขอบคุณผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้ทำหน้าที่บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน และได้ร่วมการบริหารสถานการณ์ทั้งหมดได้เป็นอย่างดี พร้อมกับขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด นายกอบจ.นายกเทศบาล อธิบดีของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่ลงมาบัญชาการอยู่ในพื้นที่ และทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรามีความร่วมมือ และสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ไปได้
อย่างไรก็ดีตอนนี้เป็นการเข้าสู่โหมดของการฟื้นฟู ในช่วงที่จะต้องให้ความใส่ใจ เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการฟื้นฟู เท่าที่ได้ติดตามสถานการณ์มาได้ดำเนินการไปมากพอสมควรแล้ว ทั้งน้ำประปาและไฟฟ้าเข้าถึงทั้งหมดแล้ว แต่ก็มีเรื่องของการซ่อมแซมระบบต่างๆอยู่เล็กน้อย
นายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำว่า เรื่องของการบริหารจัดอาหารของประชาชน ถ้าเขายังต้องการความช่วยเหลืออยู่ ขอให้ดูแลไปอีกสักระยะหนึ่ง อย่าให้มีปัญหาเรื่องอาหารการกิน
ขณะที่เรื่องขยะที่ หน่วยงารที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันขนย้ายเพื่อไปทำลาย อย่างไรก็ยังเก็บไม่ทันต่อให้เรามีการระดมทรัพยากรมาก เนื่องจากเป็นขยะที่อยู่ในบ้าน และช่วงที่ประชาชนกลับเข้าไปในบ้าน ก็ไปทำความสะอาดบ้านเรือนก็นำขยะออกมากองด้านหน้าอีก แต่ก็ไม่เป็นไร ขอทีมงานอย่าท้อถอย ซึ่งตนก็เชื่อว่าในการดำเนินขยะจะลดน้อยลงตามลำดับ จึงขอให้ใช้เวลาในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้ พยายามกำจัดขยะที่มีจำนวนมากโดยเฉพาะเร่งเก็บในช่วงกลางคืน
ขณะที่การบริการด้านสาธารณสุข บริหารกระทรวงสาธารณสุข ได้สร้างความมั่นใจ ว่าจะมีการดูแลเรื่องสุขอนามัย ประชาชนจะต้องไม่ขาดยา และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนวางแผนเฝ้าระวัง เรื่องโรคระบาดที่มาจากน้ำ และโรคติดเชื้อ ที่อาจจะมาเนื่องจากมีการหมักหมมสะสมของขยะเหล่านี้อยู่ ส่วนเรื่องของการดูแลเยียวยาค่าปลงศพผู้เสียชีวิตทางกระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวทางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เร่งดำเนินการชันสูตรพิสูจน์อัตลักษณ์ และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต
พร้อมให้ได้ดูแลสุขภาพจิตประชาชน เพราะว่าในสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้ประชาชนเกิดภาวะซึมเศร้า ขอให้ทางกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ดูแลใกล้ชิด
ขณะที่การเคลียร์เส้นทางการจราจร ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลัง เร่งเคลียร์พื้นผิวการจราจร ให้กับประชาชนให้มากที่สุด ถนนหลวงเส้นหลัก ขณะนี้ได้เคลียร์รถออกจากพื้นที่ไปได้จำนวนมากแล้ว แต่ส่วนที่ยังหาเจ้าของไม่เจอ ขอให้ดำเนินการนำไปเก็บในพื้นที่ปลอดภัย
ส่วนในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือลงทะเบียนสำรวจ ประชากรรายครัวเรือน ดูความเสียหายของบ้านเรือน เรามีเงินจำนวนมากช่วยเหลือลงมา ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ได้ทำการจ่ายค่าเยียวยาให้กับประชาชนไปจำนวนมากพอสมควร ถ้าเราสามารถเร่งพิสูจน์เรื่องของการสำรวจได้ ก็จะสามารถเร่งจ่ายเงินเยียวยาได้และจากนี้ไปก็จะต้องดูในเรื่องของ การสำรวจความเสียหายของบ้านเรือน ซึ่งตนเน้นย้ำว่า บ้านเรือนไม่ใช่ทรัพย์สิน เนื่องจากเราจะมีค่าซ่อมแซมบ้านตามกฎหมายที่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ ไม่ใช่การเหมาจ่ายรายหัว แต่เป็นการสำรวจความเสียหายของแต่ละบ้านเรือน ซึ่งได้รับทราบว่ากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้นำผู้ที่ทำงานมาสำรวจความเสียหายบ้านเมือง ค่าซ่อมแซมบ้านเรือนเคหะสถานให้กับประชาชนโดยเร็ว
นายกฯ ยังกล่าวอีกว่า จากนี้เป็นต้นไป จะมีการตั้งกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้า โดยใช้ที่นี่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 จังหวัดสงขลา ตนในฐานะที่ ต้องเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ตามกฎหมาย ขณะนี้รถจากระดับ 4 มาเป็นระดับ 3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ ตนมอบหมายให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์ดาวิเชียรศิลป์ ซึ่งกำกับดูแลปภ. ได้ทำหน้าที่ เป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ และขอให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายภาสกร บุญรักษ์ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้กำกับควบคุมพื้นที่หรือ area Commander ขอให้ทุกหน่วยงานได้คงความร่วมมือต่อไปและทำงานอย่างเต็มกำลังในการฟื้นฟูสถานการณ์
นายกรัฐมนตรี ยังระบุอีกว่า การประกาศระดับสถานการร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นระดับ 4 หรือระดับ 3 เป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีความรุนแรงของสภาพการหลายอย่าง อย่างไรก็ตามในการทำงานตนชื่อว่าคงไม่มีสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลง
ขณะเดียวกันสภาพโดยรวมทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณทุกฝ่าย และประชุมพาณิชย์ได้ยืนยันไปแล้วว่าสินค้าอุปโภคบริโภค นำมาจำหน่ายให้กับประชาชนในราคา ที่เท่าทุนหรือต่ำกว่าทุน ซึ่งก็จะทำให้ภาระของประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลปากท้อง ลดลงไปด้วย ทำให้ปัญหานั้นคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดี
เมื่อวานตนและผู้บัญชาการทหารสูงสุด และบัญชาการทั้ง 3 เหล่าทัพ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวมถึงนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าพระบรมราชินี ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ถึง 100 ล้านบาท ให้ทางผู้อำนสยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้รับมอบเช็คเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถเข้าบัญชีได้ในวันพรุ่งนี้ ตนขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และปลัดได้นำพระราชทรัพย์ที่ได้รับพระราชทาน เพื่อประโยชน์สูงสุด ในการฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่ให้กลับมาบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่
และตนได้ทราบมาว่า โรงพยาบาลหาดใหญ่ ก็มีงบประมาณในการที่จะซ่อมแซมและฟื้นฟูระดับการให้บริการ ตั้งไว้อยู่แล้ว การได้รับพระราชทรัพย์มาสมทบ ในส่วนของกองทัพก็จะมีการนำโดรนสำรวจทุนส่งของ จำนวน 10 ลำ ขอแจ้งให้ทุกคนที่ทราบและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ว่าการทำงานความทุ่มเทของทุกคน ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ พระราชทานคำชื่นชมต่างๆมามากมายให้กับพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่
โดยในช่วงท้ายของการประชุม นายศิวัตน์ สุวรรณวงศ์ ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ได้กล่าวกับนายกรัฐมนตรีถึงปัญหา ว่าผลการประชุมของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่ามีมติให้รัฐบาลช่วยเหลือในการสูบน้ำ และเติมน้ำสะอาดเข้าพื้นที่โรงแรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้มีที่พักพิง แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ขณะนี้ผู้ว่าการการประปาภูมิภาคได้เข้ามาอยู่ในที่ประชุมแล้ว จะขอให้ใช้เวทีนี้ในการช่วยกันหาทางออกต่อไป
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในการลงพื้นที่ตรวจราชการเป็นที่น่าสังเกตว่านายอนุทิน มีอาการเจ็บคอ ไอเล็กน้อย และมีเสียงแหบในระหว่างมอบนโยบาย เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่านายกฯมีอาการเจ็บคอใช่หรือไม่ นายกฯพยักหน้ารับพร้อมตอบว่า ใช่