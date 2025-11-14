นักเคมีกำลังสร้างธาตุซูเปอร์หนัก “Unbinilium” ธาตุลำดับที่ 120 ที่หนักที่สุดในโลก

แม้ในปัจจุบัน ตารางธาตุที่นักเคมีหรือผู้ที่กำลังศึกษาวิชาเคมีใช้นั้น จะมีการเรียงลำดับธาตุมีเลขอะตอม 1 คือ ไฮโดรเจน (Hydrogen H) ไปจนถึงธาตุที่มีเลขอะตอมมากที่สุดคือ โอกาเนสซอน (Oganesson - Og) มีเลขอะตอม 118 แต่ในทางทฤษฎีแล้วมีธาตุชนิดหนึ่งที่มีเลขอะตอมสูงกว่า 118 นั้น คือ ธาตุอูนไบนิลเลียม (Unbinilium - Ubn) ที่มีเลขอะตอมถึง 120 แต่ในปัจจุบันนักเคมียังไม่สามารถสังเคราะห์อะตอมอูนไบนิลเลียมได้ ทำให้มันเป็นเพียงแค่ “ธาตุเคมีสมมุติ”
ฮิโรมิตสึ ฮาบะ (Hiromitsu Haba) หัวหน้ากลุ่มวิจัยธาตุหนักมากแห่งศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ RIKEN Nishima ที่เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่นกล่าวว่าการสังเคราะห์ธาตุลำดับที่ 120 นี่จะช่วยยืนยันการมีอยู่ของธาตุในอุดมคติที่มีมวลอะตอมมากกว่า 118 ที่สังเคราะห์สำเร็จไปเมื่อ ค.ศ. 2002 นอกจากนี้การสร้างธาตุใหม่ถือเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่พบได้ยากในวงการเคมี
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอว์เรนซ์เบิร์กลีย์ (Lawrence Berkeley National Laboratory) กำลังพยายามสังเคราะห์ธาตุสมมุตินี่ขึ้นมาให้เกิดขึ้นจริ ๆ ด้วยการใช้ลำแสงไทเทเนียม โดยปกติแล้วการสังเคราะห์ธาตุที่มีมวลตั้งแต่ 114 - 118 นักวิทยาศาสตร์จะยิงลำแสงแคลเซียม - 48 ไปยังแอกทิไนด์ แต่สำหรับธาตุ Unbinilium นักวิทยาศาสตร์คาดว่าจำเป็นต้องอาศัยลำแสงไทเทเนียมที่มีความร้อนสูงกว่ายิงไปยังอะตอมของแคลิฟอร์เนียม
ธาตุลำดับที่ 120 จึงเป็นเพียงแค่ธาตุเคมีสมมุติ ที่มีชื่อชั่วคราวว่า อูนไบนิลเลียม (Unbinilium) ซึ่งสัญลักษณ์ธาตุคือ “Ubn” และแม้ว่าธาตุนี้จะยังไม่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ แต่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่ามันจะเป็นธาตุในกลุ่มโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ และจะมีลักษณะคล้ายกับแบเรียมและเรเดียม
แจ็กลิน เกตส์ (Jacklyn Gates) นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์จากห้องปฏิบัติการแห่งชาติลอว์เรนซ์เบิร์กลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้นำเสนอผลการวิจัยในบทความชื่อ “ธาตุที่หนักที่สุดแต่ใกล้จะถึงหลังจากการค้นพบครั้งสำคัญ” ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature กล่าวว่า
“ตารางธาตุในปัจจุบันมีธาตุเคมี 118 ธาตุ (SN: 11/30/16) ธาตุที่หนักที่สุดห้าธาตุถูกสร้างขึ้นโดยใช้ลำแสงแคลเซียม - 48 ซึ่งเป็นแคลเซียมชนิดหนึ่ง หรือไอโซโทปที่มีนิวตรอน 28 ตัวในนิวเคลียส เพื่อสร้างธาตุหนักชนิดต่างๆ เหล่านี้ นักวิทยาศาสตร์ได้สลับธาตุเป้าหมายออกไป ยิ่งมีโปรตอนในนิวเคลียสของธาตุเป้าหมายมากเท่าใด ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งอยู่ไกลจากตารางธาตุมากขึ้นเท่านั้น แต่กลยุทธ์ดังกล่าวกลับกลายเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้อีกต่อไป เป้าหมายถัดไปที่เป็นไปได้คือธาตุกัมมันตภาพรังสีและมีอายุสั้น”
ตารางธาตุ (periodic table) ที่นักเรียนและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกใช้กัน ทุกวันนี้มีธาตุทั้งหมด 118 ธาตุ ซึ่งอยู่เรียงกันเป็นตาราง โดยมี 18 คอลัมน์ในแนวตั้ง และมี 7 แถวในแนวนอน คอลัมน์ขวาสุดมีธาตุที่เป็นแก๊สเฉื่อย คือ helium He, neon Ne, argon Ar, krypton Kr, xenon Xe, radon Rn และ oganesson Og ที่อยู่ปลายแถวนอนที่ 7 และปลายแถวตั้งที่ 18 พอดี
อ่าน : วิวัฒนาการของ “ตารางธาตุ” ตั้งแต่ที่ Mendeleev สร้าง จวบจนปัจจุบัน
ข้อมูล – รูปอ้างอิง
- - - - - - - - - - - - - - - -
- sciencenews.org (A new element on the periodic table might be within reach)
- deccanherald.com (Scientists create 116th element on periodic table; 'possibility' for heaviest element 120 to emerge too )