ปรับโฉมใหม่ กกท. ฉลองครบรอบ 61 ปี ผนึกพลังขับเคลื่อนกีฬาไทยสู่อนาคต

กกท. ฉลองครบรอบ 61 ปี ผนึกพลังขับเคลื่อนกีฬาไทยสู่อนาคต ภายใต้แนวคิด “WE Move The Forward (วี มูฟ เดอะ ฟอร์เวิร์ด) พลังเราเพื่อก้าวสู่ออนาคตไทย”
นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพ และกีฬามวย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันครบรอบ 61 ปีสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานและกิจกรรม “วันครบรอบวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย 61 ปี” ภายใต้แนวคิด “ WE Move The Force Forward (วี มูฟ เดอะ ฟอร์เวิร์ด) พลังเราเพื่อก้าวสู่อนาคตไทย One force One Journey Endless possibility” (วัน ฟอร์ซ วัน เจอร์นีย์ เอ็นเลส พอสซิบิลิตี้) ที่ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)
กิจกรรมครั้งนี้ จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อแสดงถึงความพร้อม และวิสัยทัศน์การพัฒนากีฬาไทยในทศวรรษใหม่ และกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระสำคัญครบรอบ 61 ปีสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย
นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพ และกีฬามวย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการพัฒนาและขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติของสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม โดยภารกิจสำคัญของ กกท.จากนี้ คือการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในเดือนธันวาคม 2568 วันที่ 9-20 ธ.ค.2568 และ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ในเดือนมกราคม 2569 วันที่ 20-26 มี.ค.2569 นับเป็นภารกิจสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพของประเทศ และเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการแข่งขันใน 3 จังหวัด ซึ่งมีความคืบหน้าและได้เตรียมงานทุกด้านไว้พร้อมแล้ว เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยในฐานะเจ้าภาพ
ในวาระครบรอบ 61 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยสู่ทศวรรษใหม่ ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Sports For All’ (สปอร์ต ฟอร์ ออล) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงกีฬาอย่างเท่าเทียม ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และคุณธรรมจริยธรรม
โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้กำหนดแนวทางดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมผ่าน 5 แผนหลัก เพื่อขับเคลื่อนกีฬาไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
1. แผนการสร้างโอกาสในการเข้าถึงกีฬา (Sports For All สปอร์ต ฟอร์ ออล) มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มได้เล่นกีฬาอย่างเท่าเทียม ภายใต้แนวคิด “สนามกีฬาเพื่อทุกคน ทุกพื้นที่” โดยกระจายศูนย์กีฬาและโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม
2. แผนพัฒนาทักษะทางกีฬาอย่างถูกต้อง ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เพื่อบ่มเพาะทักษะทางกีฬาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับโรงเรียนกีฬา มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ จนถึงเวทีแข่งขันระดับท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในท้องถิ่นได้แสดงศักยภาพและเติบโตสู่ระดับชาติ
3. แผนพัฒนาต่อยอดด้วยทักษะทางกีฬาขั้นสูง สู่ความเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย พัฒนาร่างกาย จิตใจ และทักษะอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ (NTC) ที่ช่วยให้นักกีฬาสามารถฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานโลก และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านกีฬา
4. แผนพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการกีฬาระดับโลก เนื่องจากนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงระดับโลกต้องผ่านการพัฒนาที่แข็งแกร่ง มีการพัฒนาความสามารถเป็นลำดับขั้นอย่างมั่นคงจากระดับจังหวัด ระดับชาติ และพัฒนาส่งเสริมทุกด้านจนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และระดับอาชีพ
5. แผนการจัดเวิลด์ สปอร์ต อีเวนต์ และส่งเสริมสปอร์ตทัวริซึ่ม ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีรายการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และกีฬาอาชีพ มาจัดแข่งขันในประเทศไทย เพื่อสร้าง Sport Eco System สปอร์ต เอ็กซ์โป ที่สมบูรณ์ยั่งยืน สร้างโอกาสให้นักกีฬาไทย และสร้างรายได้สู่ประเทศด้วยการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬา และกีฬาระดับโลก
“แผนและวิสัยทัศน์ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของ กกท. ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการกีฬาไทย มั่นใจว่าผู้บริหารและบุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทยทุกคนจะร่วมแรงร่วมใจ พัฒนากีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับนานาชาติ พร้อมสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป”
สำหรับกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนาการกีฬาแห่งประเทศไทย 61 ปี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘WE Move The Forward (วี มูฟ เดอะ ฟอร์เวิร์ด– พลังเราเพื่อก้าวสู่อนาคตไทย One Force, One Journey, Endless Possibility วัน ฟอร์ซ วัน เจอร์นีย์ เอ็นเลส พอสซิบิลิตี้)’ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2568 ที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (หัวหมาก)
ภายในงานมีนิทรรศการแสดงความเป็นมา ผลงาน และความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์และอาเซียนพาราเกมส์
สำหรับวันที่ 17 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันสถาปนาอย่างเป็นทางการ จะมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ 61 ปี และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นักกีฬาและบุคลากรผู้สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายในองค์กร
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “SAT Celebration Run 2025” (เอสเอที เซเลเบรชัน รัน 2025) เป็นกิจกรรมวิ่ง Fun Run (ฟันรัน) ภายใต้แนวคิด “SAT Move 2025 – One Journey, One Pride” (เอสเอที มูฟ 2025 วัน เจอร์นีย์ วันไพร์ด) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 06.00 น.ในพื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมาก มีระยะทางวิ่ง 5 กิโลเมตร เปิดให้ประชาชนทั่วไปทุกเพศ ทุกวัย สามารถสมัครเข้าร่วมวิ่งกันได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดในอันดับที่ 1-3 ทั้งประเภทชาย และหญิง จะได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลอีกด้วย
“กิจกรรมวิ่ง SAT Celebration Run 2025 (เอสเอที เซเลเบรชัน รัน 2025) ถือเป็นกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR ซีเอสอาร์ ) ที่ กกท.จัดขึ้นในโอกาสครบรอบการสถาปนาครบ 61 ปี สะท้อนความมุ่งมั่นของ กกท. ในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกาย เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรในการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และสังคมไทยที่ยั่งยืน”