“สุรศักดิ์” รมว.กระทรวง อว.ถอดสูทสวมบทบาทเป็น “นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม” และ “นักคิดค้นยา” เปิด “ฟิวเจอเรียม” ศูนย์เรียนรู้ด้านนวัตกรรมและทดสอบด้านอาชีพ – ทักษะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเชียนเต็มรูปแบบวันแรก เผยรู้สึกว้าว! และตื่นตาตื่นใจเมื่อได้มาชมและทดลองเล่นทั้งในโซน Innovation World และ โซน Job World 27 อาชีพต้นแบบ ชวนทุกครอบครัว- เยาวชนทุกคนมาสนุกและเรียนรู้โลกแห่งเทคโนโลยี – นวัตกรรมใหม่
เมื่อวันที่ 11 พ.ย.68 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เดินทางลงพื้นที่ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เพื่อติดตามการเปิดให้บริการฟิวเจอเรียม (FUTURIUM) ศูนย์เรียนรู้ด้านนวัตกรรมและทดสอบด้านอาชีพ – ทักษะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน ที่ NSM อ.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “11.11 MISSION: THE LUCKY 111 | เปิดประตูสู่ FUTURIUM ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต” โดยมี พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ผู้ช่วย รมว.กระทรวง อว. นายพิษณุ พลธี ที่ปรึกษา รมว.กระทรวง อว. น.ส.พิมพ์พร ชีวานันท์ เลขานุการ รมว.กระทรวง อว. นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รักษาการแทน ผอ.NSM และผู้บริหาร NSM เข้าร่วมโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาชมเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
เมื่อมาถึงนายสุรศักดิ์ ได้ทักทายและพูดคุยคณะนักเรียนจำนวนมากที่เข้าชมอยู่ก่อนแล้วพร้อมกับถ่ายรูปร่วมกับคณะนักเรียนอย่างเป็นกันเอง ก่อนจะเข้าไปทดลองทดสอบเครื่องเล่นในโซน Innovation World ที่มีนิทรรศการต่างๆ เช่น เมืองอัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ และนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมในโซน Job World ศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ให้ได้ทดลองและทดสอบ 27 อาชีพต้นแบบแห่งอนาคต เพื่อให้เยาวชนได้มาทดสอบสวมบทบาทในแต่ละอาชีพ อาทิ นักพัฒนาสายพันธุ์, วิศวกรเกษตรอัจฉริยะ, นักปฏิบัติการโรงเรือนระบบปิด, วิศวกรเครื่องกล, นักออกแบบยานยนต์, นักวางแผนระบบโลจิสติกส์, วิศวกรพลังงานแสงอาทิตย์, วิศวกรพลังงาน, นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม, เชฟอาหารรักษ์โลก, นักวิทยาศาสตร์การอาหาร, นักพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
โดยนายสุรศักดิ์ ได้เดินเข้าไปในห้องอาชีพนักธรณีวิทยาปิโตรเลียม พร้อมถอดสูทและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดปฏิบัติการและสวมบทบาทเป็นนักธรณีขุดเจาะปิโตรเลียมรวมกับเยาวชนที่อยู่ภายในห้อง จากนั้น ได้ไปยังห้องอาชีพนักคิดค้นยา พร้อมสวมบทนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นยาก่อนจะไปยังห้องอาชีพอื่นๆ ที่มีเยาวชนกำลังทดลองสวมบทบาทอาชีพนั้นๆ อยู่
ต่อมานายสุรศักดิ์ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า การมาฟิวเจอเรียมและได้ทดสอบระบบและทดลองสวมบทอาชีพต่างๆ ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจมาก อย่าว่าแต่เด็กหรือเยาวชนที่ได้มาสัมผัสเลย แม้แต่ตนที่เป็นผู้ใหญ่ยังรู้สึกตื่นตาตื่นใจและตื่นเต้นไปด้วย ในฟิวเจอเรียมมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาก สำหรับเยาวชนจะได้มาพัฒนาทักษะและได้มาทดสอบอาชีพถึง 27 อาชีพแห่งอนาคต ว่าตนเองเหมาะสมกับอาชีพอะไร ในขณะที่ แต่ละโซนนิทรรศการก็ยังนำเสนอได้ดีมาก
“ผมได้ทดลองเป็นนักธรณีวิทยาปิโตรเลียม เพราะอยากรู้ว่านักธรณีวิทยาจะต้องทำอะไรบ้าง อาชีพนักธรณีวิทยาเป็นอาชีพที่ประเทศไทยมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ผมอยากจะให้เด็กและเยาวชนได้มาเที่ยวชม เรียนรู้และทดลองด้วยตนเอง เพราะนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็มาจากโอกาสที่ได้ทดลอง ได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดแรงบันดาลใจเข้าสู่อาชีพนัั้นๆ ที่สำคัญ ผมอยากให้เด็กต่างจังหวัดได้เข้ามาดู ได้เข้ามาทดลองเล่น ถ้าใครได้มาถือว่าโชคดีมากเพราะถือว่ามีโอกาส ผมจะพยายามหารือกับกระทรวงอื่นๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเด็กมาทัศนศึกษาที่ฟิวเจอเรียม รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ให้ช่วยสนับสนุนให้เด็กต่างจังหวัดและเด็กด้อยโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ในฟิวเจอเรียม เพราะนี่คือโอกาสสำคัญที่ เยาวชนคนไทยทุกคนควรจะได้รับ“ นายสุรศักดิ์ กล่าวและว่า
ในโอกาสวันที่ 11 เดือน 11 ที่ฟิวเจอเรียมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบเป็นวันแรก ผมขอเชิญชวนให้ทุกครอบครัวพาลูกหลานมาเที่ยวชมฟิวเจอเรียม เพราะที่นี่มีครบทุกอย่าง ทั้งแรงบันดาลใจ การเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เช่น เรื่องของอวกาศ ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทำให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ที่สนุก สร้างสรรค์และมีคุณค่า.