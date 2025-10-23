อาลัย "น้องวิน ภาสวิน" นักวางแผนการเงินวัย 14 สู้มะเร็ง! "พี่ป๊อบ" โพสต์ซึ้งยกเป็นสัญลักษณ์ "ทลายขีดจำกัด" และแรงบันดาลใจ

จากกรณีการจากไปของ น้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่วัย 14 ปี ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งมาตั้งแต่เด็ก ล่าสุด พี่ป๊อบ ศิวะภัทร ผู้ก่อตั้ง White Road Academy ได้โพสต์ข้อความอาลัยถึงลูกศิษย์คนเก่ง โดยยกย่องน้องวินเป็น "สัญลักษณ์ของความตั้งใจและมุ่งมั่น" ที่ "ทลายขีดจำกัดอย่างไร้ข้ออ้าง" แม้ร่างกายไม่พร้อมแต่ก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมาย โพสต์ระบุถึงความผูกพันดุจเพื่อนพี่น้อง และช่วงเวลาสุดท้ายที่น้องวินตัดสินใจกลับมาบ้านเพื่อจากไปในอ้อมกอดครอบครัวอย่างสงบ พร้อมยืนยันว่าน้องวินคือ "ผู้ชนะ" ในใจของทุกคนตลอดไป
จากกรณี เฟซบุ๊ก Win Phassawin ซึ่งเป็นเพจของน้องวิน ภาสวิน ตันตินิติ นักวางแผนการเงินรุ่นใหม่วัย 14 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งตั้งแต่วัย 3 ขวบ ได้แจ้งข่าวเศร้าว่าน้องวินเสียชีวิตแล้ว
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (23 ต.ค.) เพจ "Pop Siwapat ผู้ก่อตั้ง White Road Academy" ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงน้องวิน โดย พี่ป็อบได้โพสต์ถึง "น้องวิน" เพื่อส่งน้องวินในการเดินทางไกล พี่ป๊อบรำลึกถึงวินในฐานะลูกศิษย์ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย รวมถึงตัวพี่ป๊อบเอง วินเป็นนักเรียนที่มาคนแรก ๆ นั่งหน้าสุด จดทุกอย่าง และมุ่งมั่นมากจนเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่ วินเป็นสัญลักษณ์ของการ "ทลายขีดจำกัดอย่างไร้ข้ออ้าง" และ "อยู่เหนือต้นทุนชีวิตทางร่างกาย" แม้จะป่วยแต่ก็ยังอัพคลิป ให้ความรู้ และเป็นพลังใจแก่ผู้อื่น
พี่ป๊อบกล่าวว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นเหมือนเพื่อน พี่น้อง และครอบครัวที่ห่วงใยกันเสมอ ได้เยี่ยมเยียนกันแม้ขณะเข้าโรงพยาบาล ในวันสุดท้ายก่อนวินจะจากไป วินยังเรียกหาพี่ป๊อบ ได้ชื่นชม บอกลา และยิ้มให้กัน วินเลือกที่จะกลับมาบ้านเพื่อจากไปในอ้อมกอดของพ่อแม่และญาติอย่างสงบ พี่ป๊อบขอบคุณวินที่สอนสัจธรรมของชีวิต และเชื่อว่าพ่อแม่ของวินจะสานต่อความตั้งใจของวินต่อไป
สุดท้าย พี่ป๊อบยืนยันว่า วินได้ "เต็มที่มากแล้วจริง ๆ" และวินคือผู้ชนะในใจของทุกคน เป็นสัญลักษณ์ของการก้าวผ่านขีดจำกัด และจะจดจำวินเสมอ พร้อมบอกลาและขอให้วินหลับให้สบาย